Prime VideoのSPOTVでライブ配信する『MLB　レギュラーシーズン』の試合、7月第3週までのスケジュールが決定

アマゾンジャパン合同会社

Prime Videoは、『MLB レギュラーシーズン』としてメジャーリーグベースボール(MLB)2025年シーズンの試合のうち、日本人選手が出場予定の試合を中心に毎週末に2試合ずつSPOTVでライブ配信しています。この度、Prime Videoでライブ配信する『MLB レギュラーシーズン』の試合が、2025年7月第3週まで決定しました。プライム会員であれば追加料金なしでお楽しみいただけます。

『MLB レギュラーシーズン』はAmazonプライム特典対象作品の最新作です。プライム会員の皆様は、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、その他さまざまなショッピング特典やエンターテインメントをお楽しみいただけます。

大谷翔平選手が投手復帰を果たし、二刀流でのさらなる活躍に期待が高まる中、7月12日(土)には同地区のサンフランシスコ・ジャイアンツとの試合を配信します。ジャイアンツは昨年ナ・リーグ西地区4位と同地区の他チームとの間に後塵を拝していましたが、今シーズンは6月25日時点で2位と躍進するチームです。今シーズンは、高い防御率を記録しており、昨季オールスター選出のローガン・ウェブや2021年サイ・ヤング賞受賞経験を持つロビー・レイら、実力派の先発陣が揃います。大谷翔平、フレディ・フリーマンらを擁するドジャーズ打線が、この堅実な投手陣にどう挑むのか、注目が集まります。

また、7月19日(土)、20日(日)はミルウォーキー・ブリュワーズとの試合を2試合配信します。ブリュワーズは6月25日時点でナ・リーグ中地区2位、首位カブスを2.5ゲーム差で追っています。今シーズンは、リーグ2位の盗塁数を記録しており、積極的な走塁を軸とした機動力の高い攻撃が特徴です。過去4シーズンで3度の地区優勝を果たすチームを相手に、オールスター明けに休養を十分にとり、ドジャーズがどのような試合を繰り広げるのか、オールスター明けのシーズン後半の流れを左右する、強豪同士の試合から目が離せません。

<2025年7月第3週までの配信スケジュール>

MLB レギュラーシーズン

6/28(土) 午前9:10 ロサンゼルス・ドジャーズ対カンザスシティ・ロイヤルズ

6/29(日) 午前8:15 シカゴ・カブス対ヒューストン・アストロズ

7/5(土) 午前8:15 ボルチモア・オリオールズ対アトランタ・ブレーブス

7/6(土) 午前10:40 テキサス・レンジャーズ対サンディエゴ・パドレス

7/12(土) 午前10:45 ロサンゼルス・ドジャーズ対サンフランシスコ・ジャイアンツ

7/13(日) 午前10:38 アリゾナ・ダイアモンドバックス対ロサンゼルス・エンゼルス

7/19(土) 午前11:10 ミルウォーキー・ブリュワーズ対ロサンゼルス・ドジャーズ

7/20(日) 午前10:10 ミルウォーキー・ブリュワーズ対ロサンゼルス・ドジャーズ

作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeは へ)。

Prime Videoについて

Prime Videoは、豊富な作品を1つのアプリで提供する、何千ものデバイスで利用可能な、ワンストップ・エンターテインメントサービスです。Prime Videoでは、お客様にて視聴体験をカスタマイズし、お好きな映画、ドラマ、ドキュメンタリーやライブスポーツを見つけることができます。プライム会員は、Amazon MGMスタジオ製作の国内ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 ~東京湾大海戦~』、邦画『Broken Rage』、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』、『バチェラー・ジャパン』シリーズ、『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』、洋画『ニッケル・ボーイズ』、『ロードハウス/孤独の街』、『アイデア・オブ・ユー ~大人の愛が叶うまで~』、海外ドラマ『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』、『フォールアウト』、『ジャック・リーチャー ~正義のアウトロー』、『ジェン・ブイ』、『アレックス・クロス ~狙われた刑事~』に加え、スポーツでは『Prime Video Boxing』や『 MLB Tokyo Series by Guggenheim』などの独占ライブ配信コンテンツ、その他にも『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』、『ゴジラ-1.0』、『【推しの子】』、『私の夫と結婚して』など会員特典対象の映画やテレビ番組などを見ることができます。Prime Videoの会員特典対象作品の視聴は、お得で便利なエンターテインメントを提供する、プライム会員特典の一つです。プライム会員限定のX-Rayでは、お気に入りの映画やドラマの舞台裏を見ることもできます。また、全てのお客様は、プライム会員かどうかに関わらず、Prime Videoストアでレンタルまたは購入することができ、加えて、Prime Videoのサブスクリプションでは、DAZN、dアニメストア for Prime Video、NHKオンデマンド、韓国ドラマ・エンタメChannel K、J SPORTSなどのパートナーの番組を、それぞれ別途登録(有料)することでご覧いただけます。

詳しくはwww.amazon.co.jp/primevideoをご覧ください。

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazon プライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で 2 億人を超える Amazon プライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900 円(税込)の年会費または、600 円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Video の会員特典対象コンテンツの視聴や、1 億曲以上がシャッフルモードで聴き放題の Amazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細はhttps://www.amazon.co.jp/prime から。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom (http://amazon-press.jp)およびAbout Amazon(http://www.aboutamazon.jp)から。