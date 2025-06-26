国内外の厳選されたスタートアップ300社以上が集結！「IVS Startup Market」がIVS2025で開幕

株式会社Headline Japan

国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS」は、2025年7月2日（水）～ 4日（金）の3日間、京都市の「みやこめっせ」で開催される「IVS2025」において、新たな目玉コンテンツ「IVS Startup Market」の出展企業が決定したことをお知らせいたします。

品質を重視した選考プロセスで選ばれた約300社

今回の「IVS Startup Market」最大の特徴は、出展スタートアップの品質保証にあります。

出展企業約300社は、すべて国内有数のベンチャーキャピタル（VC）や著名起業家からの推薦、または厳格な審査制による自薦を通じて選定されました。これにより、単なる展示会ではなく、投資価値と

成長性を備えた優良スタートアップのみが集う「信頼できるマーケット」を実現しています。

選定ルート：

・IVS提携ベンチャーキャピタルからの推薦

・自己推薦（審査制）

出展企業は、AI・ディープテック・サステナビリティ・ローカルイノベーションなど多様な領域から選抜され、うち約60社がグローバル企業となっています。会期中は3日間で延べ300社、1日あたり100社が日替わりで出展する総入れ替え制を採用し、常に新鮮な出会いの機会を提供します。

「IVS Startup Market」とは？

IVS Startup Marketは、3日間の会期中、延べ300社、1日あたり100社が日替わり（総入れ替え）で出展する展示交流スペースです。

会場は、投資家や事業会社とスタートアップが効率良く交流できる構造になっており、各ブースにはスタートアップの代表者・事業責任者が立ち会うため、事業提携や資金調達、採用などについて真剣にビジネス機会を求める方々にとって理想的な「交渉の場」としての環境が整えられています。

業界初「VCツアー」で投資家目線の解説を提供

「IVS Startup Market」のもう一つの革新的な取り組みが、25社以上の国内外ベンチャーキャピタルが実施する「VCツアー」です。

各VCのパートナーが、自社の投資先企業や注目企業のブースを案内しながら、「なぜ投資したか」「将来性をどう見ているか」といった実際の投資判断の視点を交えて解説します。

VCツアーの特徴

・投資のプロによるリアルな市場分析と企業評価

・テーマ別ツアー（AI、バイオテック、フィンテックなど）

・業界全体のマクロトレンドと各社のポジショニングを同時に理解

・事前登録制（当日参加も可能）

これにより、参加者は受動的であっても自然と優れたスタートアップに出会うことができ、スタートアップ側も本当に関心を持つ参加者と効率的に接触できる、双方にとって価値のある仕組みを構築しています。

VCツアー申込URL： https://4s.link/ja/explore



対象者・推奨来場者

VCツアーは特に以下の方々におすすめです。

・スタートアップ投資に関心のある個人・法人投資家

・起業を目指すプレイヤー・学生

・新規事業を担当するビジネスパーソン

・VCや支援者とのネットワークを広げたい方

・最新の技術トレンドを把握したい方

出展スタートアップ一覧

以下、総出展企業約300社（うちグローバル企業：約90社）の一覧です。

順次公開いたします。

＜DAY1出展企業＞

1 株式会社KyotoAI

2 株式会社Jamm

3 株式会社SPLYZA

4 レコテック株式会社

5 株式会社straya

6 株式会社VisionAI

7 株式会社CAPER

8 株式会社STRACT

9 株式会社SoVa

10 コンプライアンス・データラボ株式会社

11 株式会社 Geek Guild

12 トレーダム株式会社

13 株式会社Things

14 株式会社MagicPod

15 株式会社TERASS

16 株式会社モッチハック

17 株式会社datais

18 株式会社digzyme

19 株式会社Creadom8（クリエイダムエイト）

20 株式会社RYM&CO.

21 株式会社リチェルカ

22 株式会社コンクルー

23 株式会社Peds3

24 株式会社タベテク

25 コネクシー株式会社

26 OneBox株式会社

27 株式会社Fun Group

28 株式会社EbuAction

29 FACTORY X Inc.

30 LEAN PATH株式会社

31 日本AIセンター株式会社

32 株式会社Baby Jam

33 株式会社白紙とロック

34 リース株式会社

35 株式会社パートナープロップ

36 株式会社あかり保証

37 アトモフ株式会社

38 Adora株式会社

39 株式会社タンソーマンGX

40 株式会社SABU

41 株式会社harmony

42 PIVOT株式会社

43 株式会社CyCal

44 株式会社Godot

45 FiberCraze株式会社

46 株式会社Yobou

47 株式会社komham

48 GustoDevelopment株式会社

49 株式会社CraftX

50 株式会社in the fog

51 株式会社Forcesteed Robotics

52 株式会社kickflow

53 株式会社メタバースクリエイターズ

54 株式会社フォワード

55 株式会社インフォボックス

56 株式会社Genon

57 株式会社Sync8

58 株式会社IVRy

59 Central Link株式会社

60 株式会社PETOKOTO

61 株式会社スペースデータ

62 mizuhachi株式会社

63 株式会社Bizibl Technologies

64 株式会社RemitAid

65 タイムクラウド株式会社

66 株式会社インゲージ

67 ファンフォ株式会社

68 株式会社tayori

69 プラウドシンク株式会社

70 株式会社スタジオプレーリー

71 株式会社虫秘茶

72 株式会社BookBase

73 株式会社CoLab

74 株式会社セカンドハート

75 mui Lab株式会社

76 株式会社ナナメウエ

77 リバーセル株式会社

78 株式会社ミーバイオ

79 株式会社BIOTECHWORKS-H2

80 株式会社カルディオインテリジェンス

81 SOCIAL TRAVELERS

82 Maando

83 SALVA HEALTH

84 Pan Peru USA

85 Beanly Coffee

86 Campus Fund

87 Inc42 Media

88 Fez Delivery

89 Healthians

90 Cashify

91 Zilliz

92 Digantara

93 In Silence AI

94 Ekei labs

95 F-lab

96 CREATANT

97 Return Helper

98 ZooKeep

99 Podcast Studio Tokyo

100 INSPIRY

101 TEN Framework

102 mosumosu

103 Supersonic

104 Dify

105 ENJOYKEYS

106 SLASH B SLASH

107 ZZCOMM

108 fxIP

109 EverEx

110 ZKG Labs

111 AIVOICE

112 Fill Easy

113 Supergaming

114 Delabs Games

115 AKA Virtual

116 OpenHome

117 Buyandship

118 Dentscape

119 Avete

120 Sprounix

121 Majormap

122 Glorang

123 Jiro

124 bejewel

125 RAKUN AI

126 MOC CREATIVE ORG

127 Traceon

128 WELTLINK

＜DAY2出展企業＞

1 株式会社Reelu

2 Sales Retriever株式会社

3 日本GXグループ株式会社

4 TRUSTART株式会社

5 株式会社CrowdChem

6 株式会社ディッシュウィル

7 SlidePlus株式会社

8 株式会社AirKamuy

9 at FOREST株式会社

10 株式会社日本エネルギー機構

11 株式会社inSane

12 deex株式会社

13 株式会社BANKEY

14 コロム・ミュージックエンタテインメント株式会社

15 株式会社beads

16 BEFFY

17 クラウドローン株式会社

18 株式会社DENDOH

19 株式会社スタートアップクラス

20 株式会社Pit-Step

21 株式会社まどりLABO

22 株式会社HRbase

23 株式会社LOOV

24 Aladdin Security株式会社

25 オーマッチ株式会社

26 株式会社Pitta

27 AgeWellJapan

28 株式会社カルディオインテリジェンス

29 現場Hub株式会社

30 株式会社チッピー

31 株式会社エンドファイト

32 株式会社REDGE CAPITAL

33 株式会社TOMUSHI

34 株式会社TREASURE IN STOMACH

35 株式会社カエカ

36 株式会社ハコレポ

37 株式会社Milly

38 株式会社AiCAN

39 株式会社イルシル

40 株式会社TricoLogic

41 株式会社トラスクエタ

42 輝翠株

43 a23s株式会社

44 株式会社KEYCREW

45 taskey株式会社

46 株式会社SHOSABI

47 株式会社uniam

48 株式会社デジリハ

49 フードカム株式会社

50 株式会社ForestFolks

51 株式会社Furahi

52 株式会社ニューラルポート

53 株式会社Gab

54 株式会社Cone・Xi

55 ヴェルヌクリスタル株式会社

56 株式会社GATARI

57 nocall株式会社

58 株式会社SYSLEA

59 株式会社HQ

60 Ms.Engineer株式会社

61 RadioNano Therapeutics株式会社

62 NewNorm Design

63 株式会社CuboRex

64 株式会社ココロミル

65 株式会社バイオーム

66 メトロウェザー株式会社

67 株式会社D-Chain

68 blocksky株式会社

69 ENIC Immunology 株式会社

70 株式会社テラアクソン

71 ジェリクル株式会社

72 株式会社天地人

73 Curelabo株式会社

74 Tomorrow Never Knows

75 株式会社エムプラス

76 aora株式会社

77 リバーセル株式会社

78 株式会社CCHサウンド

79 株式会社BIOTECHWORKS-H2

80 株式会社With Midwife

81 MICROENDO

82 Tetra Tokyo

83 BRUKE

84 Pan Peru USA

85 Beanly Coffee

86 Campus Fund

87 Inc42 Media

88 Fez Delivery

89 Raccoon AI

90 Formi

91 Carbelim

92 Serendipity Space

93 Innovation Dojo Japan

94 Le Wagon Tokyo

95 paper pop

96 bandruption

97 Ringi

98 Tevau

99 Podcast Studio Tokyo

100 Lootex

101 Felo

102 edgenesis

103 FOLOTOY

104 PrimeParticle

105 Elser Global

106 CKBridge

107 SISPARK

108 CrossHub

109 EverEx

110 ZKG Labs

111 AIVOICE

112 Fill Easy

113 Supergaming

114 Delabs Games

115 AKA Virtual

116 OpenHome

117 Buyandship

118 Dentscape

119 Avete

120 KanjuTech

121 Majormap

122 Glorang

123 Jiro

124 bejewel

125 RAKUN AI

126 MOC CREATIVE ORG

127 Traceon

128 WELTLINK

＜DAY3出展企業＞

1 株式会社KenRi

2 レジリエント株式会社

3 株式会社Wunderbar

4 Zaimo株式会社

5 株式会社Tours

6 株式会社KK Generation

7 90株式会社

8 OSHIAI株式会社

9 Anylens株式会社

10 SDPジャパン株式会社

11 株式会社iiba

12 JPYC株式会社

13 株式会社InnovativeAI

14 株式会社プライバシーテック

15 SDio株式会社

16 LobbyAI株式会社

17 株式会社Conoris Technologies

18 株式会社PITTAN

19 mocomoco株式会社

20 株式会社HEALTHREE

21 株式会社PeopleX

22 株式会社SalesJoker

23 株式会社NATSLIVE Group

24 ラクビル株式会社

25 ドクターズプライム

26 株式会社Alumnote

27 株式会社wevnal

28 株式会社ベンナーズ

29 ファンズ株式会社

30 株式会社mign

31 サニーズ株式会社

32 株式会社Valorize AI

33 株式会社森未来

34 Hana Network

35 ストックマーク株式会社

36 LAPRAS株式会社

37 株式会社RyuLog

38 KanariaTech株式会社

39 株式会社Bocek

40 株式会社G-ant

41 株式会社ガクシー

42 TOPICO株式会社

43 株式会社Engineerforce

44 株式会社hootfolio

45 株式会社Gaia

46 株式会社WANDY

47 amu株式会社

48 クレプシードラ株式会社

49 タッチスポット株式会社

50 株式会社ウェルネス

51 株式会社MISOVATION

52 株式会社Next Finance Tech

53 ikigAI株式会社

54 イーセップ株式会社

55 株式会社ウェルクス

56 株式会社スクールウィズ

57 フレンズ株式会社

58 株式会社オトギボックス

59 株式会社Space Power Technologies

60 株式会社BLUEISH

61 株式会社Fivot

62 株式会社ABABA

63 イークラウド株式会社

64 エグゼヴィータ株式会社

65 株式会社レイヤード

66 株式会社recri

67 株式会社 Magic Shields

68 株式会社こころび

69 株式会社StartPass

70 ファンピッキング株式会社

71 株式会社Nulogic

72 甘党AI株式会社

73 カプセルジャパン株式会社

74 株式会社ブルーズ・アンド・カンパニー

75 eatas株式会社

76 株式会社colourloop

77 リバーセル株式会社

78 HONESTIES株式会社

79 株式会社BIOTECHWORKS-H2

80 ジカンテクノ株式会社

81 Pro Indie music

82 Tec de Monterrey

83 VORTEX FOUNDATION

84 Pan Peru USA

85 Beanly Coffee

86 Campus Fund

87 Inc42 Media

88 Fez Delivery

89 BytomDAO

90 MyShell

91 ー

92 ー

93 Smart Tissues

94 Smode Japan

95 Miridih

96 Rokid

97 WaytoAGI

98 Kiwibot

99 Podcast Studio Tokyo

100 Jowave

101 Convo AI

102 UniConvo

103 TEN Framework

104 Onsight Technology

105 Digit Master AI

106 GPTbots

107 ChipGPT

108 SEMO AI

109 EverEx

110 ZKG Labs

111 AIVOICE

112 Fill Easy

113 Supergaming

114 Delabs Games

115 AKA Virtual

116 OpenHome

117 Buyandship

118 Dentscape

119 Avete

120 Sokratech

121 Majormap

122 Glorang

123 Jiro

124 bejewel

125 RAKUN AI

126 MOC CREATIVE ORG

127 Traceon

128 WELTLINK



出展スタートアップ一部ご紹介

株式会社天地人

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000045963.html

株式会社インフォボックス

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000058053.html

a23s株式会社

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000126939.html

株式会社Baby Jam

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000081898.html

株式会社BLUEISH

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000078860.html

OneBox株式会社

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000015566.html

株式会社Things

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000089483.html

株式会社harmony

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000147821.html

その他、生成AI、教育DX、宇宙産業、地方創生型ビジネス、ヘルスケア、素材開発など多様な領域から、先進的かつ実用的なスタートアップが多数参加。

■ IVS2025 の概要

IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンスです。

2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社以上が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創します。7月5日（土）には小中高生向け特別企画「IVS Youth」を開催し、小中高生へアントレプレナーシップを拡張します。

京都の歴史と最先端技術が交差する場で、日本の未来を共に“Reshape（再構築）“しましょう。

正式名称：IVS2025

日程

メインイベント：2025年7月2日（水）～4日（金）

場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他

主催：IVS KYOTO実行委員会 （Headline Japan / 京都府 / 京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/

■IVS KYOTO実行委員会について

IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。

＜構成団体＞

株式会社Headline Japan、京都府、京都市