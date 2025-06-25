「未来モノづくり国際EXPO」「はたらく現場の環境展」など5つの展示会を開催　～18ヶ国から300超の企業・団体が出展～

株式会社日刊工業新聞社

未来モノづくり国際EXPO実行委員会（大阪観光局/大阪府異業種連携協議会/日本ロボット工業会などで構成）は、2025年7月16日（水）～19日（土）の4日間、インテックス大阪で「未来モノづくり国際EXPO」を開催する。2025年日本国際博覧会協会の協力のもと、今回で三回目の開催。同時開催の「はたらく現場の環境展（主催：メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン）」と「ウェルビーイングテクノロジー展/ウェルビーイング建設技術展/ウェルビーイングファインバブル産業展（主催：GISHW）」は初開催。同時開催展を含め、18ヶ国300超の企業・団体が出展する。

「モノづくり基盤技術」「ロボット・ロボット関連技術」「先端テクノロジー」「水・ファインバブル・環境技術」「ファクトリー建設／防災」「宇宙・衛星」「Well-being Tech」「労働安全・衛生」の各分野で優れた技術力をもつ企業・団体が集結し、社会課題の解決に貢献する最新技術・製品・サービスを披露する。

会期中は国内外の有識者による講演やセミナーを多数実施する。なかでも注目は会期二日目に実施する、Basi（ドイツ連邦労働安全衛生協会）の協力による講演。Basiは世界最大規模の労働安全・衛生展（A＋A）で大好評のプログラムを担当しており、本展でも個人防護具やアシストスーツなどについて海外市場の情報を交えた複数の講演をおこなう。講演・セミナーはすべて聴講無料。現在、展示会Webサイトで事前聴講申し込みを受け付けている。

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ぜひ、貴社媒体で本展をご紹介いただきますようお願い申し上げます。

■展示会Webサイトはこちら⇒ https://fmiexpo.nikkan.co.jp/

■プレス登録はこちら⇒ https://biz.nikkan.co.jp/form/fmiexpo/press/2025/

【お問い合わせ先 ［10:00～17:00（土日祝日を除く）］】

（未来モノづくり国際EXPO／ウェルビーイング3展示会）

日刊工業新聞社 西日本支社 TEL：06-6946-3384 メール：fmiexpo@nikkan.tech

（はたらく現場の環境展）

メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン TEL：03-5210-9951 メール：JIOSHW@messe-dus.co.jp

開催概要

◆名 称：未来モノづくり国際EXPO2025 (Future Monodzukuri International EXPO)

◆開催趣旨：大阪・関西万博と連携した国際見本市として、わが国の産業を国内外に向けて発信すると

ともに、産業の課題を解決する、未来を切り拓く製品・技術を一堂に展示紹介する。

◆主 催：未来モノづくり国際EXPO実行委員会

（モノづくり日本会議、大阪観光局、大阪府異業種連携協議会、大阪市産業経営協会、

SKC企業振興連盟協議会（船場経済倶楽部）、大阪府経営合理化協会、

大阪府経営支援ネットワーク、なにわあきんど塾同友会、日本ロボット工業会、

ファインバブル産業会、セーフティグローバル推進機構、3S活動推進協会、

SDGsソーシャルデザイン協会、日刊工業新聞社で構成）

◆共 催：モノづくり日本会議、日刊工業新聞社（「TEAM EXPO 2025」プログラム／共創パートナー）

◆協 力：（公社）2025年日本国際博覧会協会

◆後 援〈順不同、法人格略〉：

経済産業省、総務省、外務省、厚生労働省、国土交通省、環境省、日本貿易振興機構、中小企業基盤整備機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、産業技術総合研究所、大阪府、大阪市、東大阪市、堺市、尼崎市、大阪産業局、日本商工会議所、大阪商工会議所、東大阪商工会議所、堺商工会議所、尼崎商工会議所、日本経済団体連合会、関西経済連合会、関西経済同友会、日本機械工業連合会、日本電気制御機器技術会、日本工作機械工業会、大阪科学技術センター、日本ロボットシステムインテグレータ協会、新鋭経営会

◆同時開催展

＊はたらく現場の環境展 (JIOSH+W) ≪主催≫メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

＊ウェルビーイングテクノロジー展/ウェルビーイング建設技術展/ウェルビーイングファインバブル産業展 ≪主 催≫GISHW(Global Initiative for Safety, Health & Wellbeing)

［リアル開催］

◆会 期：2025年7月16日（水）～19日（土） 10:00～17:00 ※最終日のみ16:00まで

◆会 場：インテックス大阪６号館A・B

◆入 場 料：入場無料（登録制） ※中学生以下は登録不要

◆開催規模 ： 326社・団体 684小間 ※同時開催展・企画含む ※2025年6月24日時点

［オンライン開催］

◆会 期：2025年7月1日（火）～ 7月31日（木）

◆開催時間：24時間OPEN ※最終日のみ17:00まで

◆会 場：オンライン上

◆入 場 料：無料（登録制）

注目の講演

※記載以外にも多数の講演・セミナーを実施

■経済産業省が進めるロボット政策（仮）

経済産業省 製造産業局 ロボット政策室

■【ペロブスカイト太陽電池ディスカッション】実用化加速へ！

産学が語るペロブスカイト太陽電池の課題と展望

【パネラー】 桐蔭横浜大学 医用工学部 特任教授 宮坂 力 氏

【パネラー】 エネコートテクノロジーズ 取締役 執行役員CTO 堀内 保 氏

【モデレータ】 日刊工業新聞社 編集局 副部長 葭本 隆太 氏

■ゲームAIがつくる！人と人工物・空間との新しいインタラクション

スクウェア・エニックス イノベーション技術開発ディビジョン リードAIリサーチャー、

東京大学 生産技術研究所 特任教授 三宅 陽一郎 氏

■日本版『ロボット基盤モデル』が拓くAIロボットの社会実装

早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 表現工学科教授/次世代ロボット研究機構AIロボット研究所所長、AIロボット協会（AIRoA）理事長 尾形 哲也 氏

■超知能とヒトをつなぐ脳型AGI ―― LLMが加速する全脳アーキテクチャ開発

東京大学 人工物研究センター 主幹研究員 （松尾・岩澤研究室）

全脳アーキテクチャ・イニシアティブ共同創業者・議長 山川 宏 氏

注目の企画展示（6号館Aゾーン）

モノづくり企業の技術、先端テクノロジーを体感できる各種企画を実施します。

■製造業による、自社技術を組み込んだこだわりのミニ四駆（協力：ザ・クラフターズ）

モノづくり企業が自社技術と情熱を込めたミニ四駆を走らせます。

大型コースでの走行体験のほか、参加企業による最新技術や製品を

展示し、開発の裏側やこだわりを発信します。

■実用的な点検・調査用ドローン操縦体験（協力：アイテム（ドローンスクール空ごこち））

近年、施設の点検・調査においてコスト削減・省力化で注目のドローン。

実務経験のあるスクールスタッフのサポートのもと、実際に操縦いただけます。

■安全で快適な未来の乗車体験（協力：豊田鉄工）

CO2を排出しない環境に優しい乗り物『Comove』は、

最高速6km/h以下で歩行者との共存が可能！

免許不要で安全かつ快適な機能をぜひ体感ください。

■ロボット&モビリティ融合の移動ソリューション体験（協力：ロボリューション）

空港やショッピングモールなどでの運用が期待される自動走行誘導ロボット、荷物運搬型モビリティ、

人搭乗型モビリティの3機種を展示。近未来の自動走行を体感ください。

連携イベント

◆名 称：未来づくりロボットWeek

◆主 催：未来づくりロボットWeek実行委員会

（経済産業省、World Robot Summit 実行委員会、日本ロボット工業会、日刊工業新聞社）

◆会 期：2025年7月13日（日）～7月19日（土）

◆開催時間：10:30～17:30

◆会 場：大阪・関西万博EXPOメッセ「WASSE」 イベントホール南

◆特設サイト：https://fcrweek.com/

◆名 称：未来への贈り物、80億人の安全、健康、ウェルビーイング

◆主 催：GISHW(Global Initiative for Safety, Health & Wellbeing)

◆会 期：2025年7月16日（水）～7月19日（土）

◆会 場：大阪・関西万博 EXPOホール「シャインハット」、インテックス大阪

◆参加費：有料

◆公式サイト：https://gishw.com/ja/home-jp/

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☆最新情報は公式Webサイトにて随時更新！ぜひご覧ください。

https://fmiexpo.nikkan.co.jp/