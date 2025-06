運命に挑む本格JRPG『レグランドレガシーTM 運命に縛られた戦士達の物語』がニンテンドーeショップにて本日配信開始！

本日、MoonGlassはクラシックJRPGへのラブレターとも言える『レグランドレガシーTM 運命に縛られた戦士達の物語』(Nintendo Switch/日本語版)の配信を、ニンテンドーeショップにて開始したことをお知らせいたします。長らくPC版のみの展開だった本作が、ついに日本国内のNintendo SwitchおよびNintendo Switch 2に登場!※本作はダウンロード専用タイトルです。『レグランドレガシーTM』は、美麗な手描きアートと緻密な3Dグラフィックが融合した、壮大なファンタジー世界「レグランド」を舞台に繰り広げられるターン制RPGです。戦乱と陰謀に包まれた世界で、プレイヤーは記憶を失った青年と共に、運命に抗う戦士たち「フェイトバウンズ」として冒険の旅に出ます。誰を信じ、どの選択をするかが物語の行方を左右します。『レグランドレガシーTM 運命に縛られた戦士達の物語』ダウンロードページ(ニンテンドーeショップ内):https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000043010【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323681&id=bodyimage1】■「レグランドレガシーTM 運命に縛られた戦士達の物語」の特徴・重厚な物語を彩るフルモーションビデオや3Dシネマティック演出・緊張感あふれる戦術的ターン制バトルと軍隊戦・街の再建やミニゲームなど豊富なサイドコンテンツ・グリモアや装備品のカスタマイズで戦術の幅が広がる・美麗な手描き背景と独自アートスタイルによる没入体験【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323681&id=bodyimage2】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323681&id=bodyimage3】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323681&id=bodyimage4】■ゲーム情報タイトル:レグランドレガシーTM 運命に縛られた戦士達の物語価格:2,999円(税込)配信日:2025年6月26日(木)プラットフォーム:Nintendo Switch(ダウンロード専用)プレイ人数:1人プレイモード:TVモード、テーブルモード、携帯モードジャンル:ロールプレイング対応言語:日本語、英語、韓国語(Switch 2版は日本語のみ対応)(C)2025 SEMISOFT. Licensed to and published by MoonGlass.【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323681&id=bodyimage5】

配信元企業:DICO株式会社

