世界最大級のドローン展示会「XPONENTIAL 2025」現地レポート販売開始～中国製ドローン規制が生む地政学的転換点と世界の動向～

写真拡大 (全9枚)

株式会社スペースワン

株式会社スペースワンは、2025年5月に米国・ヒューストンで開催された世界最大級のドローン展示会「XPONENTIAL 2025」の現地取材レポートの販売を7月1日より開始いたします。




レポート概要


本レポートは、米国ドローン産業が大きな転換点を迎えるなか、その動向を現地取材から捉えた貴重な資料です。中国製ドローンの規制強化により、世界のドローン産業地図が大きく塗り替わるなか、各国企業や州政府の戦略的な取り組み、技術トレンドなどを50ページ以上にわたり詳細にレポート。日本企業にとっても見逃せない市場機会と課題を明らかにします。






今年の注目ポイント

1. 地政学的大転換の現場

中国製ドローン規制の最新動向と業界への影響


台湾企業の急激な存在感拡大（出展数が2年で大幅に急増）


「脱中国」を掲げる世界的サプライチェーン再編


2. 革新技術の実用化加速

テザードローンの用途拡大と24時間運用システム


ドローンインアボックスによる無人化オペレーション


VTOL技術とハイブリッド推進の最新動向


3. 各国の戦略的取り組み

米国各州による産業誘致戦略


韓国の16社出展（前年比倍増）と政府支援


日本企業の挑戦と課題


4. 教育・人材育成の先進事例

高校生による本格的なドローン開発競技


産学連携による実践的教育プログラム


次世代技術者育成の仕組み


主要取材企業・団体（一部）

海外企業：Ascent AeroSystems、Amazon Prime Air、Boston Dynamics、Wisk Aero、Wistronなど


日本企業：ACSL、SONY、鹿児島精機、スペースワン、東北ドローン


政府団体：メリーランド州経済開発庁、オレゴン州、スペイン貿易投資庁、テキサスA&M大学 など



一社一社丁寧に取材

担当者の生の声を収集

取材だから聞ける話も

日本企業への示唆

中国製ドローン規制により生まれつつある巨大な市場機会に対し、各国が国を挙げた支援体制で参入を図る中、日本企業の戦略の見直しが急務であることを指摘。技術力はあるものの、政府支援や国際展開において他国に後れを取る現状と、今後取るべき戦略のヒントを探ります。


商品詳細


商　　品：「XPONENTIAL 2025 現地レポート」


ページ数：約50ページ（フルカラー／PDFファイル）


価　　格：33,000円（税込）


販売開始：2025年7月1日


購入方法：弊社Webサイト（https://shop.airocean.jp/products/xponential-report-2025）


目次（抜粋）※詳細は上記webサイトで


　巻　頭：XPONENTIAL 2025が示す地政学的転換点


　第１章：揺れ動く各国の動向


　第２章：機体


　第３章：上空常駐型：テザードローンの最新用途


　第４章：進化する空中インフラ ドローンインアボックス


　第５章：周辺機器：ペイロード・モーター・バッテリー


　第６章：注目企業ピックアップ


　第７章：アメリカ各州の取り組み


　第８章：日本企業の存在感


　第９章：教育・共創・育成：未来をつくる人と仕組み


　巻　末：付録



レポートイメージ『XPONENTIAL Report2024』

詳細・ご購入はこちら :
https://shop.airocean.jp/products/xponential-report-2025
2025年7月1日～販売開始となります

【参加者募集中！】このレポートを基にした対談イベントを開催


本レポートを取材・執筆したドローン事業部マネージャーの大谷が、今回の取材をもとにお話する対談イベントに登壇します。現地で聞き、触れた取材の裏話などをお話する予定ですので、ぜひご参加ください。




詳細、お申し込みはこちら…


●ソラハブ対談イベント　https://sorahu-0630.peatix.com/


会社概要


会社名：株式会社スペースワン


代表者：代表取締役 小林康宏


所在地：東京都台東区上野1-20-1


事　業：ドローンスクール運営、ドローン販売、水中ドローン事業、海外展示会支援など


ＵＲＬ：https://spacexone.com/



●レポートに関するお問い合わせ


TEL: 03-5812-4694（ドローン事業部）／MAIL :uwd@spacexone.com