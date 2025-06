幽霊に思いっきりやり返せる和風ホラーTPS 『近畿霊務局』PlayStationTM5版＆XBOX Series X|S版、今夏リリースが決定！

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323759&id=bodyimage1】あまた株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役 髙橋宏典、以下:あまた)が運営する、インディーゲームパブリッシングブランド『AMATA Games』より、『近畿霊務局』のPlayStationTM5版およびXBOX Series X|S版の今夏リリースが決定したことをお知らせします。『近畿霊務局』は、幽霊に思いっきりやり返せる和風ホラーTPSゲームです。本作は、インディーゲーム開発者「霧笛ノト」氏により、2024年10月にSteam版が配信されました。日本風ホラーゲームにありがちな、銃弾とか拳とか一切効かない理不尽な幽霊に『思いっきりやり返せるホラーゲーム』という内容が、多くのプレイヤーの心をつかみました。この度、より多くの方に本作をお楽しみいただけるよう、本作のPlayStationTM5版&XBOX Series X|S版への移植・配信をAMATA Gamesが担当いたします。◆PlaystationTM5版ストアページhttps://store.playstation.com/concept/10014681◆XBOX Series X|S版ストアページhttps://www.microsoft.com/store/productid/9nd5hjr0xttf◆PlaystationTM5版&XBOX Series X|S版トレーラーhttps://youtu.be/F8452956gB8■『近畿霊務局』とは日本風ホラーゲームにありがちな、銃弾とか拳とか一切効かない理不尽な幽霊にうんざりした貴方に贈る『幽霊に思いっきりやり返せるホラーゲーム』です。■ストーリー除霊が行政によって行われる、平行世界の日本。霊務省 近畿霊務局に属する公認除霊師、白石瑞希(27)は、突如としてインターネットから存在が消えた自治体、奈良県賽河村を調査しに訪れた。村内に住民は一人もおらず、自然発生にしては数が多すぎる違法幽霊と遭遇する。電力・電話・インターネットはいずれも遮断されており、何者かが巨大な結界で賽河村を封鎖しているのを見抜いた白石は、除霊課長の小日向と後輩の丸岡から無線で助言を受けつつ、悪霊の巣窟と化した賽河村の謎を追う。■ゲームシステム・徒手格闘、ガンシューティング、ステルスアクションが主なプレイ内容です。・全10ステージを攻略します。・ストーリー性のあるカットシーンがふんだんに含まれています。・4種類の難易度設定ができ、初心者から上級者まで繰り返し遊べるようになっています。・ゲームコントローラーのボタン配置も自由に変更でき、自分なりのプレイが可能です。・グラフィック設定は、ハードウェアに適した「おすすめ設定」があり、自由に設定も可能です。■『近畿霊務局』ゲーム概要タイトル:近畿霊務局ジャンル:幽霊に思いっきりやり返せる和風ホラーTPSゲーム対応機種:PlayStationTM5、XBOX Series X|S配信ストア: PlayStationTM Store、Microsoft Storeプレイ人数:1人対応言語:日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語価格:未定発売日:2025年夏レーティング:IARC 16+開発:霧笛ノト配信:あまた株式会社公式サイト(AMATA Games):https://amata.games/game/kinki-spiritual-affairs-bureau/著作権表記:(C)Noto Muteki Licensed to and published by AMATA Games

配信元企業:あまた株式会社

