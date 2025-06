Ami Paris SPRING-SUMMER 26 COLLECTION

AMI Paris Japan株式会社

Ami Paris(アミ パリス)の2026年春夏コレクションは、喜び・色彩・自由を祝福する招待状のような存在。洗練されたエレガンスを保ちながら、軽やかで遊び心のあるムードを添え、豊かなテクスチャーとカラー、ルックを通して、現代的で開放的なスタイルを提案します。

フレッシュなカラーとニュートラルトーンのコントラスト、軽快な素材使い、大胆なシルエットが、

自由でモダンなスピリットを体現。全身を彩るポジティブなワードローブをベースに、爽やかでシック、そしてハッピーな世界観を展開。カジュアルなワークウェアとオーバーサイズ、オーガンザやニットの軽さとのミックスで、リズム感と躍動感を生み出します。

SILHOUETTES AND SHAPES

Ami Parisならではの精緻なディテールへのこだわりが随所に光る2025年春夏コレクションでは、カジュアルウェアがよりファッショナブルな存在感を放っています。

今季は、建築的なボリュームが際立つシルエットが特徴。ワイドで丸みを帯びたパンツや、さまざまな丈で構成されたトラペーズ型のアイテムが登場し、70年代のとがった襟やスカートから着想を得ています。幅広のベルトループが同素材で仕立てられたガーメントに組み込まれており、ディテールへの探究心が感じられます。袖はラフにロールアップされ、襟は立て、シャツはスカートやパンツに片側だけインされるなど、気負いのない洗練されたスタイリングが提案されています。

中でも、ストライプのレイヤードシャツや、ニットや流れるようなジャージードレスが印象的。また、テーラリングにおいてもバリエーションが豊富で、ボディにフィットするものから、マスキュリンなシルエットまで幅広く展開されています。これにより、リラックス感と洗練のバランスが絶妙に表現されています。大胆なステッチ使いやコントラストの効いたディテールが、今季のAmi Parisコレクションにさらなる個性を加えています。

COLORS

今季はモノクロームなカラーミックスを基調に、リズムとコントラストを演出。Ami Parisらしいパレットには、抹茶グリーン、パステルイエローをはじめ、ベージュ、ブラック、チャコールグレーなどの落ち着いたトーンが登場。オフホワイトが全体に軽やかさを添え、インクブルーやカシミアブルーが夏らしい爽やかさを加えます。

TEXTURES, PRINTS, FABRICS

コレクションは、オーガンザ、ウールキャンバス、ギャバジン、ダブルコットン、ビスコースニット、シルクやレザーなど、贅沢で多様な素材で構成。リネンやローデニムなどナチュラルな素材感も取り入れつつ、カジュアルルックを洗練させるオーバーステッチなどのディテールがアクセントに。軽量ウールによって空気を含んだような軽やかさが表現される一方で、コンパクトな構造のファブリックがシルエットをより美しく際立たせます。今季は、アレクサンドル・マテュッシが特に愛するアーガイル柄やストライプ柄も随所に登場。

BAGS & LEATHER GOODS

今季の注目すべき新作として、グレインレザーを用いた「Carrousel Homme(カルーセル・オム)」が登場。メゾンのアイコニックなバッグ「Carrousel」のコードを再解釈し、大きなショルダーストラップとサッチェル風のフラップを備えた、よりマスキュリンな仕様にアップデートされています。既存ラインも引き続き進化を遂げています。

「Mimi(ミミ)」には新たにミニサイズが加わり、「Carrousel(カルーセル)」は今季のカラーパレットで彩られ、さらに「Etienne(エティエンヌ)」にはカバードバックル付きの新クロスボディタイプが仲間入り。また、夏らしい新作として、ストライプ柄のビーチバスケットや、シグネチャーラベルを大きく配したキャンバストートバッグも登場し、シーズンムードをさらに高めています。

ACCESSORY

今季のソフトアクセサリーには、Ami Parisの新しいシグネチャーが登場。Tシャツやヘッドウェアには、「Thank you for being a friend(友でいてくれてありがとう)」といった、パーソナルで温かみのあるメッセージがあしらわれており、Ami Parisが大切にする“家族”や“連帯”の精神を象徴しています。さらに、手描き風プリーツスカーフやバンダナもラインアップに加わり、スイムウェアやカラフルなビーチタオル、そしてサングラスのフルコレクションとともに、夏のライフスタイルをトータルに彩る豊かな提案が展開されます。

JEWELRY

Ami Parisのジュエリーは、ブラック×ホワイトのエナメルとゴールド/シルバーの伝統的な組み合わせをベースに、クラシックなコードを再解釈。三つ編み状の新作ピアス、ツイストデザインのブレスレットとリング、ハンマー加工のAmi de Cœur(アミ ドゥ クール)メダル、数字型チャームや、クロワッサン、キオスク、コーヒーカップなど、パリ土産風の遊び心あふれるチャームを展開。フランスでは、幸運を呼ぶお守り風チャーム:Grigri (グリグリ) ネックレスやキーホルダーも加わり、個性豊かなアクセサリーラインが完成しました。

SHOES

今季のシューズはカジュアルかつ洗練されたムード。スエードのボートシューズ(クレープソール)、

多彩なカラー展開のスリッポンキャンバススニーカー、新しいスクエアトゥを採用したボックスレザーのクラシックシューズ(ダービー/アンクルブーツ)を展開。

ウィメンズには、4~6cmヒールのローヒールパンプス、シャープなポインテッドトゥ、ホワイト、ブラック、抹茶グリーンレザーの上品なフラットサンダル、さらには、特徴的なソールが印象的な「Mirage (ミラージュ)」スニーカーが、テクニカルニットの新アッパーでアップデートされ、コレクションを締めくくります。

ABOUT Ami Paris

2011年にフランス・パリで誕生したAmi Parisは、創設以来パリという街からインスピレーションを受け続けています。フランス語で友達を意味する”AMI”という名称は、創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシのイニシャルに由来しています。Ami Parisは創設以来、メンズとウィメンズへ向けた包括的で実用的なワードローブを定義し続けています。アレクサンドル・マテュッシのクリエイションは、フレンドリーでラグジュアリー、エレガントでシンプルといったフランス特有のスタイルを捉えています。