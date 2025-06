【Razer】VR体験をさらなる高みへ　Meta Quest 3向け新アクセサリーを発表　2025年6月26日より予約開始

Razer Japan株式会社

ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)(本社:米国カリフォルニア州およびシンガポール、共同創業者兼CEO:Min-Liang Tan)は、Meta Quest 3 向けに開発された新製品「Razer Facial Interface for Meta Quest 3」および「Razer Adjustable Head Strap System for Meta Quest 3」を2025年6月26日より予約開始いたします。販売開始は、2025年7月4日を予定しています。

新たに登場するフェイシャルインターフェースとヘッドストラップシステムは、Razerならではの技術力で、より自然で快適なVR体験をサポートします。

極上のフィット感を実現。ゲーマーのために生まれたデザイン

ゲーマーのVR機器に対する期待を再定義するために、Razerは30年以上にわたり人間工学の分野で実績を持つResMedとのパートナーシップのもと、デザイン性だけでなく、これまでにない快適性を追求したアクセサリー開発に取り組んできました。

その成果の一つとして、Meta Quest プラットフォーム向けの前モデルは、その革新性が評価され、オーストラリアのグッドデザイン賞*を受賞。

Razerは、今後もVR体験の未来を切り拓く製品づくりに取り組んでまいります。

*オーストラリアグッドデザイン賞(https://good-design.org/australian-good-design-awards/):1958年に設立され、世界デザイン機構(WDO)の認定を受けています。

Meta Quest 3 向けに、受賞歴のある前モデルをさらに磨き上げ、細部まで最適化。フェイシャルインターフェースは Meta Quest 3 の充電ドックに対応し、スムーズな装着と充電を実現しています。さらに、極薄でテクスチャ加工されたメンブレン(極薄素材)が顔への圧力を分散し、長時間のプレイでも快適な装着感をキープすることで、より没入感のあるVR体験を支えます。

こだわったのは、素材そのもの。

VRアクセサリーにおいて、使用する素材は、テクノロジーと同じくらい重要だと考え、フェイシャルインターフェースには、ラテックスやPU/TPE添加物を含まない低アレルギー性シリコンを採用しました。

多様なユーザーに配慮したデザイン

多様なゲーマーのニーズを考慮し、調整可能なヘッドストラップシステムの各ストラップに最適な角度や力のベクトルを綿密に計算しました。どんなゲーマーにもフィットすることを目指し、あらゆる頭の形やサイズに無理なく快適に対応できる、多様性に配慮した革新的な設計を実現しました。

耐久性とパフォーマンスの融合

快適さだけでなく耐久性も考慮し、適切な素材選びにこだわりました。調節可能なヘッドストラップシステムは、高性能ナイロンを使用し、長時間の使用にも耐えうる丈夫さと快適さを両立させています。

Meta Quest向けアクセサリーで、VRゲームの没入体験がさらに広がる。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163154/table/8_1_5885cb366ec5141756ea868c6708fa40.jpg?v=202506261256 ]

長時間のプレイでも快適な装着感と安定したサポートを実現する本製品は、Meta公式認定「Made for Meta」アクセサリーとして、30年以上にわたる人間工学の専門知識を持つResMedとの共同開発により誕生しました。

※Quest 3Sに対してはヘッドストラップは対応、インターフェース/クッションは非対応です。

■Meta Quest 3向け新アクセサリー取扱店

全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で販売いたします。

■販売店様からのお問合せ

MSY株式会社 CaaS事業部 営業推進グループ

Email:jm@msygroup.com

TEL:03-3372-6655

FAX:03-3372-6657

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」(ゲーマーの為にゲーマーが作る)をスローガンに掲げています。

Razerの商標である3つの頭を持つ蛇は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。

Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、2億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動(さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ)を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。これまで数々のブランドアクティベーションを行ってきたRazerは、2025年に20周年を迎えます。詳細についてはhttps://rzr.to/20anniをご覧ください。

■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト:https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧:Twitter) アカウント:https://www.x.com/razerjp

* (C) 2025 Razer Inc. All rights reserved.

* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。

* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です

Razer - For Gamers. By Gamers.TM

press.razer.com(https://press.razer.com/)