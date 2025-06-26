株式会社Stayway

この度、補助金クラウドを運営する株式会社Staywayは、2025年7月4日（金）に「実務経験者が申請のポイントを総解説！大規模成長投資補助金×加速化補助金完全攻略セミナー」を開催いたします。

開催概要

テーマ：実務経験者が申請のポイントを総解説 大規模成長投資補助金×加速化補助金 完全攻略セミナー

開催日程：2025年7月4日(金) 16:00～17:00

場所：オンライン（Zoom）

＊お申し込みは本ページ下部からお願い申し上げます。

本セミナーの見どころ

本セミナーでは、「大規模成長投資補助金」と「中小企業成長加速化補助金」の申請を検討中の企業の皆様に向けて、公認会計士であり実務経験豊富な講師が、実践的な視点から採択のポイントや申請書作成時の注意点を詳しく解説します。複数の補助制度が並行して公募される中、自社に最適な制度の選び方や、採択率を高めるための実務的なコツを習得できる内容です。

実際の申請支援事例も交えながら、補助金を成長投資に活かすための具体的な戦略をお届けします。補助金活用を真剣に検討している方にとって、実務に直結する貴重な機会となります。ぜひこの機会に振るってご参加ください。

対象者

大規模成長投資補助金や中小企業成長加速化補助金の活用を検討している経営者・事業責任者の方

自社の成長投資や設備投資に補助金を活用したいと考えている中小企業の方

採択されやすい申請書の書き方や実務的なコツを知りたい方

補助金制度の違いや自社に最適な活用方法を見極めたい方

補助金活用に関心があるが、制度が複雑で申請に不安を感じている方

セミナー概要

１. 自己紹介・会社概要

２. 大規模成長投資補助金の概要・申請のポイント

３. 中小企業成長加速化補助金の概要・申請のポイント

セミナー講師

株式会社Stayway ディレクター / 公認会計士

浜名 礼奈

セミナーのお申し込みはこちら

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散在している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト:https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/681/）

■社 名：株式会社 Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町

仙台支社：宮城県仙台市青葉区中央４丁目４－１９YUI NOS ユイノス

名古屋支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

福岡支社：福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内

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神戸サテライトオフィス：兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目2－19 アムズ元町 1F・4F

岡山サテライトオフィス：岡山県岡山市北区磨屋町3-10 TOGITOGI 2F

■事業内容：

１.中小企業DX・補助金DX事業

２.プロフェッショナル×DX事業（テクノロジー、会計、M&A）

３.地方創生事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/