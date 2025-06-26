6月28日発売『ALIEN STAGE』の描き下ろしイラストを使用した最新グッズが日本で手に入る！　同日より特典がもらえるアニメイトフェアを開催するほか、グラッテコラボ、特別展示も実施！

株式会社アニメイトホールディングス△アクリルスタンド商品の詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19128

株式会社アニメイトは、2025年6月28日より、『ALIEN STAGE』の描き下ろしイラストを使用した新作グッズを発売いたします。

『ALIEN STAGE』とは、総監督・VIVINOS氏＆作画監督・QMENG氏をはじめとする韓国のアニメーションチーム「Forma+9」が制作している作品。人類がセゲイン（世界人：人間から見たエイリアンの事を指す）のペットとなり、歌とパフォーマンスのサバイバルオーディション番組『エイリアン・ステージ』で生き残りを懸けて競い合う物語です。VIVINOS氏のYouTubeチャンネルにて動画が公開されており、チャンネル登録者数は200万人超、総再生回数は2億回を突破するなど、国内外問わず大きな注目を集めています。

そんな『ALIEN STAGE』より、個性豊かなキャラクターたちのパフォーマンスシーンを切り取った、描き下ろしイラスト使用の新作グッズが登場！メインキャラクターであるMIZI、SUA、TILL、IVAN、LUKA、HYUNAたち6人の「アクリルスタンド」や、ステージ上とはまた違った姿が見られる「ポスター」、音楽プレイヤー風のデザインがオシャレな「アクリルキーホルダー」などの新作グッズを多数発売いたします。

また、全国アニメイト・アニメイト通販・海外全店舗・animate International Online Storeで6月28日～7月21日まで「『ALIEN STAGE』TOP 6 FAIR in animate」を開催いたします。期間中、『ALIEN STAGE』関連商品（グラッテ含む）をご購入・ご予約いただいた方に、「チケット風カード（全6種）」を1枚プレゼントいたします。

さらに、グラッテコラボも開催するほか、アニメイト新宿では6月28日～7月21日の期間に特別展示も実施いたしますので、ぜひチェックしてみてください！

■商品情報

ポスター

発売日：2025年6月28日

価格：各550円（税込）

種類：4種

△ポスター

グリッター缶バッジコレクション

発売日：2025年6月28日

価格：1パック550円（税込）

1BOX（6パック入り）3,300円（税込）

種類：全6種

△グリッター缶バッジコレクション

アクリルスタンド

発売日：2025年6月28日

価格：各1,980円（税込）

種類：6種

△アクリルスタンド

音楽プレイヤー風アクリルキーホルダー

発売日：2025年6月28日

価格：各715円（税込）

種類：8種

△音楽プレイヤー風アクリルキーホルダー





このほかにも、多数グッズを発売！

■フェア情報

『ALIEN STAGE』TOP 6 FAIR in animate

開催期間：2025年6月28日～7月21日（海外店舗のフェア期間は、店舗毎に異なります）

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販・海外全店舗・animate International Online Store

開催内容：『ALIEN STAGE』関連商品（グラッテ含む）をご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、「チケット風カード（全6種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：チケット風カード（全6種）

※特典はお選びいただけません。

△特典：チケット風カード（全6種）

■グラッテ情報

『ALIEN STAGE』TOP 6 FAIR in animate開催記念×Gratte

開催期間：2025年6月28日～7月21日

開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山

＜クッキー出張販売店＞アニメイト札幌、福岡パルコ、新宿、POP @P CAFE -KYOTO- /アニメイトカフェグラッテ+

※POP ＠P CAFE -KYOTO- /アニメイトカフェグラッテ＋はグラッテの販売も行います。

※クッキー出張販売店では、クッキーがなくなり次第終了となる場合がございます。

メニュー：

＜グラッテ（絵柄全9種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）

＜アイシングクッキー（絵柄全9種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）

有償特典：トレーディングアクリルコースター（全9種）

有償特典購入条件：有償特典はメニューご注文1点につき＜+500円（税込）＞でおひとつご購入いただけます。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典を複数お渡しの際、同じ絵柄が出る場合がございますのであらかじめご了承ください。

■オンリーショップ情報

『ALIEN STAGE』TOP 6 FAIR in animate 特別展示

開催期間：2025年6月28日～7月21日

開催場所：アニメイト新宿

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)2025. VIVINOS All rights reserved.

■関連URL

『ALIEN STAGE』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19128)

『ALIEN STAGE』TOP 6 FAIR in animate(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112930)

『ALIEN STAGE』TOP 6 FAIR in animate開催記念×Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/22534/)

『ALIEN STAGE』TOP 6 FAIR in animate 特別展示(https://www.animate.co.jp/onlyshop/21890/)