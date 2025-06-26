『ペルソナ』シリーズ最新作『ペルソナ５: The Phantom X』有名配信者たちによる“リリース記念実況プレイ”を実施！
株式会社セガは、本日2025年6月26日（木）より配信開始のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、有名配信者たちが『P5X』実況プレイする、リリース記念配信企画を本日より実施します。
実況プレイは、各配信者のチャンネルで行われます。お手元で一緒に『P5X』をプレイしながら、ぜひお楽しみください！
◆配信スケジュール
●6月26日（木）19:00～
ホロライブ 博衣こよりさん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@HakuiKoyori(https://www.youtube.com/@HakuiKoyori)
●6月27日（金）16:00～
STPR さとみ【すとぷり】さん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@satoniya_(https://www.youtube.com/@satoniya_)
※動画投稿となります。
●6月27日（金）19:00～
ホロライブ 大空スバルさん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@OozoraSubaru(https://www.youtube.com/@OozoraSubaru)
●6月28日（土）21:00～
にじさんじ アルス・アルマルさん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@ArsAlmal(https://www.youtube.com/@ArsAlmal)
●6月29日（日）20:00～
hololive DEV_IS 轟はじめさん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@TodorokiHajime(https://www.youtube.com/@TodorokiHajime)
●6月30日（月）20:00～
にじさんじ 加賀美ハヤトさん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@KagamiHayato(https://www.youtube.com/@KagamiHayato)
●7月2日（水）20:00～
にじさんじ リゼ・ヘルエスタさん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@LizeHelesta(https://www.youtube.com/@LizeHelesta)
●7月2日（水）20:00～
ぶいすぽっ！ 空澄セナさん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@asumi_sena(https://www.youtube.com/@asumi_sena)
●7月3日（木）20:00～
ホロライブ 雪花ラミィさん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@YukihanaLamy(https://www.youtube.com/@YukihanaLamy)
●7月3日（木）21:00～
にじさんじ 社築さん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@YashiroKizuku(https://www.youtube.com/@YashiroKizuku)
●7月4日（金）20:00～
にじさんじ 葛葉さん
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@Kuzuha(https://www.youtube.com/@Kuzuha)
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■『ペルソナ５: The Phantom X』とは
全世界売上本数2,350万本を突破した『ペルソナ』シリーズの最新作にして、初のモバイル／PCゲーム。昼は学生、放課後は怪盗として悪しき欲望を持つ人物を改心させるため暗躍する主人公を始め、魅力的な数々の新キャラクターが登場する完全新作ストーリーが展開。
『ペルソナ５』を遊んだ方はもちろん、『ペルソナ』シリーズにはじめて触れる方も楽しめる世界が広がっています。
物語の舞台は、人々の欲望が何者かによって奪われた世界。煌びやかな悪夢を皮切りに、主人公は様々な怪異に見舞われる。
「ルフェル」と名乗る人語を話すフクロウとの出会い。鼻の長い奇妙な男と、青い服に袖を通す麗人の居る「ベルベットルーム」なる海底トンネル。
時折脳裏に浮かび上がる、予知夢にも思えるワンシーン。そして、自らに襲いかかってくる異形たちの跋扈する異世界「メメントス」。
果たして貴方は、この世界で一体なにを掴んでいくのか……。
【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】
名称：ペルソナ５: The Phantom X
対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam
配信開始日：2025年6月26日（木） 配信
価格：基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
メーカー：セガ
著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.
公式サイト：https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)
公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)
公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)
公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)
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