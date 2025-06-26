フレグランスブランド「LE COUVENT MAISON DE PARFUM」がブランドアンバサダー・石田ニコルさんを招いたフレグランスアドバイスイベントを開催！
ル クヴォンのブランドアンバサダー・石田ニコルさんを招いたフレグランスアドバイスイベントを、ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ 麻布台ヒルズ店にて開催。
今年、「日本フェムテック協会認定資格2級」「メディカルアロマインストラクター」二つの資格を取得され、活動の場をさらに広げている石田ニコルさんをゲストにお迎えし、ル クヴォンのフレグランスアドバイスイベントを開催いたします。
石田ニコルさん
ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ 麻布台ヒルズ
■イベント詳細
内容：「ル クヴォン メゾン ド パルファム」の【リマーカブル パルファム】および【シグネチャー】コレクションの中から、石田ニコルさんがお客様それぞれに似合う香りをご提案します。
※定員に達したため受付は終了させていただきました。
日時：2025年7月12日(土) 14:00～17:00
所要時間：お一人様あたり15分
参加費用：無料
場所：ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ 麻布台ヒルズ
〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ タワープラザ2F
■ご参加者様お買い上げプレゼント
イベントにご参加の上、ル クヴォン メゾン ド パルファムの製品を19,800円(税込)以上お買い上げいただいた方に、【TRAVALO ワルツァーPU】をプレゼント。※アトマイザー
TRAVALO
■石田ニコルさん スペシャルインタビュー
香りとの出会いから二つの資格取得にかけた想い、今後のビジョンなどについてお話しを伺いました。
是非ご一読ください。
https://lecouventparfums.kinds.jp/journal/120/
LE COUVENT MAISON DE PARFUM <ル クヴォン メゾン ド パルファム>
世界的に著名な調香師ジャン=クロード・エレナ監修。 ナチュラルなクリエーションにこだわり、全製品でヴィーガン認証を取得。 "THE FRAGRANCE OF TIME" をコンセプトに、自分自身を表現するための方法の一つとして、 どこまでもピュアで洗練された香りを提案します。
シグネチャー
リマーカブル パルファム
シンギュラー オーデパルファム
ボタニカルコロン
シグネチャー(https://lecouventparfums.jp/view/category/ct54)
ジャン=クロード・エレナが自ら調香した究極のコレクション
全6種 (チュベローザ、ミモザ、アンブラ、ベチバー、ピオニア、トンカ)
リマーカブル パルファム(https://lecouventparfums.jp/view/category/ct10)
香りで世界の旅へと誘うコレクション
全7種 (サンタクルス、ポルトベロ、スミルナ、ティナーレ、アノリ、スペローネ、イラベラ)
シンギュラー オーデパルファム(https://lecouventparfums.jp/view/category/ct9)
魅力的な動物の個性を表現したコレクション
全7種 (ヌビカ、リサンドラ、アッタイ、サイガ、エリアカ、テリア、アガピ)
ボタニカルコロン(https://lecouventparfums.jp/view/category/ct8)
庭園での散策や神秘的な庭園の香りを表現したコレクション
全6種 (アクアミニム、アクアマジェスタエ、アクアパラディシ、アクアサクラエ、アクアミレフォリア、アクアマハナ)
【ご掲載クレジット・お問い合わせ窓口】
ル クヴォン メゾン ド パルファム：customer_lc@kinds.jp
公式オンラインストア：https://lecouventparfums.jp/
Instagram：@lecouventparfums_japan(https://www.instagram.com/lecouventparfums_japan/)
X:@lecouvent_japan(https://x.com/lecouvent_japan)
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#ルクヴォン #lecouvent