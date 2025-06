バッテリーパックシステムにおける『ガスセンサー』の役割拡大を探求するウェビナーをIDTechExが開催します。

IDTechEx(先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ)は、『ガスセンサー:熱暴走検出の次なるステップ』と題したウェビナーを、2025年7月10日(木)に開催します。バッテリー管理におけるセンサー統合の現状を解説し、先進的な代替技術の評価、水素、二酸化炭素、揮発性有機化合物(VOC)センサーを含む主要なガスセンサー技術のベンチマークを行います。本ウェビナーは、IDTechExのテクノロジーアナリストのDaniel Parrが、最新調査をもとに解説します。<開催概要>テーマ:『ガスセンサー:熱暴走検出の次なるステップ』(Gas Sensors: The Next Step in Thermal Runaway Detection)開催日時: 2025年7月10日(木) 10時もしくは18時から 30分間開催方法:オンライン言語:英語参加費:無料(事前登録制)https://www.idtechex.com/ja/webinar/12460-12473-12475-12531-12469-12540-65306-29105-26292-36208-26908-30693-12398-27425-12398-12473-12486-12483-12503/695【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323739&id=bodyimage1】当日カバーする内容(予定)バッテリーマネージメントシステムとセンサー展開の紹介- バッテリー管理システム(BMS)の概要- 熱暴走メカニズムと劣化モード- バッテリーパックにおける従来のセンサー高度なセンサーの必要性- 高度なセンサーの概要- 規制環境と進化する基準- バッテリーシステムにおける未解決の課題バッテリーパックにおけるガスセンサー- 水素、CO2、およびVOCセンサー技術のベンチマーク- センサー性能の比較分析- 市場動向と採用傾向IDTechExは、関連する調査レポートを6月に発行しました。『先進バッテリーパックセンサーと遠隔モニタリング 2026-2036年:技術、市場、予測』https://www.idtechex.com/ja/research-report/advanced-battery-pack-sensors-and-remote-monitoring/1102先進バッテリーパックセンサー市場を解説し、バッテリーパックの遠隔モニタリングにおけるトレンドを分析しています。8種類のセンサーを取り上げ、規制動向と過去のトレンドをレビューしています。後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。詳しくは、こちらをご覧ください。https://www.idtechex.com/ja/research/webinars【本件に関するお問合せは、下記まで】アイディーテックエックス株式会社 (IDTechEx日本法人)100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階URL: https://www.idtechex.com/ja担当:村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com電話 : 03-3216-7209

