特別展「深宇宙展～人類はどこへ向かうのか」To the Moon and Beyond　「私が見せたい宇宙」写真募集中！応募期間は2025年7月4日（金）まで

特別展「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか」To the Moon and Beyond 広報事務局

2025年7月12日(土)より日本科学未来館にて開催する特別展「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか」To the Moon and Beyond では、現在、特別展「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか」To the Moon and Beyondでは、SNS参加型企画として「私が見せたい宇宙」をテーマに宇宙にまつわる写真を大募集しております!

応募方法は、写真に「#私が見せたい宇宙」、「#深宇宙展」と、写真のタイトル(できれば一言コメントも添えて)をつけてInstagramまたはXにご投稿ください。

審査によって選ばれた写真は、本展会場内(日本科学未来館)でパネル展示されるほか、入選者には無料観覧券(2名分)をプレゼントもございます!

募集要項

応募期間

・2025年6月13日(金)~2025年7月4日(金)

応募資格

・応募者自身がInstagramまたはXにアカウントを持ち、深宇宙展公式InstagramアカウントまたはXアカウントをフォローしている方で、かつ国内在住者でしたら、企業・団体あるいは個人・グループ、年齢、性別、職業、国籍は問いません。

結果発表

・深宇宙展会場内で、審査によって選ばれた写真をパネル展示します(作品はInstagramアカウント名またはXアカウント名とともに掲載します)。

入選者には展覧会公式InstagramアカウントまたはXアカウントより、ダイレクトメッセージにてご連絡のうえ、 「無料観覧券(2名分)」 をプレゼントします。

展覧会公式HP( https://deep-space.jp/special/?tab=8 )の応募規約を必ずご確認のうえ、ご応募ください。

特別展「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか」To the Moon and Beyond 概要

深宇宙とは、地球から200万キロ以上離れた宇宙のことを指します。(月は38万キロ)

アポロ計画からおよそ半世紀。人類は今、かつてない宇宙探査の時代を迎えています。

本展は、JAXA、国立天文台、東京大学をはじめとする日本の主要な宇宙研究開発機関に加え、宇宙開発に携わる多くの企業・団体の協力により実現するものです。

有人月面探査「アルテミス計画」のために日本が開発している有人月面探査車の実物大模型を世界で初公開するほか、大画面で体感する火星ツアーなど、最新宇宙探査技術とその成果が一堂に集結します。

月を超えて、火星へ、そしてその先にある深宇宙の謎へ。

宇宙への挑戦を続ける人類の「知」をぜひこの機会にご覧ください。

開催概要

■展覧会名:特別展「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか」To the Moon and Beyond

■会期:2025年7月12日(土)~9月28日(日) 75日間

■会場:日本科学未来館(東京都江東区青海2丁目3-6)

■開館時間:10:00~17:00(入場は閉館の30分前まで)

■休館日:7月15日(火)、9月2日(火)、9日(火)、16日(火)

■主催:日本科学未来館、NHK、NHKプロモーション、東京新聞

■後援:文部科学省、内閣府宇宙開発戦略推進事務局、東京臨海高速鉄道、ゆりかもめ

■協賛:TOPPANクロレ

■協力:宇宙航空研究開発機構(JAXA)、自然科学研究機構国立天文台(NAOJ)、東京大学、理化学研究所(RIKEN)、一般社団法人SPACETIDE、一般社団法人宇宙旅客輸送推進協議会、東急電鉄

■監修:戸梶歩(宇宙開発エバンジェリスト)

■天文分野監修:平松正顕(国立天文台・天文情報センター副センター長)

■公式HP:https://deep-space.jp

■公式SNS:X : @deep_space_2025 / Instagram : @deep_space_2025