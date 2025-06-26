ナウル政府観光局、ナウル八丈島比較缶バッジを販売
ナウル共和国政府観光局
ナウル八丈島比較缶バッジ
ナウル八丈島比較缶バッジ
- 公式グッズショップ「ナウル屋」（https://nauru.base.shop/）
- ナウル共和国政府観光局ウェブサイト（https://nauru.jp/）
- ナウル政府観光局お問い合わせ（https://ws.formzu.net/fgen/S21744778/）
ナウル共和国政府観光局
ナウル共和国政府観光局は、ナウル八丈島比較缶バッジ（980円／税込・送料込）の販売を開始しました。ナウル島と八丈島の面積を比較していただくことで、ナウル共和国への親近感を持ってもらうことが目的です。また、八丈島の知名度向上、八丈島のお土産品・贈答品としても貢献できればと考えております。
ナウル八丈島比較缶バッジの御購入→ https://nauru.base.shop/items/108962466
ナウル八丈島比較缶バッジ
ナウル八丈島比較缶バッジ
ナウル島と八丈島の主要地名、施設が記載されています。また、八丈小島も正確な面積で表現しております。
ナウル島と八丈島の面積を急に比べなければならなくなった時に必ず必要なアイテムです。
・サイズ77mm×51mm
・裏は安全ピン式
・OPP個別包装
販売協力店舗はXで紹介
販売協力店舗用に50個セット（39,800円／税込・送料込）も同時に販売しております。こちらをご購入いただいた店舗の方はご希望があれば、約53万フォロワー（2025年6月26日現在）のナウル政府観光局Xアカウントで店舗をご紹介させていただきます。八丈島外の店舗でも問題ありません。
ナウル八丈島比較缶バッジ【販売協力店舗用50個セット】
→ https://nauru.base.shop/items/110979916
連絡先等- ナウル政府観光局Xアカウント（https://x.com/nauru_japan）
- 公式グッズショップ「ナウル屋」（https://nauru.base.shop/）
- ナウル共和国政府観光局ウェブサイト（https://nauru.jp/）
- ナウル政府観光局お問い合わせ（https://ws.formzu.net/fgen/S21744778/）
ナウル共和国政府観光局
ナウル共和国の観光情報発信、日本での認知度向上を目的とした組織です。