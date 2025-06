【松屋】『松屋×パウ・パトロール(TM)︎』 コラボ企画 が復活！松屋だけの限定グッズを店頭・抽選でゲットしよう！

株式会社松屋フーズホールディングス

松屋フーズ(本社:東京都武蔵野市、代表取締役社長:瓦葺一利)では、2025年7月1日10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、「パウ・パトロール」とのコラボ企画を開始いたします。

■■ キャンペーン概要 ■■

【開催期間】

2025年7月1日(火)AM10:00~ 9月30日(火)AM9:59

【対象店舗】

全国の松屋

※「松のや(専門店)」「松のや(マイカリー食堂併設店)」「マイカリー食堂(専門店)」は

対象外となります。

▽キャンペーンサイト

https://www.matsuyafoods.co.jp/pawpatrol/2025smtm/(https://www.matsuyafoods.co.jp/pawpatrol/2025smtm/)

■第1弾 対象メニューをご注文で「パウっとミニクリアポーチ」プレゼント!

松屋だけのオリジナルイラストをデザイン、鮮やかさが際立つクリア素材を使用。

対象メニュー1品のご注文につき、松屋×パウ・パトロールコラボオリジナル「パウっとミニクリアポーチ」を1つプレゼントします。デザイン全6種類ランダムでご用意しております。

【対象メニュー】

おこさま牛めしわくわくセット

おこさまカレーわくわくセット

【配布期間】

7月1日(火)10:00 ~8月12日(火)9:59まで

※全6種、種類はお選びいただけません。

※松屋弁当WEB予約、松屋公式アプリからのご注文も対象です。

※景品の配布状況に関しては各店舗へお問い合わせください。

※各店舗なくなり次第終了となります。

■「パウっとミニクリアポーチ」配布終了後でも「パウっとステッカーセット」をご用意。

「パウっとミニクリアポーチ」の配布が終了次第、対象メニュー1品のご注文で、「パウっとステッカーセット」を1枚プレゼントします。デザインは全6種類ランダム、付属の貼り付けシートは共通デザインでご用意しております。

【対象メニュー】

おこさま牛めしわくわくセット

おこさまカレーわくわくセット

【配布期間】

7月1日(火)10:00 ~8月12日(火)9:59まで

※ステッカーは全6種、貼り付けシートは全1種です。種類はお選びいただけません。

※松屋弁当WEB予約、松屋公式アプリからのご注文も対象です。

※景品の配布状況に関しては各店舗へお問い合わせください。

※各店舗「パウっとステッカーセット」がなくなり次第「松屋オリジナルのペーパークラフト」

の配布に切替させていただきます。

■8月12日(火)からは第2弾を予定

さらに8月12日(火)10:00からは第2弾を実施予定!

乞うご期待!

■ご注文合計金額800円(税込み)以上のご注文でWEB抽選に参加!

「パウっとオリジナルリュックサック」が当たる!

【当選景品】

パウっとオリジナルリュックサック

【応募方法】

ご注文合計金額800円(税込)以上の領収書(食券、レシート、web領収書)を撮影いただき、

専用フォーム(https://mfsmsipcp-pawpatrol-2025.cp.msgs.jp/n/form/ijob/tM3J6JZXWht49dZZE2DBk)へ必要事項をご入力の上、ご応募ください。

キャンペーンサイト内の「応募はこちらから」ボタンからも応募ページにアクセスできます。

【応募条件】

7月1日(火)10:00 ~9月30日(火)9:59までの領収書(食券、レシート、web領収書)対応

【応募期間】

7月1日(火)10:00 ~10月7日(火)23:59まで

※松屋モバイルオーダー、松弁ネット事前決済、松弁デリバリー事前決済の場合は、領収書メールにて

応募可能です。

※松弁ネットの現金決済の場合は、お支払い時にお渡しするレシートにて応募可能です。

※松弁デリバリーの現金決済、手書きの領収書、デリバリー業者の領収書は応募対象外となります。

※当選者発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※ご注文合計金額800円(税込)以上で1口です。1,600円(税込)でも1度のお会計の場合1口となり

ます。

■松屋公式Xをフォロー&リポストして抽選で当たる!キャンペーン特別セット!

キャンペーン期間中に松屋公式Xをフォロー、対象の投稿をリポストするとパウ・パトロール公式グッズが当たる抽選に参加できます。

【当選景品】

パウ・パトロール ビッグトラック ベーシックビークル6種×各1個

松屋お食事券×3枚

【キャンペーン期間】

7月1日(火)10:00~7月13日(日)23:59まで

【松屋公式Xアカウント】

@matsuya_foods

※画像はイメージです。実物とは一部異なる場合がございます。

■「パウ・パトロール」とは

スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト!」を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。

パウ・パトロールは、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。また、Paramount+ (J:COM STREAM, WOWOWオンデマンド、Prime Videoより視聴可能)や、各種配信サービスでもご覧いただけます。

(C)2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.