最期はやっぱり住み慣れた自宅のそばで　家族葬を中心とした1日1組貸し切りの葬斎施設『さがみ典礼の家族葬』3施設同時グランドオープン

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区 代表取締役社長 和田浩明）は、埼玉県で家族葬を中心とした小規模葬儀を専門に執り行う葬斎施設『さがみ典礼の家族葬』から新たに3施設をグランドオープンいたしました。「最期の時間は、住み慣れた自宅のそばで大切な人と過ごしたい。」――そんな思いに寄り添い、当社は埼玉県内各地に『さがみ典礼の家族葬』を展開しています。今回の3施設のオープンにより、合計30施設となった『さがみ典礼の家族葬』で、地域の皆様に寄り添い、心温まる葬儀をご提供いたします。

さがみ典礼の家族葬 狭山ヶ丘 外観

【さがみ典礼の家族葬とは】

核家族化や新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一気に広がりを見せる家族葬。そんな時代のニーズに対応するため、アルファクラブグループが展開する葬祭ブランド「さがみ典礼」から誕生したのが、小規模葬斎施設『さがみ典礼の家族葬』です。1日1組の貸し切りで、故人様やご遺族様の思いに寄り添った葬儀を、専門スタッフがサポートいたします。内観は白や木目を基調とし、時代に合った洋風祭壇をご用意。まるでご自宅にいるような温かみのある空間で、故人様との最期のひとときを安心してお過ごしいただけます。一部施設では、施設見学や故人様へのご焼香の際にIoT技術による無人化対応を実施しています。葬儀以外にも、法事や法要といったあらゆる葬祭の儀式も承っております。

さがみ典礼の家族葬HP：https://soraie.sagamitenrei.com/

『さがみ典礼の家族葬 浦和別所』施設概要

所在地： 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-12-15

問合せ先：TEL 0120-81-3310（365日24時間対応）

アクセス： JR武蔵野線「武蔵浦和駅」南口から徒歩約15分/タクシー約5分

敷地面積： 306.12平方メートル （92.60坪）

床面積： 107.69平方メートル （32.57坪）

建築構造： 木造平屋建

建物概要： ホール24席、お清め室12席、親族控室１室、霊安室2室

付帯施設： 駐車場5台（思いやり駐車場1台含む）

『さがみ典礼の家族葬 狭山ヶ丘』施設概要

所在地： 〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目680-3

問合せ先：TEL 0120-14-1031（365日24時間対応）

アクセス： 西武池袋線「狭山ヶ丘駅」から徒歩約8分/

国道463号線「東狭山ヶ丘駅入口」から車で約１分

敷地面積： 534.15平方メートル （161.58坪）

床面積： 119.24平方メートル （36.1坪）

建築構造： 木造平屋建

建物概要： ホール24席、お清め室12席、親族控室１室、霊安室2室

付帯施設： 駐車場13台（思いやり駐車場1台含む）

『さがみ典礼の家族葬 行田富士見町』施設概要

所在地： 〒361-0021 埼玉県行田市富士見町2丁目19-15

問合せ先：TEL 0120-493-026（365日24時間対応）

アクセス： 秩父鉄道「東行田駅」より徒歩約11分/東北自動車道「羽生IC」より車で約23分

敷地面積： 585.65平方メートル （177.15坪）

床面積： 119.88平方メートル （36.26坪）

建築構造： 木造平屋建

建物概要： ホール24席、清め室12席、親族控室1室、霊安室2室

付帯施設： 駐車場12台（思いやり駐車場1台含む）

【さがみ典礼】

ご葬儀にかかわるあらゆるニーズにお応えすべく、規模の大小にかかわらず生前葬から社葬にいたるまで、故人様をお送りするために最もふさわしい葬儀形態をご提案させていただきます。また、ご葬儀のことはもちろん、ご法要や墓地・墓石・仏壇のご相談も葬儀のエキスパートが一貫してお引き受けいたします。

ホームページ： https://www.sagamitenrei.com/

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： http://www.alphaclub.co.jp/