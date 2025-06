人気イラストレーター・みぞぐちともや氏による、『Apex Legends(TM)』の描き起こしグッズが、アニメイトで7月25日先行販売！　さらに、特典「トランプ風カード」がもらえるフェアも開催!!

株式会社 アニメイト ホールディングス△トレーディングアクリルスタンド詳細はこちらから! :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17071

株式会社アニメイトは、『Apex Legends(TM)』の新商品を、一般発売に先駆けて、2025年7月25日から先行販売いたします。また、7月25日よりアニメイト一部店舗・アニメイト通販にて【『Apex Legends(TM)』サマーフェア in アニメイト 2025】を開催いたします。

『Apex Legends(TM)』は、Electronic Artsが手掛けるFPSゲーム。プレイヤー数は1億人を超え、2025年4月~6月にかけて、本作の世界一を決めるeスポーツ大会「Apex Legends Global Series Year 5」が行われるなど、世界的な人気を誇っています。

そんな本作より、数々の人気作とコラボしてきたイラストレーター・みぞぐちともや氏の描き起こしイラストを使用した新商品を、アニメイトで7月25日から先行販売いたします。デフォルメされたレジェンズたちが駆け出す姿をプリントした「トレーディングアクリルスタンド」や「ミニミラー」などをラインナップしています。

また、アニメイト一部店舗・アニメイト通販では、新商品も対象の【『Apex Legends(TM)』サマーフェア in アニメイト 2025】を7月25日~8月31日まで開催いたします。期間中、『Apex Legends(TM)』関連グッズをご購入・ご予約で、特典「トランプ風カード(全8種)」を1枚プレゼントいたします。

特典がもらえるこの機会をお見逃しなく!

■商品情報

トレーディングアクリルスタンド

発売日:2025年7月25日

価格:1パック935円(税込)

1BOX(8パック入り)7,480円(税込)

種類:全8種

△トレーディングアクリルスタンド

ミニミラー

発売日:2025年7月25日

価格:1,375円(税込)

△ミニミラー

ダイカットステッカー

発売日:2025年7月25日

価格:各825円(税込)

種類:2種

△ダイカットステッカー

トレーディングフラットミニポーチ

発売日:2025年7月25日

価格:1パック935円(税込)

1BOX(8パック入り)7,480円(税込)

種類:全8種

△トレーディングフラットミニポーチ

トレーディングラバーキーホルダー

発売日:2025年7月25日

価格:1パック935円(税込)

1BOX(8パック入り)7,480円(税込)

種類:全8種

△トレーディングラバーキーホルダー

■フェア情報

『Apex Legends(TM)』サマーフェア in アニメイト 2025

開催期間:2025年7月25日~8月31日

開催場所:アニメイト池袋本店、高崎、仙台、大宮、町田、吉祥寺パルコ、千葉、宇都宮、札幌、渋谷、名古屋、静岡パルコ、新潟、イオンモール甲府昭和、郡山、秋葉原、秋田、イオンモール旭川駅前、水戸、天王寺、三宮、姫路、京都、福岡パルコ、岡山、小倉、広島、熊本、鹿児島、アミュプラザおおいた、大阪日本橋、高松、横浜ビブレ、沼津、イオンモール松本、那覇国際通り店、モラージュ菖蒲、モラージュ佐賀、イオン防府、イオンレイクタウン、梅田、アバンティ京都、新宿、イオンモール土浦、名古屋パルコ、海老名マルイ、イオンモール新利府、イオンモール倉敷、くずはモール、イオンモール橿原、アニメイト通販

開催内容:期間中、『Apex Legends(TM)』関連のグッズをご購入・ご予約内金2,200円(税込)毎に、特典「トランプ風カード(全8種)」を1枚プレゼントいたします。

特典内容:トランプ風カード(全8種)

※特典はお選びいただけません。

△特典:トランプ風カード(全8種)

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)2025 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, the Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. InfoLens Inc. is an authorized Electronic Arts licensee.

■関連URL

『Apex Legends(TM)』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17071)

『Apex Legends(TM)』サマーフェア in アニメイト 2025(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113375)

『Apex Legends(TM)』ホームページ(https://www.ea.com/ja/games/apex-legends/apex-legends)