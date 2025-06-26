Yohji Yamamoto New York WoosterにてS’YTE ショールーミングを7月3日(木)より開催
株式会社ヨウジヤマモト
株式会社ヨウジヤマモトは、Yohji Yamamoto New York Woosterにて2025年7月3日(木)よりS’YTE コレクションのショールーミングを開催いたします。
S'YTEの名前の由来は、フランス語で 「Y'sと共に」を意味する「et Y's」を逆から読んだもの。
「アンチモード」をテーマに掲げ、ヨウジヤマモト社らしいカッティングとシルエットを継承したモードでジェンダーレスなコレクションを提案いたします。
各商品に付与されたQRコードを読み取ることで、オンライン・ブティック THE SHOP YOHJI YAMAMOTO （https://theshopyohjiyamamoto.com/）との連携を図り、オムニチャネル型の機能を実装しています。
Yohji Yamamoto New York WoosterにてS’YTE コレクション ショールーミング開催期間中、THE SHOP YOHJI YAMAMOTOのS’YTE特設ページより、S’YTEアイテムをご購入いただいた方に先着でリングウォッチをプレゼントいたします。
*数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。
Yohji Yamamoto New York Wooster S’YTE Showrooming
開催日 2025年7月3日（木）
住所 52 Wooster Street, New York, NY 10013
電話 +1 917 409 2470
営業時間 月曜日~土曜日11:00 - 9:00 / 日曜日 12:00 - 18:00
定休日 不定休