【TWICE・JIHYOが歌う話題のドラマ『私の夫と結婚して』日本版OST「New Days」配信スタート！

株式会社DONGRAMYPROJECT

韓国の人気ウェブ小説を原作に、日本版として脚色されたAmazon Primeオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』(韓国語原題:내 남편과 결혼해줘)のOST Part.1がついに公開!

本作は、CJ ENM JAPANと韓国最大手のドラマ制作会社STUDIO DRAGON(スタジオドラゴン)が企画し、松竹撮影所が制作を手がけた日韓合作のグローバルプロジェクト。韓国の一流制作陣と、日本の俳優・スタッフ陣がタッグを組み、注目を集めている話題作です。

そして、Amazon Primeオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』のOSTにおいて、日本地域での音楽配信および国内主要配信サイトへの楽曲流通を担当する株式会社DONGRAMYPROJECTは、オリジナルサウンドトラックの配信スケジュールを公開いたしました。

今後、毎週末に順次リリースされる各OSTには、豪華アーティストが参加し、ドラマの感動をさらに彩ります。

■ ドラマ『私の夫と結婚して』OST Part.1配信スタート!

Kangnam「So You Can Shine」/elley「Burn It Out」が本日18時より配信開始!

バラエティやYouTubeなど幅広い活動で親しまれているカンナムが、OST Part.1に参加。「So You Can Shine」は、誰もが一度は経験したことのある片思いの気持ちを描いたナンバー。“あなたの一日が輝きますように”という魔法のようなメッセージを込めた前向きな歌詞と、力強くも爽快感あふれるバンドサウンドに、カンナムならではの柔らかくも芯のあるボーカルが絶妙に調和しています。最近ではJ-POPカバーを通じてその歌唱力が再評価されており、本作でも彼のロックボーカルスタイルが存分に活かされた楽曲となっています。さらに、カンナムによるメイキング映像や、楽曲の世界観を伝えるプロモーション映像の公開も予定されており、ファンにとっては見逃せないコンテンツとなっています。



■elleyが歌う「Burn It Out」

また、日本で活動中のアーティストelleyによる「Burn It Out」は、マイナー調で重厚感のあるビートとベースラインが特徴的な1曲。



ヒロイン・神部ミサの視点で描かれた本楽曲は、「2回目の人生では、私を苦しめたすべてを燃やし尽くす」という復讐心と、「前の人生をすべてリセットしたい」という再生への願いが同時に込められたリリックが印象的です。

制作には、BABYMONSTER、IVE、TWICE、ME:Iなど、K-POP/J-POPの人気アーティストへの楽曲提供でも知られる実力派クリエイター陣--Ryo Ito、Sorato、YHEL、Scarlett Nguyenが参加。OSTとしての完成度をさらに高めています。



■ Part.2 : New Days - JIHYO (TWICE)

人気ウェブ小説を原作に、日本版として脚色されたAmazon Primeオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』のOST Part.2 が公開されます。本作のOST Part.2には、世界的人気を誇るガールズグループTWICEのメンバー・ジヒョがボーカルとして参加。「New Days」は、バロック時代の特徴的な楽器“チェンバロ”によるイントロに始まり、重厚感のあるダブステップスタイルのドラムサウンドが印象的なエレクトロポップトラックとなっています。マイナー調の旋律の上に、“自分の人生は自分で切り拓く”という強い意志を込めた歌詞が重なり、ドラマの世界観への没入感を一層高める1曲に仕上がっています。TWICEのメインボーカルであるジヒョは、爽快な歌声とパワフルな声量で楽曲にさらなる魅力を与えています。2023年には初のソロアルバム『ZONE』をリリースし、ソロアーティストとしての実力を華々しく証明しました。今回のOST「New Days」は、韓国のトッププロデューサーであるTaibian(タイビアン)、Dr.ba$$(1)、CODAがプロデュースを担当。ジヒョのパワフルでユニークな音色と繊細な表現力が重なり、劇中の主人公の感情をそのまま聴き手に伝える感覚的なトラックに仕上がっています。なお、TWICEのジヒョが歌う『私の夫と結婚して』日本版OST Part.2「New Days」とMVは、6月28日18時より、各種音楽配信サイトにてお楽しみいただけます。あわせて、楽曲制作の裏側を収めたメイキング映像や、世界観を視覚的に表現したミュージックビデオの公開も予定されており、音源だけでなく映像でも本作の魅力を堪能いただけます。

■ 『私の夫と結婚して』OST 配信スケジュール公開!



豪華アーティストが集結!週末ごとに広がるドラマの世界観と感動の音楽体験!

話題沸騰中のAmazon Primeオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』のOSTが、ついに本格始動!

ドラマの名シーンを彩る感動の楽曲たちが、6月27日から毎週末、全7週にわたって順次配信されます。

TWICEのJIHYO、Red VelvetのWENDYをはじめ、個性あふれる豪華アーティストが多数参加。

感情を揺さぶるメロディ、キャラクターの心情を繊細に描いた歌詞、そして実力派プロデューサー陣による圧巻のサウンド―

ドラマの世界観をより深く味わえる至高のOSTに仕上がっています。

週末が来るたびに、新たな感動と興奮があなたを待っています!

ファン必聴、全曲マストチェックです。

■OST配信スケジュール(すべて18時配信予定)

🔹6月27日(金)

Part.1: Kangnam「So You Can Shine」/elley「Burn It Out」

→ それぞれの“決意”と“再生”を描いた、物語の序章を飾るエモーショナルな2曲。

🔹6月28日(土)

Part.2: JIHYO(TWICE)「New Days」

→ 主人公・神部ミサのテーマ。ジヒョの圧巻の歌声がドラマにさらなる深みをもたらす!

🔹7月4日(金)

Part.3: An Siu「The Mask」

→ 仮面の裏に隠された本音。ミステリアスでエッジの効いた1曲。

🔹7月5日(土)

Part.4: WENDY「Blazing Steps」

→ 強く前を向くヒロインの“歩み”を描いた、希望に満ちたパワフルなナンバー。

🔹7月11日(金)

Part.5: TAKUMI & KYOSUKE「So You Can Shine」

→ 男女デュエットバージョンで新たな魅力が花開く、名曲の再解釈!

🔹7月18日(金)

Part.6: Movie Closer「Boom」

→ クライマックスにふさわしいスリリングでインパクトあるサウンド!

🔹7月25日(金)

Part.7: All Tracks(全曲まとめて配信)

→ すべての楽曲を一気に楽しめる完全版!ドラマの余韻に浸る最高のフィナーレ!

■【映像公開スケジュール】(すべて日本時間)

6月26日(木)14:00:カンナム事前プロモーション映像公開

6月27日(金)14:00:ジヒョ事前プロモーション映像公開

6月27日(金)18:00:カンナム「So You Can Shine」音源リリース+MV公開

6月28日(土)12:00:カンナムメイキング映像公開

6月28日(土)18:00:ジヒョ「New Days」音源リリース+MV公開

6月29日(日)12:00:ジヒョメイキング映像公開

■映像公開プラットフォーム&公式チャンネル

▶ YouTube

@dongramyproject

https://www.youtube.com/@dongramyproject

▶ X(旧Twitter)

@dongramyproject

https://x.com/dongramyproject

▶ Instagram

@dongramyproject

https://www.instagram.com/dongramyproject/

▶ TikTok

@dongramyproject

https://www.tiktok.com/@dongramyproject(https://www.tiktok.com/@dongramyproject)

【本件についてのお問い合わせ先】 PR担当

TEL: 03-6871-7885 E-mail:music@dongramy.net