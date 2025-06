［AWAI］ 六想六色 - 小品展「天明鋳物」鋳型（アラレ）製作実演 - 6/28 （土）- AWAI THE COVER NIPPON にて開催

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323775&id=bodyimage1】帝国ホテル 東京「AWAI THE COVER NIPPON」にて、日本工芸会 東日本支部所属の6名の工芸作家による小品展を開催します。会期中、参加メンバーによる実演会を行います。製作工程を間近に見ることのできる貴重な機会をお楽しみください。「天明鋳物」鋳型(アラレ)製作実演日時:6/28 (土) 12:00~17:00会場:帝国ホテル 東京「AWAI THE COVER NIPPON」実演:江田 朋詳細はこちらからhttps://thecovernippon.jp/NEWS/20250627.html1000年以上の歴史を持つ栃木県佐野市の天明鋳物は、荒々しい鉄の質感と大胆な造形美で知られています。今回は、伝統的な砂型製作工程のひとつ「アラレ」の技法を実演。南部鉄器でもおなじみのアラレ模様が、どのように型に施されていくのかをご覧いただけます。伝統工芸の技と、実際に使われる本物の鋳型の魅力をぜひ体感ください。今後の実演会ワークショップ「木工芸(指物)」製作実演7/11 (金) 13:00~17:007/12 (土) 12:00~17:00実演:五十嵐 誠東京の三多摩で生まれ育ち、日本の木工技法の一つである『指物』技法で、実用品から美術品まで幅広く制作。今回は鉋掛けやホゾ取りといった指物の伝統技法の実演をご覧いただけます。ワークショップ「切子」製作実演7/25 (金) 11:00~17:007/26 (土) 12:00~17:00実演:大槻 洋介横浜元町で生まれた「元町切子」。通常分業である、器の制作「吹きガラス」と「切子制作」。独自の色彩と持ちやすさも考慮したデザインの「元町切子」の制作実演を行います。【店舗情報】「間 AWAI THE COVER NIPPON」〒100-0011東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル 東京「AWAI THE COVER NIPPON 」03-6206-68111営業時間:11:00~19:00【企画・運営】メイド・イン・ジャパン・プロジェクト株式会社〒104-0054 東京都中央区勝どき5-5-14-314TEL 03-5534-9903 FAX 03-5534-9904https://mijp.co.jp/

