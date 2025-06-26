台湾大手エンジニアリング企業MICと半導体工場向けファシリティエンジニアリング事業を行う新会社の設立に関する合弁契約を締結

住友商事マシネックス株式会社

Marketech International Corporation（本社：台湾台北市、Chairman & CEO：Margaret Kao、以下「MIC」）と住友商事マシネックス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山名 宗、以下「SMX」）は、国内の半導体を中心とした工場ファシリティのエンジニアリング及び資機材・設備の供給、ファシリティマネジメントを行なう新会社の設立に関する合弁契約書を締結しましたので、お知らせいたします。

MICは台湾を中心に、中国やASEAN、米国、欧州でも事業を展開しており、ハイテク産業向けの設備エンジニアリング、ハイテク機器の販売・代理店業務に加え、システムインテグレーション及び技術サービスも提供し、取引先に包括的でワンストップの先進ソリューションを提供しております。

新会社は、MICの総合エンジニアリング力とSMX及び住友商事グループが持つ国内のサプライチェーンやパートナーネットワークといった両者のリソースを掛け合わせることで事業展開を目指していきます。また、新会社の設立は2025年中を予定しております。なお、新会社の設立及び事業開始は、関係当局の許認可の取得等を条件としています。

■ 新会社の概要（予定）

商号 帆宣SC半導体株式会社 (MIC SC Semiconductor Co., Ltd.)

所在地 熊本県

資本金 100百万円

出資比率 MIC 51%、SMX 49%

■ Marketech International Corporation 会社概要

商号 Marketech International Corporation (帆宣系統科技股份有限公司)

所在地 6F, No. 3-2, Yuancyu St., Nangang Dist., Taipei City, Taiwan

代表者 Margaret Kao

事業内容 半導体、FPD、電子部材関連の販売代理、及び工場向けファシリティ・エンジニアリング

サービス、ガス・薬液・純水供給装置の設計、製造、廃ガス・廃水・廃液の処理及び監視

システムの提供

設立 1988年12月

ウェブサイト https://www.micb2b.com/

■ 住友商事マシネックス 会社概要

商号 住友商事マシネックス株式会社

所在地 東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル11F

代表者 山名 宗

事業内容 鉄鋼・非鉄金属製造プラント／工作機械／食品・医薬品製造装置／半導体・液晶製造

装置／各種検査装置／産業用ロボット／物流システム／建築設備機器／環境保護用設備

機器／光通信システム／インターネット関連機器／各種ネットワークシステム／コン

ピュータ関連機器等の国内販売と貿易

設立 1962年2月

ウェブサイト https://www.smx.co.jp/index.php

【お問い合わせ先】

住友商事マシネックス株式会社

半導体・エレクトロニクス事業部

hiroyuki. yamada@smx.co.jp