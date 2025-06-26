森トラスト　役員人事について

森トラスト株式会社

森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、以下のとおり役員人事を決定しましたのでお知らせいたします。

＜会長・取締役・監査役＞

2025年6月26日付

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/281_1_a405bf46a99370e0a42a7f87a3f22dbd.jpg?v=202506260456 ]

下線箇所が今回の変更点です。

※ 2025年7月1日付組織名称変更後の部門名となります。

＜監査役の退任＞

2025年6月26日付

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/281_2_207f3ba26161219fe27099c8e7f365ba.jpg?v=202506260456 ]

＜執行役員＞

2025年7月1日付

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/281_3_f79e3f92dee4ad0145876e3d45e6f32e.jpg?v=202506260456 ]

＜執行役員の退任＞

2025年6月30日付

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/281_4_8e9b8cd37cd2aa4d4b273a41096feee7.jpg?v=202506260456 ]

役員の略歴など詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.mori-trust.co.jp/news/2025/20250626/

森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/

森トラスト株式会社は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産ディベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設と、33ヶ所のホテル・リゾート施設（2025年3月時点）を展開しています。

当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。

森トラストグループ 主な進行中のプロジェクト

東京ワールドゲート赤坂

第1期竣工：2024年8月 ／第2期竣工：2025年10月予定