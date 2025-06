次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』新ストーリーイベント「再び始まる海の冒険」開幕！新規SSランク戦闘員″ディオネ″＆新スキン2種登場

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明(シン・ジェミョン)](以下、G・O・P)は、スマートフォン向け次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』(略称:ラスオリ)において、2025年6月26日(木)に、新たなストーリーイベント、新SSランク戦闘員、新スキンなどを追加する大型アップデートを実施いたしました。

◆新規ストーリーイベント「再び始まる海の冒険」開幕!

本アップデートより、新規ストーリーイベント「再び始まる海の冒険」を公開いたしました。

本イベントでは、新規戦闘員「ディオネ」が登場する海を舞台にした物語をお楽しみいただけます。

「再び始まる海の冒険」は、メインステージ10種(うち、ストーリーのみ3種)、サブステージ4種、Exステージ3種の構成となり、ステージ報酬の「救助チューブ」は、交換所にて戦闘員の「ソワン」「滅亡のメイ」に加え、「グランクリュ・チョコレート」などの有用なアイテムとの交換が可能です。

・開催期間:2025年6月26日(木)メンテナンス後 ~ 7月24日(木)メンテナンス前

◆新SSR戦闘員「ディオネ」参戦!製造確率アップキャンペーンも開催

本アップデートより、新たなSSランク戦闘員「ディオネ」(CV.花野綾音)が『ラストオリジン』の戦場に登場いたします。軽装型攻撃機の「ディオネ」は、水上での戦闘を得意とするバイオロイドで、深海探査を得意とする「トリアイナ」とは姉妹関係(妹)にあたる戦闘員です。

7月10日(木)メンテナンス前まで、「ディオネ」の出現確率がアップする「製造確率アップキャンペーン」を開催していますので、ぜひこの機会に「ディオネ」を手に入れてください!

◆新規スキン2種を追加

本アップデートより、以下の戦闘員に新たなスキンが登場いたします。

・レモネードアルファ(あなたとの夜のための韓服):167ツナ缶

・ディオネ(ハーネスビキニ):アーリーアクセスパッケージ[ディオネ]にて入手可能

▶アーリーアクセスパッケージ[ディオネ]:342ツナ缶

・販売期間:2025年6月26日(木)メンテナンス後 ~ 7月10日(木)メンテナンス前

・パッケージ内容:戦闘員「ディオネ」、スキン「ディオネ:ハーネスビキニ」、司令官の日誌、誓約の指輪

・購入制限:1アカウントにつき1回まで

※アーリーアクセスパッケージ[ディオネ]の販売終了後から、キャラクターパッケージ[ディオネ]及び「ディオネ:ハーネスビキニ」の単品販売を開始いたします。

◆既存スキン5種の割引セールを開催

AG-2Cセイレーン(CV.石川由依)、A-54カリスタ(CV.荻野葉月)、A-87バンシー(CV.横田彩)、ランバージェーン(CV.向山直美)、コネクターユミ(CV.古賀葵)の既存スキン5種を、7月10日(木)メンテナンス前までの期間限定で、通常の20%Offの割引価格でご購入いただけるセールを開催いたします。

●セール対象スキン

・AG-2Cセイレーン(夏、海辺と少女):159ツナ缶 ⇒ 127ツナ缶

・A-54カリスタ(真夏の星):91ツナ缶 ⇒ 73ツナ缶

・A-87バンシー(真夏のにゃんにゃんアタック):91ツナ缶 ⇒ 73ツナ缶

・ランバージェーン(真夏の森林浴):68ツナ缶 ⇒ 54ツナ缶

・コネクターユミ(真夏のデート):91ツナ缶 ⇒ 73ツナ缶

◆キャラクターパッケージ8種を追加

下記戦闘員のキャラクターパッケージ(各220ツナ缶)を新たに8種追加しました。各パッケージには対象の戦闘員に加え、「司令官の日誌」と「誓約の指輪」が付属しています。

【対象戦闘員】

フロストサーペント(CV.宮崎羽衣)/ケルベロス(CV.原由実)/Miss Safety(CV.恒松あゆみ)/CT66ランパート(CV.檜山修之)/SD3Mポップヘッド(CV.大井麻利衣)/懲罰のサディアス(CV.保坂ことこ)/慈悲深きリアン(CV.谷口夢奈)/蹂躙のソニア(CV.芹澤千佳)

本アップデートでは、戦闘員「T-10ニンフ」(CV.山下七海)と「T-12カリアフ・ベラ」(CV.伊藤あすか)にSSランク昇級機能の追加も実施しております。

アップデート内容の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・公式サイト告知:6月26日メンテナンスのお知らせ

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=656

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『ラストオリジン』 公式サイト

https://www.last-origin.com

・『ラストオリジン』 公式X

https://x.com/lastorigin_info

・Pmang公式YouTubeチャンネル:『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y

◆『ラストオリジン』とは?

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

◆『ラストオリジン』アプリダウンロード

・iOS(App Store)

https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842

・Android(Google Play ストア)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos

・Windows PC(DMM GAMES)

https://www.last-origin.com/t/

◆『ラストオリジン』について

タイトル:ラストオリジン

ジャンル:次世代美少女×戦略RPG

運営:株式会社G・O・P

開発:VALOFE Co., Ltd.

対応OS:iOS / Android / Windows(DMM GAMES)

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。