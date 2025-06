【琵琶湖マリオットホテル】　宿泊施設向け品質認証「SAKURA Quality An ESG Practice」にて4御衣黄桜を滋賀県で初取得

4御衣黄桜認証ロゴ

琵琶湖マリオットホテル

持続可能な観光をリードするホテルとして高評価琵琶湖マリオットホテル(滋賀県守山市今浜町、総支配人:荒木義雄)は、株式会社サクラクオリティマネジメントが実施する観光品質認証制度「Sakura Quality An ESG Practice」において、最高評価のひとつである「4御衣黄桜」を取得いたしました。これは滋賀県の宿泊施設として初であり、当ホテルが地域とともに推進してきたサステナビリティへの取り組みを評価いただいた結果となります。「Sakura Quality An ESG Practice」は、観光事業における持続可能性や地域貢献、環境配慮、従業員との健全な関係構築などを総合的に評価する認証制度で、世界的な潮流となっているSDGs(持続可能な開発目標)に対応した取り組みが求められ、当ホテルでは、以下のような取り組みを実践してまいりました。・サステナビリティをテーマとした夏ブッフェを開催しお子さまの食育に貢献・木製や竹製、減プラスチック製品など環境に配慮したアメニティの導入・地元中学生の職場体験の受け入れ・地元企業とコラボした琵琶湖を活用したアクティビティの実施これらの継続的な取り組みが、「Sakura Quality An ESG Practice」における高評価へと繋がりました。今後も琵琶湖マリオットホテルは、地域とともに持続可能な観光の未来を築く旗手として、さらなる品質向上と社会貢献を目指してまいります。■サクラクオリティグリーンとは「Sakura Quality An ESG Practice(通称:サクラクオリティグリーン)」は、宿泊施設向け品質認証「サクラクオリティ」を提供する株式会社サクラクオリティマネジメントが開発した日本発のESG認証です。認証の基準は、2022年3月に米国の持続可能な国際基準団体 グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会(GSTC)から承認を受けました。同認証はSDGsの17のゴールに基づいた172項目で構成され、チェックシートへの回答や、調査員による現地視察を経て、5段階のレベルで評価されます。■琵琶湖マリオットホテルについて「琵琶湖マリオットホテル」は日本最大の湖・琵琶湖のレイクビューが自慢のロケーションで、ゆとりあるモダンな空間と世界中で愛されるマリオットのインターナショナルなおもてなしをおとどけいたします。京都に程近い琵琶湖エリアは、神社・仏閣をはじめとした歴史が色濃く残るスポットが数多く存在し、それらを巡りながら、近江の歴史を感じる旅ができます。近年では、自転車で琵琶湖を巡る「ビワイチ」も人気を博しており、琵琶湖エリアは日本の伝統文化から自然を感じるアクティビティまで幅広い魅力を備えたデスティネーションとして注目を集めています。<ご予約・お問い合わせ先>琵琶湖マリオットホテル TEL:077-585-6100 URL: https://www.biwako-marriott.com/ 本件に関するお問合わせ先077-585-6100関連リンク森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社コーポレートサイトhttps://mt-hr.com/sdgs/sakura.html