AIデータ社、“カーボン建築” 時代の設計力を、「データ×AI× 知財」で守り、育てる、「AI孔明TM on IDX × Tokkyo for Smart Building」を提供開始

1

2

次へ

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323791&id=bodyimage1】企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、建設業・建築設計事務所・不動産開発事業者・住宅メーカーなどを対象に、ZEB ネット・ゼロ・エネルギー・ビルやZEH ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス対応に必要な省エネ技術・知財・評価を一元的に支援する統合型プラットフォーム「AI孔明 on IDX × Tokkyo for Smart Building」の提供を開始しました。省エネ・カーボン削減要請が加速する中で、設計現場では以下のような課題が表面化しています。■ 現場で直面している課題● 実際に削減したエネルギー量・CO2 排出量を客観的に証明するのが困難● 設計ノウハウ断熱構造・設備配置・制御設計が文書化されず、ブラックボックス化● 外注設計・下請け・協力会社への技術流出リスクが高い● 建物単位での“カーボンスコア” やLCCM ライフサイクルカーボンマイナス達成状況を明示できない■ AI孔明TM on IDX × Tokkyoの機能概要1. 設計実績・運用データの構造化・記録(IDX)→ 建材の熱負荷、エネルギー消費量、CO2 排出実績(※1)などをAIで分析。複数の設計案・運用ケースを横断的に比較可能。2. 断熱構造・窓システム・制御技術の知財化支援(Tokkyo.Ai)→ 独自の設計・設備・運用ロジックを技術資産として特許出願し、外部への模倣リスクを低減。共同開発・提携時の交渉力強化にも有効。3. 建物単位のカーボンスコア(※1)可視化+AIによる改善提案(AI孔明)→ 過去の類似建物との比較分析や、設計時点での削減効果をAIが提示。今後のZEB対応設計のベンチマークとして活用可能。■ 導入効果(Before/After)部門 Before(導入前) After(導入後)設計者: 証明用データがバラバラ・・・・・・・・ 設計・省エネ・実績データを一元化(IDX)施工・住宅会社: 再生素材の強みを伝えにくい・・・ ・・・実績+特許でアピール可能経営: ノウハウが社外に流出・・・・・・ ・・・独自設計を特許出願し知財管理(Tokkyo)営業・開発部門: ZEB達成をうまく顧客に伝えられない・・ AIが見える化したスコア(※1)と改善案で説明可能管理会社・大家: 建物の環境価値を数字で伝えづらい・・・ カーボンスコアを可視化して物件価値を強化※1:数値関連のデータは、LLMで正確に活用するためには、別途DB化のカスタマイズが必要です。■ 詳細、お問い合わせ・無料トライアル申し込みはこちらhttps://www.idx.jp/gx/■ 今後の展開● 国交省・地方自治体と連携し、ZEB普及支援のインフラに● 各建築会社ごとの「設計知財マップ」構築支援● カーボン可視化+資産化を通じたESG価値の訴求強化■ 現場の声「ZEB仕様にしても、成果が数字で見えず顧客に伝わらなかった」「断熱・通風設計などの工夫が、外注先に流れて真似された」「設計者が退職するとノウハウも一緒に消えていたが、AIが代わりに守ってくれる」【AIデータ株式会社について】名 称:AIデータ株式会社 代表者:佐々木 隆仁設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F資本: 1億円(資本準備金15億2500万円)