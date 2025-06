“AIを導入したのに使えない”─それは、使える文書が“手元にない”からだった 士業事務所におけるAI活用の盲点と、まずデータを持つことの決定的重要性ー法務コンプラインアンスEXPOブースにお越し下さい

1

2

次へ

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、生成AI「AI孔明TM on IDX」の士業・法務業界向けに無料のPoCパッケージメニューを提供いたします。生成AIの急速な普及により、士業業界でも「AI契約レビュー」「AI法務アシスタント」「自動要約ツール」などのサービスに注目が集まっています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323689&id=bodyimage1】「うちの事務所でもAIを活用していきたい」「契約チェックや顧問業務に生かせないか」という声が経営層からも多く聞かれるようになりました。しかし今、実際に起きているのは「AIを導入したのに、期待したほど使えない」という“ミスマッチ”です。■ その原因は「AI」ではなく「データ」にあるこの“使えない”の根本原因は、多くの場合AIそのものの性能や機能ではなく、「学習させるデータが手元にないこと」です。具体的には● 契約書がPDFでしか残っておらず、中身が検索できない● 修正履歴が別ファイルやメールの中に分散していて整理されていない● 相談記録や顧問履歴が属人的に保存されており、AIが学習できない● 契約書作成ソフトやLMS内にデータが囲い込まれていて取り出せないこうした状況では、どんなに優秀な生成AIでも力を発揮できず、「精度が低い」「回答が的外れ」といった評価につながります。■ 解決策:まず「データを取り戻す」ことが、AI活用の第一歩AI孔明TM on IDXは、士業におけるこうした“データの空洞化”に対して、根本から向き合う国産プラットフォームです。IDXは、WordやPDF、Excel※、メール記録、テキストログなどの文書群を一箇所に保存・整理・構造化し、そのうえでAI孔明が意味ベースで処理(=ベクトル化)を行い、生成AIとつないで活用可能にする仕組みです。つまり、「まず自分たちの文書資産を“AIが使える状態”にする」ことで、ようやく本当のAI活用=業務ナレッジの武器化がスタートします。※ExcelをLLMで正確に活用するためには、別途DB化のカスタマイズをお勧めします。■ 導入したAIを「使えるAI」に変える“基盤の整備”経営判断としてAI導入に踏み切ったとしても、データ基盤が整っていなければ意味がありません。AI孔明 on IDXでは、以下のような“使えるデータ環境”を実現します。● 契約書、申請書、相談履歴をAIが学習できる構造に変換● ファイル単位ではなく、「意味単位」で検索・比較・要約が可能● 修正履歴や顧問先ごとの傾向をAIが抽出・説明できる● 蓄積されたナレッジを「新人教育」「トラブル再発防止」に再利用これは単なるIT化ではなく、士業としての業務ノウハウ・暗黙知を資産として蓄積・再活用する経営戦略そのものです。■ DX・生成AI戦略の起点は「データ主権の確保」士業事務所の多くは、契約書作成ソフトやクラウド申請システムを使っています。しかし、そうした外部サービス内に保存されている文書は、自社の手元では自由に使えない場合がほとんどです。これが、「ベンダーロック」という構造的問題です。AI孔明 on IDXは、そうした囲い込みから自社データを解放し、「自社のデータは自社で守り、活かす」ためのソブリンデータプラットフォームとして設計されています。