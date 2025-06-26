サクシード（証券コード9256）が神奈川県相模原市に個別指導塾「個別指導学院サクシード相模原校」を新規開校
当社は、2025年6月26日（木）に「個別指導学院サクシード相模原校」(神奈川県相模原市)を新規開校いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
1.開校教室概要
相模原校は、JR横浜線相模原駅から徒歩2分に位置しており、当社としては相模原市への4校目の出店となり神奈川県西部エリアのドミナント地域を拡張する形となります。地域における知名度の向上を図り、お客様から選ばれ続ける教室を目指してまいります。
2.開校教室詳細
個別指導学院サクシード 相模原校
https://www.kobetsu-shidou.jp/sc/sc33/
1)開校日： 2025年6月26日（木）
2)所在：〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4-1-20アルファビル3F
(JR横浜線 相模原駅 徒歩2分）
【株式会社サクシードについて】
証券コード：東証グロース9256
東京本社：東京都新宿区高田馬場1-4-15 大樹生命ビル8階
Tel：03-5287-7259（代表） Fax：03-5287-2091
関西支社：大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル 21階
Tel：06-6343-5355 Fax：06-6343-3115
代表者：代表取締役 高木毅
設立：2004年4月
資本金：3億3,767万円
事業内容：個別指導塾運営事業、民間学童保育施設運営事業、家庭教師紹介事業、教育・福祉業界むけ人材支援事業
（派13-302803/13-ユ-302265）
株式会社サクシード https://www.succeed-corp.jp/
個別指導学院サクシード https://www.kobetsu-shidou.jp/
家庭教師のサクシード https://www.benkyo.co.jp/
サクシードの人材支援サービス https://www.succeed-jinzai.jp/client/