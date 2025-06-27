中古ゴルフショップ「ゴルフドゥ！」が毎年恒例の商品券還元企画「買取de商品券プレゼントキャンペーン」を全69店舗で7/5～7/21に開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323785&id=bodyimage1】
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社：さいたま市 代表取締役社長：佐久間功）は、「買取de商品券プレゼントキャンペーン」を2025年7月5日（土）～21日（月・祝）に、「ゴルフドゥ！」全69店舗において開催いたします。
サマーゴルフを応援する毎年恒例の商品券還元企画。今年は買取+商品券で応援いたします。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=427
■買取de商品券プレゼントキャンペーン概要
期間 ：2025年7月5日（土）～21日（月・祝）
内容 ：1レシートの買取金額10,000円（税込）毎に、ゴルフドゥ！オリジナル商品券（500円券）を1枚プレゼント
＜注意事項＞
（１）オリジナル商品券は、先着順にて無くなり次第終了となり、進呈数は店舗で異なります。
（２）買取レシートの合算はできません。
（３）オリジナル商品券は、発行店において2025年7月22日（火）～9月30日（火）に、店頭商品（在庫品）をご購入の際にご利用いただけます。
（４）ゴルフドゥ！オンラインショップは対象外です。
実施店舗
（北海道） 札幌厚別店、札幌手稲店、札幌東苗穂店
（福島県） いわき店
（茨城県） 水戸店、荒川沖店
（栃木県） 宇都宮鶴田店（Ｎ）、富士見台ゴルフクラブ店
（群馬県） 伊勢崎店
（埼玉県） 大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店（Ｎ）、川越店（Ｎ）、
川越ゴルフガーデン店、草加店、深谷店、吹上店、アコーディア・ガーデン春日部店
（千葉県） グローボ蘇我店（Ｎ）、柏店、成田美郷台店
（東京都） 環七練馬店、花小金井店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、昭島武蔵野店（Ｎ）、
アコーディア・ガーデン調布店、アコーディア・ガーデン東京ベイ店
（神奈川県）湘南茅ヶ崎Ｒ１号店、厚木店、はだの桜みち店
（石川県） 白山松任店
（山梨県） 甲府バイパス店、河口湖インター店
（長野県） 上田バイパス店、松本店
（静岡県） 沼津インター店、浜松泉姫街道店、西焼津店
（愛知県） 名古屋熱田店、緑店、豊田248店、長久手店、西尾店、岡崎上里店、安城店、春日井店、半田店
（滋賀県） 滋賀草津店
（兵庫県） イオンタウン加古川店、アコーディア・ガーデン神戸三田店
（岡山県） 岡山青江店、倉敷笹沖店
（広島県） 福山王子店
（山口県） 山口防府店
（香川県） 高松田村店
（愛媛県） 新居浜店、松前Ｒ56店
（高知県） 高知店
（福岡県） 福岡有田店、春日店
（佐賀県） 佐賀北店
（長崎県） ココアドバンス長崎城栄店、佐世保店
（熊本県） 熊本南店、菊陽バイパス店
（大分県） 東大分店
（沖縄県） 南風原店、美里店
※無印は「ゴルフドゥ！」、（Ｎ）は「ゴルフドゥ！NEXT」です。
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」、「ゴルフウェアユーズド（https://www.golfwear-used.shop/sell/）」および「DODO GOLF」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ゴルフ・ドゥ
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社：さいたま市 代表取締役社長：佐久間功）は、「買取de商品券プレゼントキャンペーン」を2025年7月5日（土）～21日（月・祝）に、「ゴルフドゥ！」全69店舗において開催いたします。
サマーゴルフを応援する毎年恒例の商品券還元企画。今年は買取+商品券で応援いたします。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=427
■買取de商品券プレゼントキャンペーン概要
期間 ：2025年7月5日（土）～21日（月・祝）
内容 ：1レシートの買取金額10,000円（税込）毎に、ゴルフドゥ！オリジナル商品券（500円券）を1枚プレゼント
＜注意事項＞
（１）オリジナル商品券は、先着順にて無くなり次第終了となり、進呈数は店舗で異なります。
（２）買取レシートの合算はできません。
（３）オリジナル商品券は、発行店において2025年7月22日（火）～9月30日（火）に、店頭商品（在庫品）をご購入の際にご利用いただけます。
（４）ゴルフドゥ！オンラインショップは対象外です。
実施店舗
（北海道） 札幌厚別店、札幌手稲店、札幌東苗穂店
（福島県） いわき店
（茨城県） 水戸店、荒川沖店
（栃木県） 宇都宮鶴田店（Ｎ）、富士見台ゴルフクラブ店
（群馬県） 伊勢崎店
（埼玉県） 大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店（Ｎ）、川越店（Ｎ）、
川越ゴルフガーデン店、草加店、深谷店、吹上店、アコーディア・ガーデン春日部店
（千葉県） グローボ蘇我店（Ｎ）、柏店、成田美郷台店
（東京都） 環七練馬店、花小金井店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、昭島武蔵野店（Ｎ）、
アコーディア・ガーデン調布店、アコーディア・ガーデン東京ベイ店
（神奈川県）湘南茅ヶ崎Ｒ１号店、厚木店、はだの桜みち店
（石川県） 白山松任店
（山梨県） 甲府バイパス店、河口湖インター店
（長野県） 上田バイパス店、松本店
（静岡県） 沼津インター店、浜松泉姫街道店、西焼津店
（愛知県） 名古屋熱田店、緑店、豊田248店、長久手店、西尾店、岡崎上里店、安城店、春日井店、半田店
（滋賀県） 滋賀草津店
（兵庫県） イオンタウン加古川店、アコーディア・ガーデン神戸三田店
（岡山県） 岡山青江店、倉敷笹沖店
（広島県） 福山王子店
（山口県） 山口防府店
（香川県） 高松田村店
（愛媛県） 新居浜店、松前Ｒ56店
（高知県） 高知店
（福岡県） 福岡有田店、春日店
（佐賀県） 佐賀北店
（長崎県） ココアドバンス長崎城栄店、佐世保店
（熊本県） 熊本南店、菊陽バイパス店
（大分県） 東大分店
（沖縄県） 南風原店、美里店
※無印は「ゴルフドゥ！」、（Ｎ）は「ゴルフドゥ！NEXT」です。
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」、「ゴルフウェアユーズド（https://www.golfwear-used.shop/sell/）」および「DODO GOLF」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ゴルフ・ドゥ
プレスリリース詳細へ