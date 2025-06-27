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「うたの☆プリンスさまっ♪ UTA☆PRI GRAND SHOP」販売グッズ公開！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、「うたの☆プリンスさまっ♪」のフラッグシップストア「UTA☆PRI GRAND SHOP」を池袋・名古屋・大阪・仙台・福岡の全国5箇所で展開します。
これに伴い、7月19日(土)より発売となる商品の情報を公開しました。
「うたの☆プリンスさまっ♪」のコンセプトショップ「SHINING STORE」は15周年を迎え、「UTA☆PRI GRAND SHOP」へと進化！ST☆RISH、QUARTET NIGHT、HE★VENSすべてのグループのアイテムが揃うフラッグシップストアとして、池袋・名古屋・大阪・仙台・福岡の全国5箇所で開催いたします。
さらに大阪は開催地を梅田PACKSへ移転し、これまでよりも長期間開催いたします。
ショップオリジナルのグッズはもちろん、「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」や「Q-pot.」コラボレーション商品をはじめとした限定グッズが盛りだくさん！！
皆様のご来店をお待ちしております。
詳細は「UTA☆PRI GRAND SHOP」公式サイトをご覧ください。
https://www.utapri.com/grandshop/
【 グッズ情報 】※一部をご紹介
【イベント・通販限定】
うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルプロデュースフレグランス -Duo-
全18種 各7,700円（税込）
セット内容：フレグランス2本、ギャランティカードシャイニング事務所とレイジングエンターテインメントのアイドルたちが、想いを込めてプロデュースしたフレグランス「アイドルプロデュースフレグランス」の第二弾、「Duo」が登場です。
今回のシリーズは、フレグランスペアリングがコンセプトの二本セット。
前回プロデュースの1stフレグランスに加え、新たに18種の2ndフレグランスがリリースされました。
単体で使うことはもちろん、重ね付けをすることで新しく奥深い香りが楽しめます。
持ち運びに便利なボトルサイズで、ギャランティカードが1枚付属。ペアリングで無限に広がる香りの世界へ、ようこそ。
詳細は『アイドルプロデュースフレグランス -Duo-』特設サイトをご覧ください。
https://sp.utapri.com/ipfduo/
【イベント・通販限定】
オイルインラメアクリルブロック Crown Creamy Land ～Dessert Plate～ Ver.
全18種 各2,860円（税込）
【イベント・通販限定】
フレークシール Crown Creamy Land ～Dessert Plate～ ちびキャラVer.
全1種 880円（税込）
【イベント・通販限定】
ミニタオル Crown Creamy Land ～Dessert Plate～ テディベアハードグミVer.
全18種 各660円（税込）
【イベント・通販限定】
カスタマイズビジュアルカードコレクション Fragrance Pairing Ver. 「SHINING」
全11種よりランダムで1種 660円（税込）
カスタマイズビジュアルカードコレクション Fragrance Pairing Ver. 「RAGING」
全7種よりランダムで1種 660円（税込）
【イベント・通販限定】
マスキングテープコレクション Colorful Fragrance Pairing ちびキャラVer.「SHINING」
全11種よりランダム1種 550円（税込）
発売元：株式会社ムービック
【 購入特典 】
お買い上げ税込3,000円ごとに「うたの☆プリンスさまっ♪」特典ビジュアルカード Crown Creamy Land ～Dessert Plate～ Ver.（全18種）をランダムで1枚プレゼント!!（縦148×横100mm）※ランダムでのお渡しとなりますが、シャイニング事務所／レイジングエンターテインメントのいずれかをお選びいただけます。
複数枚の場合は、その内訳もお選びいただけます。
（例：特典10枚の場合、シャイニング事務所…5枚／レイジングエンターテインメント…5枚など）
※絵柄はお選びいただけませんので、予めご了承ください。
※特典はなくなり次第終了となります。
【 SHOP GUIDE 】
UTA☆PRI GRAND SHOP 池袋
開催期間‐2025年7月19日（土） ～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐池袋PACKS 2F・3F
住所 ‐東京都豊島区東池袋3-2-1
営業時間‐11:00～20:00
※8月22日（金）は後半準備の為、休店
UTA☆PRI GRAND SHOP 名古屋
開催期間‐
第1部 ： 2025年7月19日（土） ～ 2025年7月27日（日）
第2部 ： 2025年8月23日（土） ～ 2025年8月31日（日）
会場 ‐名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY
住所 ‐愛知県名古屋市中区栄3-29-1
営業時間‐10:00～21:00
※1部・2部ともに最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
UTA☆PRI GRAND SHOP 大阪
開催期間‐2025年7月26日（土）～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐梅田PACKS （アニメイト梅田店内）
住所 ‐大阪府大阪市北区茶屋町10－12 NU茶屋町 3F（アニメイト梅田店内）
営業時間‐11:00～21:00
※8月18日（月）・8月22日（金）は休店
UTA☆PRI GRAND SHOP 仙台
開催期間‐2025年8月28日（木） ～ 2025年8月31日（日）
会場 ‐仙台PARCO 本館6Fスペース6
住所 ‐宮城県仙台市青葉区中央1-2-3
営業時間‐10:00～20:30
※最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
UTA☆PRI GRAND SHOP 福岡
開催期間‐2025年9月19日（金） ～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY
住所 ‐福岡県福岡市中央区天神2-11-1
営業時間‐10:00～20:30
※最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
来場方法など、詳細は「UTA☆PRI GRAND SHOP」公式サイト内「SHOP GUIDE」
( https://www.utapri.com/grandshop/guide.php )をご覧ください。
「UTA☆PRI GRAND SHOP」の最新情報は、公式Xアカウント( https://x.com/up_grandshop )にてご案内しています。
©SAOTOME GAKUEN Illust.Frontier Works Inc., Meina本件に関するお問合わせ先株式会社ブロッコリーマーケティンググループ 宣伝チームTEL: 03-5946-2811（代）
これに伴い、7月19日(土)より発売となる商品の情報を公開しました。
さらに大阪は開催地を梅田PACKSへ移転し、これまでよりも長期間開催いたします。
ショップオリジナルのグッズはもちろん、「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」や「Q-pot.」コラボレーション商品をはじめとした限定グッズが盛りだくさん！！
皆様のご来店をお待ちしております。
詳細は「UTA☆PRI GRAND SHOP」公式サイトをご覧ください。
https://www.utapri.com/grandshop/
【 グッズ情報 】※一部をご紹介
【イベント・通販限定】
うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルプロデュースフレグランス -Duo-
全18種 各7,700円（税込）
セット内容：フレグランス2本、ギャランティカード
今回のシリーズは、フレグランスペアリングがコンセプトの二本セット。
前回プロデュースの1stフレグランスに加え、新たに18種の2ndフレグランスがリリースされました。
単体で使うことはもちろん、重ね付けをすることで新しく奥深い香りが楽しめます。
持ち運びに便利なボトルサイズで、ギャランティカードが1枚付属。ペアリングで無限に広がる香りの世界へ、ようこそ。
https://sp.utapri.com/ipfduo/
【イベント・通販限定】
オイルインラメアクリルブロック Crown Creamy Land ～Dessert Plate～ Ver.
全18種 各2,860円（税込）
【イベント・通販限定】
フレークシール Crown Creamy Land ～Dessert Plate～ ちびキャラVer.
全1種 880円（税込）
【イベント・通販限定】
ミニタオル Crown Creamy Land ～Dessert Plate～ テディベアハードグミVer.
全18種 各660円（税込）
【イベント・通販限定】
カスタマイズビジュアルカードコレクション Fragrance Pairing Ver. 「SHINING」
全11種よりランダムで1種 660円（税込）
全7種よりランダムで1種 660円（税込）
【イベント・通販限定】
マスキングテープコレクション Colorful Fragrance Pairing ちびキャラVer.「SHINING」
全11種よりランダム1種 550円（税込）
発売元：株式会社ムービック
マスキングテープコレクション Colorful Fragrance Pairing ちびキャラVer.「RAGING」
全7種よりランダム1種 550円（税込）
発売元：株式会社ムービック
発売元：株式会社ムービック
【イベント・通販限定】
クリアケース付きポートレートコレクション／Colorful Fragrance Pairing Ver.「SHINING」
全11種よりランダム1種 660円（税込）
発売元：株式会社ムービック
クリアケース付きポートレートコレクション／Colorful Fragrance Pairing Ver.「RAGING」
全7種よりランダム1種 660円（税込）
発売元：株式会社ムービック
【イベント・通販限定】
スタンド付きアクリルキーホルダーコレクション Colorful Fragrance Pairing ちびキャラVer.「SHINING」
全11種よりランダム1種 770円（税込）
発売元：株式会社ムービック
クリアケース付きポートレートコレクション／Colorful Fragrance Pairing Ver.「SHINING」
全11種よりランダム1種 660円（税込）
発売元：株式会社ムービック
クリアケース付きポートレートコレクション／Colorful Fragrance Pairing Ver.「RAGING」
全7種よりランダム1種 660円（税込）
発売元：株式会社ムービック
【イベント・通販限定】
スタンド付きアクリルキーホルダーコレクション Colorful Fragrance Pairing ちびキャラVer.「SHINING」
全11種よりランダム1種 770円（税込）
発売元：株式会社ムービック
スタンド付きアクリルキーホルダーコレクション Colorful Fragrance Pairing ちびキャラVer.「RAGING」
全7種よりランダム1種 770円（税込）
発売元：株式会社ムービック
全7種よりランダム1種 770円（税込）
発売元：株式会社ムービック
【 購入特典 】
お買い上げ税込3,000円ごとに「うたの☆プリンスさまっ♪」特典ビジュアルカード Crown Creamy Land ～Dessert Plate～ Ver.（全18種）をランダムで1枚プレゼント!!（縦148×横100mm）
複数枚の場合は、その内訳もお選びいただけます。
（例：特典10枚の場合、シャイニング事務所…5枚／レイジングエンターテインメント…5枚など）
※絵柄はお選びいただけませんので、予めご了承ください。
※特典はなくなり次第終了となります。
【 SHOP GUIDE 】
UTA☆PRI GRAND SHOP 池袋
開催期間‐2025年7月19日（土） ～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐池袋PACKS 2F・3F
住所 ‐東京都豊島区東池袋3-2-1
営業時間‐11:00～20:00
※8月22日（金）は後半準備の為、休店
UTA☆PRI GRAND SHOP 名古屋
開催期間‐
第1部 ： 2025年7月19日（土） ～ 2025年7月27日（日）
第2部 ： 2025年8月23日（土） ～ 2025年8月31日（日）
会場 ‐名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY
住所 ‐愛知県名古屋市中区栄3-29-1
営業時間‐10:00～21:00
※1部・2部ともに最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
UTA☆PRI GRAND SHOP 大阪
開催期間‐2025年7月26日（土）～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐梅田PACKS （アニメイト梅田店内）
住所 ‐大阪府大阪市北区茶屋町10－12 NU茶屋町 3F（アニメイト梅田店内）
営業時間‐11:00～21:00
※8月18日（月）・8月22日（金）は休店
UTA☆PRI GRAND SHOP 仙台
開催期間‐2025年8月28日（木） ～ 2025年8月31日（日）
会場 ‐仙台PARCO 本館6Fスペース6
住所 ‐宮城県仙台市青葉区中央1-2-3
営業時間‐10:00～20:30
※最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
UTA☆PRI GRAND SHOP 福岡
開催期間‐2025年9月19日（金） ～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY
住所 ‐福岡県福岡市中央区天神2-11-1
営業時間‐10:00～20:30
※最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
来場方法など、詳細は「UTA☆PRI GRAND SHOP」公式サイト内「SHOP GUIDE」
( https://www.utapri.com/grandshop/guide.php )をご覧ください。
「UTA☆PRI GRAND SHOP」の最新情報は、公式Xアカウント( https://x.com/up_grandshop )にてご案内しています。
©SAOTOME GAKUEN Illust.Frontier Works Inc., Meina本件に関するお問合わせ先株式会社ブロッコリーマーケティンググループ 宣伝チームTEL: 03-5946-2811（代）