国内外の厳選されたスタートアップ300社以上が集結！「IVS Startup Market」がIVS2025で開幕
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS」は、2025年7月2日（水）～ 4日（金）の3日間、京都市の「みやこめっせ」で開催される「IVS2025」において、新たな目玉コンテンツ「IVS Startup Market」の出展企業が決定したことをお知らせいたします。
品質を重視した選考プロセスで選ばれた約300社
今回の「IVS Startup Market」最大の特徴は、出展スタートアップの品質保証にあります。
出展企業約300社は、すべて国内有数のベンチャーキャピタル（VC）や著名起業家からの推薦、または厳格な審査制による自薦を通じて選定されました。これにより、単なる展示会ではなく、投資価値と
成長性を備えた優良スタートアップのみが集う「信頼できるマーケット」を実現しています。
選定ルート：
・IVS提携ベンチャーキャピタルからの推薦
・自己推薦（審査制）
出展企業は、AI・ディープテック・サステナビリティ・ローカルイノベーションなど多様な領域から選抜され、うち約60社がグローバル企業となっています。会期中は3日間で延べ300社、1日あたり100社が日替わりで出展する総入れ替え制を採用し、常に新鮮な出会いの機会を提供します。
「IVS Startup Market」とは？
IVS Startup Marketは、3日間の会期中、延べ300社、1日あたり100社が日替わり（総入れ替え）で出展する展示交流スペースです。
会場は、投資家や事業会社とスタートアップが効率良く交流できる構造になっており、各ブースにはスタートアップの代表者・事業責任者が立ち会うため、事業提携や資金調達、採用などについて真剣にビジネス機会を求める方々にとって理想的な「交渉の場」としての環境が整えられています。
業界初「VCツアー」で投資家目線の解説を提供
「IVS Startup Market」のもう一つの革新的な取り組みが、25社以上の国内外ベンチャーキャピタルが実施する「VCツアー」です。
各VCのパートナーが、自社の投資先企業や注目企業のブースを案内しながら、「なぜ投資したか」「将来性をどう見ているか」といった実際の投資判断の視点を交えて解説します。
VCツアーの特徴
・投資のプロによるリアルな市場分析と企業評価
・テーマ別ツアー（AI、バイオテック、フィンテックなど）
・業界全体のマクロトレンドと各社のポジショニングを同時に理解
・事前登録制（当日参加も可能）
これにより、参加者は受動的であっても自然と優れたスタートアップに出会うことができ、スタートアップ側も本当に関心を持つ参加者と効率的に接触できる、双方にとって価値のある仕組みを構築しています。
VCツアー申込URL： https://4s.link/ja/explore
対象者・推奨来場者
VCツアーは特に以下の方々におすすめです。
・スタートアップ投資に関心のある個人・法人投資家
・起業を目指すプレイヤー・学生
・新規事業を担当するビジネスパーソン
・VCや支援者とのネットワークを広げたい方
・最新の技術トレンドを把握したい方
出展スタートアップ一覧
以下、総出展企業約300社（うちグローバル企業：約90社）の一覧です。
順次公開いたします。
＜DAY1出展企業＞
1 株式会社KyotoAI
2 株式会社Jamm
3 株式会社SPLYZA
4 レコテック株式会社
5 株式会社straya
6 株式会社VisionAI
7 株式会社CAPER
8 株式会社STRACT
9 株式会社SoVa
10 コンプライアンス・データラボ株式会社
11 株式会社 Geek Guild
12 トレーダム株式会社
13 株式会社Things
14 株式会社MagicPod
15 株式会社TERASS
16 株式会社モッチハック
17 株式会社datais
18 株式会社digzyme
19 株式会社Creadom8（クリエイダムエイト）
20 株式会社RYM&CO.
21 株式会社リチェルカ
22 株式会社コンクルー
23 株式会社Peds3
24 株式会社タベテク
25 コネクシー株式会社
26 OneBox株式会社
27 株式会社Fun Group
28 株式会社EbuAction
29 FACTORY X Inc.
30 LEAN PATH株式会社
31 日本AIセンター株式会社
32 株式会社Baby Jam
33 株式会社白紙とロック
34 リース株式会社
35 株式会社パートナープロップ
36 株式会社あかり保証
37 アトモフ株式会社
38 Adora株式会社
39 株式会社タンソーマンGX
40 株式会社SABU
41 株式会社harmony
42 PIVOT株式会社
43 株式会社CyCal
44 株式会社Godot
45 FiberCraze株式会社
46 株式会社Yobou
47 株式会社komham
48 GustoDevelopment株式会社
49 株式会社CraftX
50 株式会社in the fog
51 株式会社Forcesteed Robotics
52 株式会社kickflow
53 株式会社メタバースクリエイターズ
54 株式会社フォワード
55 株式会社インフォボックス
56 株式会社Genon
57 株式会社Sync8
58 株式会社IVRy
59 Central Link株式会社
60 株式会社PETOKOTO
61 株式会社スペースデータ
62 mizuhachi株式会社
63 株式会社Bizibl Technologies
64 株式会社RemitAid
65 タイムクラウド株式会社
66 株式会社インゲージ
67 ファンフォ株式会社
68 株式会社tayori
69 プラウドシンク株式会社
70 株式会社スタジオプレーリー
71 株式会社虫秘茶
72 株式会社BookBase
73 株式会社CoLab
74 株式会社セカンドハート
75 mui Lab株式会社
76 株式会社ナナメウエ
77 リバーセル株式会社
78 株式会社ミーバイオ
79 株式会社BIOTECHWORKS-H2
80 株式会社カルディオインテリジェンス
81 SOCIAL TRAVELERS
82 Maando
83 SALVA HEALTH
84 Pan Peru USA
85 Beanly Coffee
86 Campus Fund
87 Inc42 Media
88 Fez Delivery
89 Healthians
90 Cashify
91 Zilliz
92 Digantara
93 In Silence AI
94 Ekei labs
95 F-lab
96 CREATANT
97 Return Helper
98 ZooKeep
99 Podcast Studio Tokyo
100 INSPIRY
101 TEN Framework
102 mosumosu
103 Supersonic
104 Dify
105 ENJOYKEYS
106 SLASH B SLASH
107 ZZCOMM
108 fxIP
109 EverEx
110 ZKG Labs
111 AIVOICE
112 Fill Easy
113 Supergaming
114 Delabs Games
115 AKA Virtual
116 OpenHome
117 Buyandship
118 Dentscape
119 Avete
120 Sprounix
121 Majormap
122 Glorang
123 Jiro
124 bejewel
125 RAKUN AI
126 MOC CREATIVE ORG
127 Traceon
128 WELTLINK
＜DAY2出展企業＞
1 株式会社Reelu
2 Sales Retriever株式会社
3 日本GXグループ株式会社
4 TRUSTART株式会社
5 株式会社CrowdChem
6 株式会社ディッシュウィル
7 SlidePlus株式会社
8 株式会社AirKamuy
9 at FOREST株式会社
10 株式会社日本エネルギー機構
11 株式会社inSane
12 deex株式会社
13 株式会社BANKEY
14 コロム・ミュージックエンタテインメント株式会社
15 株式会社beads
16 BEFFY
17 クラウドローン株式会社
18 株式会社DENDOH
19 株式会社スタートアップクラス
20 株式会社Pit-Step
21 株式会社まどりLABO
22 株式会社HRbase
23 株式会社LOOV
24 Aladdin Security株式会社
25 オーマッチ株式会社
26 株式会社Pitta
27 AgeWellJapan
28 株式会社カルディオインテリジェンス
29 現場Hub株式会社
30 株式会社チッピー
31 株式会社エンドファイト
32 株式会社REDGE CAPITAL
33 株式会社TOMUSHI
34 株式会社TREASURE IN STOMACH
35 株式会社カエカ
36 株式会社ハコレポ
37 株式会社Milly
38 株式会社AiCAN
39 株式会社イルシル
40 株式会社TricoLogic
41 株式会社トラスクエタ
42 輝翠株
43 a23s株式会社
44 株式会社KEYCREW
45 taskey株式会社
46 株式会社SHOSABI
47 株式会社uniam
48 株式会社デジリハ
49 フードカム株式会社
50 株式会社ForestFolks
51 株式会社Furahi
52 株式会社ニューラルポート
53 株式会社Gab
54 株式会社Cone・Xi
55 ヴェルヌクリスタル株式会社
56 株式会社GATARI
57 nocall株式会社
58 株式会社SYSLEA
59 株式会社HQ
60 Ms.Engineer株式会社
61 RadioNano Therapeutics株式会社
62 NewNorm Design
63 株式会社CuboRex
64 株式会社ココロミル
65 株式会社バイオーム
66 メトロウェザー株式会社
67 株式会社D-Chain
68 blocksky株式会社
69 ENIC Immunology 株式会社
70 株式会社テラアクソン
71 ジェリクル株式会社
72 株式会社天地人
73 Curelabo株式会社
74 Tomorrow Never Knows
75 株式会社エムプラス
76 aora株式会社
77 リバーセル株式会社
78 株式会社CCHサウンド
79 株式会社BIOTECHWORKS-H2
80 株式会社With Midwife
81 MICROENDO
82 Tetra Tokyo
83 BRUKE
84 Pan Peru USA
85 Beanly Coffee
86 Campus Fund
87 Inc42 Media
88 Fez Delivery
89 Raccoon AI
90 Formi
91 Carbelim
92 Serendipity Space
93 Innovation Dojo Japan
94 Le Wagon Tokyo
95 paper pop
96 bandruption
97 Ringi
98 Tevau
99 Podcast Studio Tokyo
100 Lootex
101 Felo
102 edgenesis
103 FOLOTOY
104 PrimeParticle
105 Elser Global
106 CKBridge
107 SISPARK
108 CrossHub
109 EverEx
110 ZKG Labs
111 AIVOICE
112 Fill Easy
113 Supergaming
114 Delabs Games
115 AKA Virtual
116 OpenHome
117 Buyandship
118 Dentscape
119 Avete
120 KanjuTech
121 Majormap
122 Glorang
123 Jiro
124 bejewel
125 RAKUN AI
126 MOC CREATIVE ORG
127 Traceon
128 WELTLINK
＜DAY3出展企業＞
1 株式会社KenRi
2 レジリエント株式会社
3 株式会社Wunderbar
4 Zaimo株式会社
5 株式会社Tours
6 株式会社KK Generation
7 90株式会社
8 OSHIAI株式会社
9 Anylens株式会社
10 SDPジャパン株式会社
11 株式会社iiba
12 JPYC株式会社
13 株式会社InnovativeAI
14 株式会社プライバシーテック
15 SDio株式会社
16 LobbyAI株式会社
17 株式会社Conoris Technologies
18 株式会社PITTAN
19 mocomoco株式会社
20 株式会社HEALTHREE
21 株式会社PeopleX
22 株式会社SalesJoker
23 株式会社NATSLIVE Group
24 ラクビル株式会社
25 ドクターズプライム
26 株式会社Alumnote
27 株式会社wevnal
28 株式会社ベンナーズ
29 ファンズ株式会社
30 株式会社mign
31 サニーズ株式会社
32 株式会社Valorize AI
33 株式会社森未来
34 Hana Network
35 ストックマーク株式会社
36 LAPRAS株式会社
37 株式会社RyuLog
38 KanariaTech株式会社
39 株式会社Bocek
40 株式会社G-ant
41 株式会社ガクシー
42 TOPICO株式会社
43 株式会社Engineerforce
44 株式会社hootfolio
45 株式会社Gaia
46 株式会社WANDY
47 amu株式会社
48 クレプシードラ株式会社
49 タッチスポット株式会社
50 株式会社ウェルネス
51 株式会社MISOVATION
52 株式会社Next Finance Tech
53 ikigAI株式会社
54 イーセップ株式会社
55 株式会社ウェルクス
56 株式会社スクールウィズ
57 フレンズ株式会社
58 株式会社オトギボックス
59 株式会社Space Power Technologies
60 株式会社BLUEISH
61 株式会社Fivot
62 株式会社ABABA
63 イークラウド株式会社
64 エグゼヴィータ株式会社
65 株式会社レイヤード
66 株式会社recri
67 株式会社 Magic Shields
68 株式会社こころび
69 株式会社StartPass
70 ファンピッキング株式会社
71 株式会社Nulogic
72 甘党AI株式会社
73 カプセルジャパン株式会社
74 株式会社ブルーズ・アンド・カンパニー
75 eatas株式会社
76 株式会社colourloop
77 リバーセル株式会社
78 HONESTIES株式会社
79 株式会社BIOTECHWORKS-H2
80 ジカンテクノ株式会社
81 Pro Indie music
82 Tec de Monterrey
83 VORTEX FOUNDATION
84 Pan Peru USA
85 Beanly Coffee
86 Campus Fund
87 Inc42 Media
88 Fez Delivery
89 BytomDAO
90 MyShell
91 ー
92 ー
93 Smart Tissues
94 Smode Japan
95 Miridih
96 Rokid
97 WaytoAGI
98 Kiwibot
99 Podcast Studio Tokyo
100 Jowave
101 Convo AI
102 UniConvo
103 TEN Framework
104 Onsight Technology
105 Digit Master AI
106 GPTbots
107 ChipGPT
108 SEMO AI
109 EverEx
110 ZKG Labs
111 AIVOICE
112 Fill Easy
113 Supergaming
114 Delabs Games
115 AKA Virtual
116 OpenHome
117 Buyandship
118 Dentscape
119 Avete
120 Sokratech
121 Majormap
122 Glorang
123 Jiro
124 bejewel
125 RAKUN AI
126 MOC CREATIVE ORG
127 Traceon
128 WELTLINK
出展スタートアップ一部ご紹介
株式会社天地人
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000045963.html
株式会社インフォボックス
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000058053.html
a23s株式会社
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000126939.html
株式会社Baby Jam
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000081898.html
株式会社BLUEISH
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000078860.html
OneBox株式会社
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000015566.html
株式会社Things
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000089483.html
株式会社harmony
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000147821.html
その他、生成AI、教育DX、宇宙産業、地方創生型ビジネス、ヘルスケア、素材開発など多様な領域から、先進的かつ実用的なスタートアップが多数参加。
■ IVS2025 の概要
IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンスです。
2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社以上が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創します。7月5日（土）には小中高生向け特別企画「IVS Youth」を開催し、小中高生へアントレプレナーシップを拡張します。
京都の歴史と最先端技術が交差する場で、日本の未来を共に“Reshape（再構築）“しましょう。
正式名称：IVS2025
日程
メインイベント：2025年7月2日（水）～4日（金）
場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他
主催：IVS KYOTO実行委員会 （Headline Japan / 京都府 / 京都市）
公式サイト：https://www.ivs.events/
■IVS KYOTO実行委員会について
IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。
＜構成団体＞
株式会社Headline Japan、京都府、京都市