世界最大級のドローン展示会「XPONENTIAL 2025」現地レポート販売開始～中国製ドローン規制が生む地政学的転換点と世界の動向～
株式会社スペースワンは、2025年5月に米国・ヒューストンで開催された世界最大級のドローン展示会「XPONENTIAL 2025」の現地取材レポートの販売を7月1日より開始いたします。
レポート概要
本レポートは、米国ドローン産業が大きな転換点を迎えるなか、その動向を現地取材から捉えた貴重な資料です。中国製ドローンの規制強化により、世界のドローン産業地図が大きく塗り替わるなか、各国企業や州政府の戦略的な取り組み、技術トレンドなどを50ページ以上にわたり詳細にレポート。日本企業にとっても見逃せない市場機会と課題を明らかにします。
今年の注目ポイント1. 地政学的大転換の現場
中国製ドローン規制の最新動向と業界への影響
台湾企業の急激な存在感拡大（出展数が2年で大幅に急増）
「脱中国」を掲げる世界的サプライチェーン再編
2. 革新技術の実用化加速
テザードローンの用途拡大と24時間運用システム
ドローンインアボックスによる無人化オペレーション
VTOL技術とハイブリッド推進の最新動向
3. 各国の戦略的取り組み
米国各州による産業誘致戦略
韓国の16社出展（前年比倍増）と政府支援
日本企業の挑戦と課題
4. 教育・人材育成の先進事例
高校生による本格的なドローン開発競技
産学連携による実践的教育プログラム
次世代技術者育成の仕組み
主要取材企業・団体（一部）
海外企業：Ascent AeroSystems、Amazon Prime Air、Boston Dynamics、Wisk Aero、Wistronなど
日本企業：ACSL、SONY、鹿児島精機、スペースワン、東北ドローン
政府団体：メリーランド州経済開発庁、オレゴン州、スペイン貿易投資庁、テキサスA&M大学 など
一社一社丁寧に取材
担当者の生の声を収集
取材だから聞ける話も
日本企業への示唆
中国製ドローン規制により生まれつつある巨大な市場機会に対し、各国が国を挙げた支援体制で参入を図る中、日本企業の戦略の見直しが急務であることを指摘。技術力はあるものの、政府支援や国際展開において他国に後れを取る現状と、今後取るべき戦略のヒントを探ります。
商品詳細
商 品：「XPONENTIAL 2025 現地レポート」
ページ数：約50ページ（フルカラー／PDFファイル）
価 格：33,000円（税込）
販売開始：2025年7月1日
購入方法：弊社Webサイト（https://shop.airocean.jp/products/xponential-report-2025）
目次（抜粋）※詳細は上記webサイトで
巻 頭：XPONENTIAL 2025が示す地政学的転換点
第１章：揺れ動く各国の動向
第２章：機体
第３章：上空常駐型：テザードローンの最新用途
第４章：進化する空中インフラ ドローンインアボックス
第５章：周辺機器：ペイロード・モーター・バッテリー
第６章：注目企業ピックアップ
第７章：アメリカ各州の取り組み
第８章：日本企業の存在感
第９章：教育・共創・育成：未来をつくる人と仕組み
巻 末：付録
レポートイメージ『XPONENTIAL Report2024』
詳細・ご購入はこちら :
https://shop.airocean.jp/products/xponential-report-2025
2025年7月1日～販売開始となります
【参加者募集中！】このレポートを基にした対談イベントを開催
本レポートを取材・執筆したドローン事業部マネージャーの大谷が、今回の取材をもとにお話する対談イベントに登壇します。現地で聞き、触れた取材の裏話などをお話する予定ですので、ぜひご参加ください。
詳細、お申し込みはこちら…
●ソラハブ対談イベント https://sorahu-0630.peatix.com/
会社概要
会社名：株式会社スペースワン
代表者：代表取締役 小林康宏
所在地：東京都台東区上野1-20-1
事 業：ドローンスクール運営、ドローン販売、水中ドローン事業、海外展示会支援など
ＵＲＬ：https://spacexone.com/
●レポートに関するお問い合わせ
TEL: 03-5812-4694（ドローン事業部）／MAIL :uwd@spacexone.com