【先着30名】誰でも簡単にノーコードWeb制作ツール「Studio」で採用サイトが作れるワークショップを鹿児島で開催！｜2025年7月8日（火）

株式会社ユルリカ

株式会社ユルリカ(本社:東京都新宿区、代表取締役:小田幸治)のノーコードクリエイター山崎舞衣(以下、山崎)は、ノーコードWeb制作ツール「Studio」のアンバサダーとして2025年7月8日(火)に鹿児島県鹿児島市にて「採用サイトを作ろう!Studio テンプレート活用ワークショップ」を初開催いたします。

■誰でも簡単に採用サイトが作れるようになる!

採用サイトを作ろう!Studio テンプレート活用ワークショップ

ノーコードWeb制作プラットフォームStudioを使って、誰でも簡単に採用サイトが作れるワークショップを鹿児島で初開催!Studioのテンプレートを活用しながら、初心者にもわかりやすい操作方法から、CMS連携やバナー設置などの応用テクニックまでをレクチャーします。

また、大幅アップデートを予定している新エディタ「Studio 5.0」も紹介予定!

イベントの終盤には参加者同士が繋がれる交流会も予定しています。

■セミナーの概要

本セミナーはこんなにおすすめです- 採用に課題のある鹿児島の企業担当者- Studio 初心者(手軽にサイト制作を始めたい方)- Studio 経験者(Studio 5.0 を体験したい・テンプレ活用を深めたいクリエイター)

開催日 : 2025年7月8日(火)

時間 : 18:00~21:00

会場 : HITTOBE ひっとべ ヒットべ - Move Kagoshima Forward

鹿児島県鹿児島市呉服町2-8

(センテラス駐車場利用可能)

参加費 : 無料

参加条件: Studio Community Japanへのメンバー登録(無料)、Studioアカウント作成

持ち物 : PC(ワークショップの際に利用)

名刺(交流会用)

定員 : 先着30名(定員に達し次第、締め切り)

【セミナー参加登録方法】

1.Studio Community Japanへのメンバー登録

2.以下URLより「RSVP」ボタンをクリック

https://community-ja.studio.design/c/events/studio-workshop-in-kagoshima-202507



※当セミナーはオフライン開催のみ(オンライン配信・アーカイブ配信無)

【タイムテーブル】

17:30 : 受付開始

18:00 : オープニング

18:15 : ワークショップ

20:00 : 交流会

21:00 : 交流会終了

※タイムテーブルは変更になる可能性がございます

■セミナー登壇者のプロフィール

【ワークショップ概要】- Studio 5.0紹介 by Studio- テンプレート紹介 by Studio- 採用サイト実践ワークショップ by 山崎舞衣・初心者向け:基本操作・応用編:CMS 連携/フローティングバナー設置 などのTips- 講評・質疑応答- 交流会(自由参加)Studioアンバサダー|山崎舞衣(ユルリカ)

1999年、東京都生まれ。2023年より株式会社ユルリカに入社し、ノーコードツールを活用したWeb制作を中心に担当。Studioを用いたプロジェクトは80件以上を手がけ、FramerやWebflowなど他のWeb系ノーコードツールにも精通。現在はオンラインスクール「ノコデミック」のメイン講師として、後進の育成にも力を注いでいる。

■山崎コメント

鹿児島イベント第一弾として、 採用サイトをテーマに、テンプレートを活用したワークショップを行います。 Studio初心者の方も、そうでない方もご参加お待ちしてます!

■今後の展開

今後は、以下のような展開を予定しています。

鹿児島でのStudioワークショップの開催

鹿児島のStudioコミュニティ拡大のための交流会の開催等

■案件発注型ノーコードスクール「ノコデミック」|教育現場でも“つくる力”を育む

また山崎は、実務直結型ノーコードスクール「ノコデミック」において、Studio講座のメイン講師として受講生を支援しています。

1.5ヶ月で即戦力となるスキルを習得するための技術的・実践的支援を行っています。

現場経験と指導経験の双方を持つことで、教育×実務のハイブリッドな支援体制を強化しています。

ノコデミックは、最速で実務レベルのノーコードスキルを獲得できる短期集中オンライン学習プログラムです。卒業後には案件紹介確約。確実な案件発注、案件をはじめサポート品質を保つため、毎月10名限定での募集となっています。

詳細を見る :https://nocodemic.com/

■株式会社ユルリカについて

東京・鹿児島の2拠点で、AI×ノーコードを活用し、Web制作、Webマーケティング、システム開発、DXコンサルティングを行うデジタルコンサルティング会社です。

事業開始から3年でノーコードを用いた制作・開発実績200件以上。プロジェクト数は国内最多規模でノーコード制作ツール、Studio認定制度、StudioExperts Goldに認定。Studio、Bubble、Framerなど最新のツールを積極採用しています。

■会社概要

・企業名:株式会社ユルリカ / Yurulica Co. Ltd.

・本社所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目13-24 U square 四谷三丁目2階

・鹿児島支社:〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町9-15 マークメイザン 504

・代表者:小田 幸治

・設立:2021年6月15日

・公式サイトURL:https://yurulica.com/

・事業内容:クライアントワーク事業、自社サービス開発・運営事業、地方創生事業

・X(Twitter):https://x.com/yurulica_dx

・Instagram:https://www.instagram.com/yurulica_official/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ユルリカ 広報担当

Mail:pr@yurulica.com