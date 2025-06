ゆる～い表情と独特なフォルムの癒し系『mofmofriends』と大人気『サンリオキャラクターズ』が夢の初コラボレーション！！全8アイテムが登場！！

有限会社ACCENTメイン画像

有限会社ACCENT(本社:東京都目黒区自由が丘、代表取締役 前田 昭夫)は、

2025年9月末頃より、自社で運営する店舗「Green Point marche」とオンラインショップ「ACCENT STORE」にて、「Sanrio characters (サンリオキャラクターズ) 」と自社キャラクターブランド「mofmofriends (モフモフレンズ) 」がコラボレーションした公式ライセンス商品を発売いたします。

初コラボレーションとなる、ハローキティ/シナモロール/クロミ/ハンギョドン/ポムポムプリン/マイメロディ/ポチャッコの7キャラクター、全8アイテムを展開します。

それぞれのサンリオキャラクターにモフモフレンズの個性あふれるキャラクターが変身!?

ほっこりまったりと癒します。

また一部商品先行予約販売も予定しています。

詳しくは、mofmofriends 公式SNS/オンラインショップに掲載予定となります。

■販売概要

▽販売会社:有限会社ACCENT

▽発売日時:2025年9月末頃予定

▽オンラインショップ

ACCENT STORE(https://accentstore.official.ec/)

▽販売店舗:Green Point marche

〒152-0035

東京都目黒区自由が丘2-9-2 辻田ビルディング1F

営業時間 11:00~19:00(不定休)

■商品概要

ラインナップ画像

なかよしテノリマスコット 全7種

\2,970 (税込)

サイズ:約W10 x H14 x D15cm

※被り物 脱着可

なかよしマスコットS 全7種

\4,950 (税込)

サイズ:約W16 x H20 x D32cm

※被り物 脱着可

なかよしマスコットチャーム 全7種

\1,980 (税込)

サイズ:約W7 x H8 x D10cm

※被り物 脱着不可

なかよしミニポーチチャーム 全7種

\1,760 (税込)

サイズ:約W9 x H8 x D3cm

なかよしPVCキーホルダー 全7種

\1,760 (税込)

サイズ:約W3.5x H5 x D4.5cm

なかよしフェイスポーチ 全7種

\2,200 (税込)

サイズ:約W13 x H12 x D4.5cm

なかよしアクリルスタンドチャーム 全7種

\880 (税込)

サイズ:約W3 x H4.5cm/台座 約W3.5xD3.5cm

なかよしオーロラアクリルチャーム 全7種

\770 (税込)

サイズ:約W5.5x H8cm

■権利表記

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L657529

忙しい毎日。ふと、うつむきたくなったそんな時もふもふたちはお疲れなあなたのそばでそっとこちらを見つめています。もふもふたちとほっこりまったり気分になってみませんか?■mofmofriendsとは

ゆる~い表情と独特なフォルムがチャームポイントのmofmofriendsは

ぬいぐるみが大好きなデザイナーによって2018年に誕生したぬいぐるみキャラクターブランドです。

ゆるゆる~っと癒し系なmofmofriends達とほっこりまったり気分をたくさんの人にお届けしたい

そんな思いを込めたキャラクターです。

X :https://x.com/MOFMOFRIENDS/

Instagram:https://www.instagram.com/mofmofriends/