フレグランスブランド「LE COUVENT MAISON DE PARFUM」がブランドアンバサダー・石田ニコルさんを招いたフレグランスアドバイスイベントを開催！

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カインズ株式会社



ル クヴォンのブランドアンバサダー・石田ニコルさんを招いたフレグランスアドバイスイベントを、ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ 麻布台ヒルズ店にて開催。



今年、「日本フェムテック協会認定資格2級」「メディカルアロマインストラクター」二つの資格を取得され、活動の場をさらに広げている石田ニコルさんをゲストにお迎えし、ル クヴォンのフレグランスアドバイスイベントを開催いたします。




石田ニコルさん

ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ 麻布台ヒルズ


■イベント詳細


内容：「ル クヴォン メゾン ド パルファム」の【リマーカブル パルファム】および【シグネチャー】コレクションの中から、石田ニコルさんがお客様それぞれに似合う香りをご提案します。


※定員に達したため受付は終了させていただきました。



日時：2025年7月12日(土) 14:00～17:00


所要時間：お一人様あたり15分


参加費用：無料


場所：ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ 麻布台ヒルズ
〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ タワープラザ2F




■ご参加者様お買い上げプレゼント


イベントにご参加の上、ル クヴォン メゾン ド パルファムの製品を19,800円(税込)以上お買い上げいただいた方に、【TRAVALO ワルツァーPU】をプレゼント。※アトマイザー



TRAVALO


■石田ニコルさん スペシャルインタビュー


香りとの出会いから二つの資格取得にかけた想い、今後のビジョンなどについてお話しを伺いました。


是非ご一読ください。


https://lecouventparfums.kinds.jp/journal/120/







LE COUVENT MAISON DE PARFUM <ル クヴォン メゾン ド パルファム>


世界的に著名な調香師ジャン=クロード・エレナ監修。 ナチュラルなクリエーションにこだわり、全製品でヴィーガン認証を取得。 "THE FRAGRANCE OF TIME" をコンセプトに、自分自身を表現するための方法の一つとして、 どこまでもピュアで洗練された香りを提案します。




シグネチャー

リマーカブル パルファム

シンギュラー オーデパルファム

ボタニカルコロン


シグネチャー(https://lecouventparfums.jp/view/category/ct54)


ジャン=クロード・エレナが自ら調香した究極のコレクション


全6種 (チュベローザ、ミモザ、アンブラ、ベチバー、ピオニア、トンカ)




リマーカブル パルファム(https://lecouventparfums.jp/view/category/ct10)


香りで世界の旅へと誘うコレクション


全7種 (サンタクルス、ポルトベロ、スミルナ、ティナーレ、アノリ、スペローネ、イラベラ)




シンギュラー オーデパルファム(https://lecouventparfums.jp/view/category/ct9)


魅力的な動物の個性を表現したコレクション


全7種 (ヌビカ、リサンドラ、アッタイ、サイガ、エリアカ、テリア、アガピ)




ボタニカルコロン(https://lecouventparfums.jp/view/category/ct8)


庭園での散策や神秘的な庭園の香りを表現したコレクション


全6種 (アクアミニム、アクアマジェスタエ、アクアパラディシ、アクアサクラエ、アクアミレフォリア、アクアマハナ)







【ご掲載クレジット・お問い合わせ窓口】


ル クヴォン メゾン ド パルファム：customer_lc@kinds.jp


公式オンラインストア：https://lecouventparfums.jp/


Instagram：@lecouventparfums_japan(https://www.instagram.com/lecouventparfums_japan/)


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#ルクヴォン #lecouvent