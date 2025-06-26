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学校法人千葉学園（千葉商科大学・千葉商科大学付属高等学校）が新理事会を発足し、内田茂男理事長を選定
千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）と千葉商科大学付属高等学校（所在地：市川市中国分 校長：高井宏章）を経営する学校法人千葉学園は、私立学校法改正に伴う寄附行為の施行に基づき、2025年6月25日に新理事会を発足・開催し、内田茂男理事（前理事長）を理事長に選定した。任期は、2025年6月25日から4年間（2029年6月定時評議員会終結時まで）。■内田茂男（うちだ・しげお） 1965年慶應義塾大学経済学部卒業。日本経済新聞社入社。 編集局証券部、日本経済研究センター、東京本社証券部長、論説委員等を経て、2000年千葉商科大学教授就任。 2011年より学校法人千葉学園常務理事、2019年より学校法人千葉学園理事長を務める。千葉商科大学名誉教授。 経済審議会、証券取引審議会、総合エネルギー調査会等の委員を歴任。 趣味はコーラス。 主な著書 『ゼミナール 日本経済入門』（共著、日本経済新聞社／第28回 日経・経済図書文化賞受賞） 『昭和経済史（下）』（共著、日本経済新聞社） 『新生・日本経済』（共著、日本経済新聞社） 『日本証券史3』（単著、日本経済新聞社）『これで納得!日本経済のしくみ』（単著、日本経済新聞社） 『新・日本経済入門』（共著、日本経済新聞出版社） ほか また、同理事会は、瀧上信光理事（前常務理事）を常務理事に選定した。任期は、2025年6月25日から4年間（2029年6月定時評議員会終結時まで）。 ＜学校法人千葉学園 役員等一覧＞ https://www.cuc.ac.jp/chibagakuen/board/index.html▼本件に関する問い合わせ先千葉商科大学 経営企画室 広報グループ住所：千葉県市川市国府台1-3-1TEL：047-373-9968FAX：047-373-9969メール：p-info@cuc.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/