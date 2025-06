創志学園・大橋博総長のインタビュー記事がイギリスの国際ビジネスメディア「The Worldfolio」に掲載 ― グローバル教育の取り組みや「One IPU構想」等について紹介

環太平洋大学(岡山市東区)などを運営する学校法人創志学園(神戸市中央区)の大橋博総長がイギリスの国際ビジネスメディア「The Worldfolio」のインタビューを受け、5月9日付でその記事が公開された。インタビューでは、創志学園が推進するグローバル教育の取り組みと「One IPU構想」に込められた理念について紹介。日本の教育課題への考察から、IPU New Zealand(ニュージーランド)、環太平洋大学(IPU岡山)、東京キャンパス(千葉県市川市)の設立背景と役割、実践力を備えたグローバル人材の育成方針、そして学生の国際的成功を支える教育環境や今後の国際連携の展望に至るまで、多岐にわたる内容が語られている。 大橋総長は、日本の教育が直面する課題に対する洞察を示すとともに、IPU New Zealand、環太平洋大学(IPU岡山)、そして東京キャンパスの設立背景や目的について紹介。これら3拠点を通じて、国際社会で実践的に活躍できるグローバル人材の育成を目指す創志学園の教育方針を明らかにした。 また記事では、学生一人ひとりの国際的成功を支えるための教育環境の整備や、今後の国際連携の展望にも触れている。 ◆インタビューの主な内容 ・日本の教育に対する考察と課題認識 ・IPU New Zealand、IPU、東京キャンパスの設立目的と役割 ・実践力を備えたグローバル人材の育成方針 ・学生の国際的成功を支える教育環境 ・今後の国際連携・教育展望 One IPU構想 ◆インタビュー記事 ・Empowering Students for Global Success https://www.theworldfolio.com/interviews/empowering-students-for-global-success/6822/ ●学校法人 創志学園 https://seg.ac.jp/ ・IPU TOKYO(環太平洋大学 東京キャンパス) 【所在地】 千葉県市川市二俣625-1 2025年4月に新設された国際経済経営学部の拠点として開設。 https://ipu-japan.ac.jp/tokyo/ ・IPU New Zealand 1990年設立。英語を母国語としない国で育った学生が集い英語力と国際感覚を高め合う大学として、30年の実績を誇る国際大学。 https://ipu-japan.ac.jp/international/▼本件に関する問い合わせ先大学評価・IR室井上聡住所:岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721TEL:0862015240FAX:0869080220メール:s.inoue@ipu-japan.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/