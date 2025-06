シリーズ3部作ザ・シネマ新録吹替版コンプリート放送記念『ジュラシック・ワールド／炎の王国【ザ・シネマ新録版】』舞台挨拶付き上映会 supported by スカパー! 開催！

スカパーJSAT株式会社

スカパーJSAT株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長:米倉英一、以下「スカパー! 」)は、洋画専門チャンネル ザ・シネマでの、7月21日(月・祝)16:15~『ジュラシック・ワールド』シリーズ3部作ザ・シネマ新録吹替版コンプリート独占TV初放送を記念し、2025年8月1日(金)に東京都区内にて主要吹替キャストが登壇する『ジュラシック・ワールド/炎の王国【ザ・シネマ新録版】』舞台挨拶付き上映会 supported by スカパー! を開催いたします。上映会には、抽選でスカパー! ご加入者様合計35名様をご招待いたします。

■『ジュラシック・ワールド』シリーズ3部作がザ・シネマ新録吹替版でついにコンプリート

舞台挨拶付き上映会では、7月『ジュラシック・ワールド』シリーズ3部作ザ・シネマ新録吹替版コンプリート放送を記念し、大スクリーンで『ジュラシック・ワールド』シリーズ2作目『ジュラシック・ワールド/炎の王国【ザ・シネマ新録版】』をお披露目いたします。また、山寺宏一さん、園崎未恵さん、小野賢章さん、石見舞菜香さんが登壇し、トークイベント及び抽選会を開催。加えて、主要吹替キャストの収録後コメントも到着しました。

TM & (C) 2018 Universal City Studios Productions LLLP and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved

■『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』シリーズ収録後キャストコメント

●山寺宏一(やまでら こういち)/オーウェン (演:クリス・プラット)

Q1――収録を終えていかがでしたか

今回、何よりうれしいのは、ザ・シネマさんで放送された『ジュラシック・ワールド』1作目が好評だったおかげで、2作目・3作目につながったことです。前回、その結果を目指して収録に挑んだので、今回実現できたことに大変感謝しています。3作目は、クレア、メイジーとの家族3人での収録で、特に冒頭のやり取りがうまくできたので、とてもやりやすかったです。

Q2――新録版を楽しみにしている視聴者へメッセージ

今回、出演者として『ジュラシック・ワールド』シリーズに関わってみて、『ジュラシック・パーク』シリーズとの様々なつながりを強く感じました。どちらも単独で楽しめますが、時間がある方はぜひザ・シネマでシリーズ全作を観てみてください。そうすることでさらに深く楽しめると思います。自分なりの楽しみ方で思いっきり満喫してください。

●園崎未恵(そのざき みえ)/クレア (演:ブライス・ダラス・ハワード)

Q1――収録を終えていかがでしたか

とても楽しかったです。これまで普通に観客として楽しませてもらっていた作品でしたし、すでに完成された作品に関わらせていただくのは恐縮していますが、今回は、新しい一面をお見せできたらいいなと思いながら挑みました。これまでも新録版の収録をいくつか経験させていただいていますが、今回は特に新鮮な気持ちで取り組むことができたと思います。襟を正すような気持ちで収録に臨んだのも、印象に残っています。

Q2――新録版を楽しみにしている視聴者へメッセージ

今回の特集は『ジュラシック・パーク』から『ジュラシック・ワールド』の6作一挙放送ということで、シリーズを一気に楽しんでいただける内容になっています。すべてを通して観ていただくことで、新たな発見や驚きがあると思います。すでに劇場やテレビで吹替版をご覧になった方も、「新録吹替版」を機に、また違った視点で作品の魅力を感じていただければ嬉しいです。ぜひ楽しんでくださいね。

●小野賢章(おの けんしょう)/フランクリン(演:ジャスティス・スミス)

Q1――収録を終えていかがでしたか

作品全体としては、とても楽しく収録できました!

ただ、恐竜たちから逃げるシーンは、息遣いやアドリブ、「なにがどうなってるんだ!?」ってぐらいパニックになりました(笑)。 フランクリンがかなりお茶目なキャラクターで、その雰囲気が吹替でも出せたらなと意識しました。

Q2――新録版を楽しみにしている視聴者へメッセージ

まさか自分が『ジュラシック・ワールド』シリーズに参加させてもらえるとは思ってもみなかったので、今回このような機会をいただけてとても嬉しいです。新しくなった吹替版でもぜひ作品をお楽しみください!

●石見舞菜香(いわみ まなか)/メイジー(演:イザベラ・サーモン)

Q1――収録を終えていかがでしたか

第2作、第3作の収録を終え、今はホッとした気持ちです。実は実写作品の吹き替え自体が初めての挑戦で、最初は本当にドキドキしながらのスタートでした。そんな中でも、豪華な先輩方とご一緒でき、その背中を追いながらひとつの作品に取り組めたことがとてもありがたく、貴重な体験となりました。

Q2――新録版を楽しみにしている視聴者へメッセージ

『ジュラシック』シリーズは、幅広い世代に愛されている作品です。今回、新録吹替版という形で参加させていただきましたが、吹き替えのキャストが変わることで、作品の印象も少し違って感じられると思います。すでにご覧になったことがある方も、新録版ならではの魅力を楽しんでいただけたら嬉しいです。

■舞台挨拶付き『ジュラシック・ワールド/炎の王国【ザ・シネマ新録版】』上映会 概要

・登壇ゲスト :山寺宏一、園崎未恵、小野賢章、石見舞菜香(予定)

・日時 :2025年8月1日(金)18:00 開場 18:30 開演 19:10 開映(予定)

・会場 :東京都区内

・上映作品 :『ジュラシック・ワールド/炎の王国【ザ・シネマ新録版】』

※シリーズ2作目(2018年公開)の上映会です。8月8日公開の劇場最新作ではありませんのでご了承ください。

・応募枠 :ザ・シネマ新規加入者限定(会場前方確約席) 20名様(全席指定)

スカパー! ワクワクプレゼント 15名様(全席指定)

※ザ・シネマ及びザ・シネマを含むパック、セットを契約の方が対象

・応募期間 :6月26日(木)~7月13日(日)

・URL :ザ・シネマ新規加入者限定

https://www.thecinema.jp/present/1382

上映会応募ページ

https://wakupre.skyperfectv.co.jp/presents/W900856

グッズ応募ページ

https://wakupre.skyperfectv.co.jp/presents/W900851

■放送情報

『(吹)ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』

ザ・シネマ(Ch227/631)7月21日(月・祝)16:15~ほか独占放送/8月6日(水)18:45~ほか

独占放送

『(吹)ジュラシック・ワールド/炎の王国【ザ・シネマ新録版】』

ザ・シネマ(Ch227/631)7月21日(月・祝)18:30~ほか独占TV初放送/8月7日(木)18:30~

ほか独占放送

『(吹)ジュラシック・ワールド/新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】』

ザ・シネマ(Ch227/631)7月21日(月・祝)21:00~ほか独占TV初放送/8月8日(金)18:00~ほか独占放送

ザ・シネマ新録吹替特設ページ

https://www.thecinema.jp/special/shin-roku/

■キャンペーン・プレゼント情報

上記上映会の他にも『ジュラシック・ワールド/炎の王国【ザ・シネマ新録版】』豪華声優サイン入りプレゼントなどが合計31名様に当たります。さらに応募者全員にメイジー役を演じた声優石見舞菜香さんの収録後特別コメント動画をプレゼントいたします。

・応募期間:6月26日(木)~8月10日(日)

・内容:

声優サイン入りオリジナルB1ポスター(山寺宏一、園崎未恵、石見舞菜香)

ジュラシック・ワールド/炎の王国・新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】 各1名様

声優サイン入り台本(山寺宏一、園崎未恵、小野賢章、嶋村侑、石見舞菜香)

ジュラシック・ワールド/炎の王国・新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】 各1名様

台本『ジュラシック・ワールド/炎の王国・新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】』 各3名様

石見舞菜香さんサイン入りチェキ 1名様

オリジナルB2ポスター

『ジュラシック・ワールド/炎の王国・新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】』 各10名様

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーJSAT株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴

者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に

変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

■スカパーJSAT株式会社について

スカパーJSATは、宇宙事業とメディア事業を両輪とする国内唯一の「宇宙実業社」です。

宇宙事業では、アジア最多17機の静止軌道衛星を保有・運用し、放送や移動体向け通信、衛星データを活用したスペースインテリジェンス事業や「Universal NTN (Non-Terrestrial Network)」など様々なビジネスを展開しています。

メディア事業では、「スカパー! 」などの放送・配信事業、光回線を経由した再送信サービスを提供する光アライアンス事業などを展開しています。また、Web3関連、グローバルIP事業にも新たに進出し、ビジネスの多角化を図っております。