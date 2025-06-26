国内外の厳選されたスタートアップ300社以上が集結！「IVS Startup Market」がIVS2025で開幕

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株式会社Headline Japan

国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS」は、2025年7月2日（水）～ 4日（金）の3日間、京都市の「みやこめっせ」で開催される「IVS2025」において、新たな目玉コンテンツ「IVS Startup Market」の出展企業が決定したことをお知らせいたします。




品質を重視した選考プロセスで選ばれた約300社


今回の「IVS Startup Market」最大の特徴は、出展スタートアップの品質保証にあります。


出展企業約300社は、すべて国内有数のベンチャーキャピタル（VC）や著名起業家からの推薦、または厳格な審査制による自薦を通じて選定されました。これにより、単なる展示会ではなく、投資価値と


成長性を備えた優良スタートアップのみが集う「信頼できるマーケット」を実現しています。



選定ルート：


・IVS提携ベンチャーキャピタルからの推薦


・自己推薦（審査制）



出展企業は、AI・ディープテック・サステナビリティ・ローカルイノベーションなど多様な領域から選抜され、うち約60社がグローバル企業となっています。会期中は3日間で延べ300社、1日あたり100社が日替わりで出展する総入れ替え制を採用し、常に新鮮な出会いの機会を提供します。




「IVS Startup Market」とは？


IVS Startup Marketは、3日間の会期中、延べ300社、1日あたり100社が日替わり（総入れ替え）で出展する展示交流スペースです。


会場は、投資家や事業会社とスタートアップが効率良く交流できる構造になっており、各ブースにはスタートアップの代表者・事業責任者が立ち会うため、事業提携や資金調達、採用などについて真剣にビジネス機会を求める方々にとって理想的な「交渉の場」としての環境が整えられています。




業界初「VCツアー」で投資家目線の解説を提供




「IVS Startup Market」のもう一つの革新的な取り組みが、25社以上の国内外ベンチャーキャピタルが実施する「VCツアー」です。


各VCのパートナーが、自社の投資先企業や注目企業のブースを案内しながら、「なぜ投資したか」「将来性をどう見ているか」といった実際の投資判断の視点を交えて解説します。



VCツアーの特徴


・投資のプロによるリアルな市場分析と企業評価


・テーマ別ツアー（AI、バイオテック、フィンテックなど）


・業界全体のマクロトレンドと各社のポジショニングを同時に理解


・事前登録制（当日参加も可能）


これにより、参加者は受動的であっても自然と優れたスタートアップに出会うことができ、スタートアップ側も本当に関心を持つ参加者と効率的に接触できる、双方にとって価値のある仕組みを構築しています。


VCツアー申込URL： https://4s.link/ja/explore



対象者・推奨来場者


VCツアーは特に以下の方々におすすめです。


・スタートアップ投資に関心のある個人・法人投資家


・起業を目指すプレイヤー・学生


・新規事業を担当するビジネスパーソン


・VCや支援者とのネットワークを広げたい方


・最新の技術トレンドを把握したい方


出展スタートアップ一覧


以下、総出展企業約300社（うちグローバル企業：約90社）の一覧です。


順次公開いたします。



＜DAY1出展企業＞


1 株式会社KyotoAI


2 株式会社Jamm


3 株式会社SPLYZA


4 レコテック株式会社


5 株式会社straya


6 株式会社VisionAI


7 株式会社CAPER


8 株式会社STRACT


9 株式会社SoVa


10 コンプライアンス・データラボ株式会社


11 株式会社 Geek Guild


12 トレーダム株式会社


13 株式会社Things


14 株式会社MagicPod


15 株式会社TERASS


16 株式会社モッチハック


17 株式会社datais


18 株式会社digzyme


19 株式会社Creadom8（クリエイダムエイト）


20 株式会社RYM&CO.


21 株式会社リチェルカ


22 株式会社コンクルー


23 株式会社Peds3


24 株式会社タベテク


25 コネクシー株式会社


26 OneBox株式会社


27 株式会社Fun Group


28 株式会社EbuAction


29 FACTORY X Inc.


30 LEAN PATH株式会社


31 日本AIセンター株式会社


32 株式会社Baby Jam


33 株式会社白紙とロック


34 リース株式会社


35 株式会社パートナープロップ


36 株式会社あかり保証


37 アトモフ株式会社


38 Adora株式会社


39 株式会社タンソーマンGX


40 株式会社SABU


41 株式会社harmony


42 PIVOT株式会社


43 株式会社CyCal


44 株式会社Godot


45 FiberCraze株式会社


46 株式会社Yobou


47 株式会社komham


48 GustoDevelopment株式会社


49 株式会社CraftX


50 株式会社in the fog


51 株式会社Forcesteed Robotics


52 株式会社kickflow


53 株式会社メタバースクリエイターズ


54 株式会社フォワード


55 株式会社インフォボックス


56 株式会社Genon


57 株式会社Sync8


58 株式会社IVRy


59 Central Link株式会社


60 株式会社PETOKOTO


61 株式会社スペースデータ


62 mizuhachi株式会社


63 株式会社Bizibl Technologies


64 株式会社RemitAid


65 タイムクラウド株式会社


66 株式会社インゲージ


67 ファンフォ株式会社


68 株式会社tayori


69 プラウドシンク株式会社


70 株式会社スタジオプレーリー


71 株式会社虫秘茶


72 株式会社BookBase


73 株式会社CoLab


74 株式会社セカンドハート


75 mui Lab株式会社


76 株式会社ナナメウエ


77 リバーセル株式会社


78 株式会社ミーバイオ


79 株式会社BIOTECHWORKS-H2


80 株式会社カルディオインテリジェンス


81 SOCIAL TRAVELERS


82 Maando


83 SALVA HEALTH


84 Pan Peru USA


85 Beanly Coffee


86 Campus Fund


87 Inc42 Media


88 Fez Delivery


89 Healthians


90 Cashify


91 Zilliz


92 Digantara


93 In Silence AI


94 Ekei labs


95 F-lab


96 CREATANT


97 Return Helper


98 ZooKeep


99 Podcast Studio Tokyo


100 INSPIRY


101 TEN Framework


102 mosumosu


103 Supersonic


104 Dify


105 ENJOYKEYS


106 SLASH B SLASH


107 ZZCOMM


108 fxIP


109 EverEx


110 ZKG Labs


111 AIVOICE


112 Fill Easy


113 Supergaming


114 Delabs Games


115 AKA Virtual


116 OpenHome


117 Buyandship


118 Dentscape


119 Avete


120 Sprounix


121 Majormap


122 Glorang


123 Jiro


124 bejewel


125 RAKUN AI


126 MOC CREATIVE ORG


127 Traceon


128 WELTLINK



＜DAY2出展企業＞


1 株式会社Reelu


2 Sales Retriever株式会社


3 日本GXグループ株式会社


4 TRUSTART株式会社


5 株式会社CrowdChem


6 株式会社ディッシュウィル


7 SlidePlus株式会社


8 株式会社AirKamuy


9 at FOREST株式会社


10 株式会社日本エネルギー機構


11 株式会社inSane


12 deex株式会社


13 株式会社BANKEY


14 コロム・ミュージックエンタテインメント株式会社


15 株式会社beads


16 BEFFY


17 クラウドローン株式会社


18 株式会社DENDOH


19 株式会社スタートアップクラス


20 株式会社Pit-Step


21 株式会社まどりLABO


22 株式会社HRbase


23 株式会社LOOV


24 Aladdin Security株式会社


25 オーマッチ株式会社


26 株式会社Pitta


27 AgeWellJapan


28 株式会社カルディオインテリジェンス


29 現場Hub株式会社


30 株式会社チッピー


31 株式会社エンドファイト


32 株式会社REDGE CAPITAL


33 株式会社TOMUSHI


34 株式会社TREASURE IN STOMACH


35 株式会社カエカ


36 株式会社ハコレポ


37 株式会社Milly


38 株式会社AiCAN


39 株式会社イルシル


40 株式会社TricoLogic


41 株式会社トラスクエタ


42 輝翠株


43 a23s株式会社


44 株式会社KEYCREW


45 taskey株式会社


46 株式会社SHOSABI


47 株式会社uniam


48 株式会社デジリハ


49 フードカム株式会社


50 株式会社ForestFolks


51 株式会社Furahi


52 株式会社ニューラルポート


53 株式会社Gab


54 株式会社Cone・Xi


55 ヴェルヌクリスタル株式会社


56 株式会社GATARI


57 nocall株式会社


58 株式会社SYSLEA


59 株式会社HQ


60 Ms.Engineer株式会社


61 RadioNano Therapeutics株式会社


62 NewNorm Design


63 株式会社CuboRex


64 株式会社ココロミル


65 株式会社バイオーム


66 メトロウェザー株式会社


67 株式会社D-Chain


68 blocksky株式会社


69 ENIC Immunology 株式会社


70 株式会社テラアクソン


71 ジェリクル株式会社


72 株式会社天地人


73 Curelabo株式会社


74 Tomorrow Never Knows


75 株式会社エムプラス


76 aora株式会社


77 リバーセル株式会社


78 株式会社CCHサウンド


79 株式会社BIOTECHWORKS-H2


80 株式会社With Midwife


81 MICROENDO


82 Tetra Tokyo


83 BRUKE


84 Pan Peru USA


85 Beanly Coffee


86 Campus Fund


87 Inc42 Media


88 Fez Delivery


89 Raccoon AI


90 Formi


91 Carbelim


92 Serendipity Space


93 Innovation Dojo Japan


94 Le Wagon Tokyo


95 paper pop


96 bandruption


97 Ringi


98 Tevau


99 Podcast Studio Tokyo


100 Lootex


101 Felo


102 edgenesis


103 FOLOTOY


104 PrimeParticle


105 Elser Global


106 CKBridge


107 SISPARK


108 CrossHub


109 EverEx


110 ZKG Labs


111 AIVOICE


112 Fill Easy


113 Supergaming


114 Delabs Games


115 AKA Virtual


116 OpenHome


117 Buyandship


118 Dentscape


119 Avete


120 KanjuTech


121 Majormap


122 Glorang


123 Jiro


124 bejewel


125 RAKUN AI


126 MOC CREATIVE ORG


127 Traceon


128 WELTLINK



＜DAY3出展企業＞


1 株式会社KenRi


2 レジリエント株式会社


3 株式会社Wunderbar


4 Zaimo株式会社


5 株式会社Tours


6 株式会社KK Generation


7 90株式会社


8 OSHIAI株式会社


9 Anylens株式会社


10 SDPジャパン株式会社


11 株式会社iiba


12 JPYC株式会社


13 株式会社InnovativeAI


14 株式会社プライバシーテック


15 SDio株式会社


16 LobbyAI株式会社


17 株式会社Conoris Technologies


18 株式会社PITTAN


19 mocomoco株式会社


20 株式会社HEALTHREE


21 株式会社PeopleX


22 株式会社SalesJoker


23 株式会社NATSLIVE Group


24 ラクビル株式会社


25 ドクターズプライム


26 株式会社Alumnote


27 株式会社wevnal


28 株式会社ベンナーズ


29 ファンズ株式会社


30 株式会社mign


31 サニーズ株式会社


32 株式会社Valorize AI


33 株式会社森未来


34 Hana Network


35 ストックマーク株式会社


36 LAPRAS株式会社


37 株式会社RyuLog


38 KanariaTech株式会社


39 株式会社Bocek


40 株式会社G-ant


41 株式会社ガクシー


42 TOPICO株式会社


43 株式会社Engineerforce


44 株式会社hootfolio


45 株式会社Gaia


46 株式会社WANDY


47 amu株式会社


48 クレプシードラ株式会社


49 タッチスポット株式会社


50 株式会社ウェルネス


51 株式会社MISOVATION


52 株式会社Next Finance Tech


53 ikigAI株式会社


54 イーセップ株式会社


55 株式会社ウェルクス


56 株式会社スクールウィズ


57 フレンズ株式会社


58 株式会社オトギボックス


59 株式会社Space Power Technologies


60 株式会社BLUEISH


61 株式会社Fivot


62 株式会社ABABA


63 イークラウド株式会社


64 エグゼヴィータ株式会社


65 株式会社レイヤード


66 株式会社recri


67 株式会社 Magic Shields


68 株式会社こころび


69 株式会社StartPass


70 ファンピッキング株式会社


71 株式会社Nulogic


72 甘党AI株式会社


73 カプセルジャパン株式会社


74 株式会社ブルーズ・アンド・カンパニー


75 eatas株式会社


76 株式会社colourloop


77 リバーセル株式会社


78 HONESTIES株式会社


79 株式会社BIOTECHWORKS-H2


80 ジカンテクノ株式会社


81 Pro Indie music


82 Tec de Monterrey


83 VORTEX FOUNDATION


84 Pan Peru USA


85 Beanly Coffee


86 Campus Fund


87 Inc42 Media


88 Fez Delivery


89 BytomDAO


90 MyShell


91 ー　　


92 ー


93 Smart Tissues


94 Smode Japan


95 Miridih


96 Rokid


97 WaytoAGI


98 Kiwibot


99 Podcast Studio Tokyo


100 Jowave


101 Convo AI


102 UniConvo


103 TEN Framework


104 Onsight Technology


105 Digit Master AI


106 GPTbots


107 ChipGPT


108 SEMO AI


109 EverEx


110 ZKG Labs


111 AIVOICE


112 Fill Easy


113 Supergaming


114 Delabs Games


115 AKA Virtual


116 OpenHome


117 Buyandship


118 Dentscape


119 Avete


120 Sokratech


121 Majormap


122 Glorang


123 Jiro


124 bejewel


125 RAKUN AI


126 MOC CREATIVE ORG


127 Traceon


128 WELTLINK

出展スタートアップ一部ご紹介



株式会社天地人


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000045963.html



株式会社インフォボックス


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000058053.html



a23s株式会社


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000126939.html



株式会社Baby Jam


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000081898.html



株式会社BLUEISH


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000078860.html



OneBox株式会社


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000015566.html



株式会社Things


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000089483.html



株式会社harmony


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000147821.html



その他、生成AI、教育DX、宇宙産業、地方創生型ビジネス、ヘルスケア、素材開発など多様な領域から、先進的かつ実用的なスタートアップが多数参加。



■ IVS2025 の概要




IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンスです。


2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社以上が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創します。7月5日（土）には小中高生向け特別企画「IVS Youth」を開催し、小中高生へアントレプレナーシップを拡張します。


京都の歴史と最先端技術が交差する場で、日本の未来を共に“Reshape（再構築）“しましょう。



正式名称：IVS2025


日程


メインイベント：2025年7月2日（水）～4日（金）


場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都　他


主催：IVS KYOTO実行委員会 （Headline Japan / 京都府 / 京都市）


公式サイト：https://www.ivs.events/


■IVS KYOTO実行委員会について


IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。



＜構成団体＞


株式会社Headline Japan、京都府、京都市