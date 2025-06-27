リディアダンスアカデミー桂校にてmoreの新クラス開講！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、京都市西京区桂南巽町のダンススタジオにて新クラス（担当：more）をスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/katsura-newclass-more/
［講師］
more
担当レッスン
■毎週月曜日（7/7スタート）
17:00-18:00 K-POP／キッズ&一般
[ 経歴 ]
・京都コレクション misono バックダンサー
・尼フェス RIRI、AISHA、KAHOH、バックダンサー
・2023 Legend Tokyo 関西予選 KOUSUKE作品 最優秀作品賞
[ レッスン内容紹介 ]
基礎から一つ一つ丁寧に教えていきます！
初心者の方も大歓迎です！
是非楽しみたい方お気軽にお越しください♪
会員様向け無料体験会
日程：2025/7/7
レッスンご希望の方は、予約サイトからご予約いただけます。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/74/75?date_from=2025-07-07
該当クラスを選択いただくと新規開講無料チケットが購入できますので、購入後ご予約ください。
尚、7月休会の方とチケット会員の方は無料体験の対象外となります。
繰越チケットや1回チケットでご予約ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー桂校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー桂校
所在地：〒615-8074 京都府京都市西京区桂南巽町７７-１ エリア桂ビル
最寄駅：阪急桂駅から徒歩3分
開講曜日：月・金・土
ホームページ：https://re-dia.jp/katsura/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322781&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約16校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市・2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市にも開校している。2024年4月には兵庫県たつの市・岐阜県可児市、5月には茨城県水戸市・つくば市、6月には埼玉県さいたま市に新設校がオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、
現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市にも開校しております。
2024年4月には兵庫県たつの市・岐阜県可児市、5月には茨城県水戸市・茨城県つくば市、6月には埼玉県さいたま市に新設校がオープンしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/katsura-newclass-more/
［講師］
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担当レッスン
■毎週月曜日（7/7スタート）
17:00-18:00 K-POP／キッズ&一般
[ 経歴 ]
・京都コレクション misono バックダンサー
・尼フェス RIRI、AISHA、KAHOH、バックダンサー
・2023 Legend Tokyo 関西予選 KOUSUKE作品 最優秀作品賞
[ レッスン内容紹介 ]
基礎から一つ一つ丁寧に教えていきます！
初心者の方も大歓迎です！
是非楽しみたい方お気軽にお越しください♪
会員様向け無料体験会
日程：2025/7/7
レッスンご希望の方は、予約サイトからご予約いただけます。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/74/75?date_from=2025-07-07
該当クラスを選択いただくと新規開講無料チケットが購入できますので、購入後ご予約ください。
尚、7月休会の方とチケット会員の方は無料体験の対象外となります。
繰越チケットや1回チケットでご予約ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー桂校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー桂校
所在地：〒615-8074 京都府京都市西京区桂南巽町７７-１ エリア桂ビル
最寄駅：阪急桂駅から徒歩3分
開講曜日：月・金・土
ホームページ：https://re-dia.jp/katsura/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322781&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約16校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市・2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市にも開校している。2024年4月には兵庫県たつの市・岐阜県可児市、5月には茨城県水戸市・つくば市、6月には埼玉県さいたま市に新設校がオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、
現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市にも開校しております。
2024年4月には兵庫県たつの市・岐阜県可児市、5月には茨城県水戸市・茨城県つくば市、6月には埼玉県さいたま市に新設校がオープンしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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