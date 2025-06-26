「うたの☆プリンスさまっ♪」15周年を記念して、ボーカル楽曲50曲やBGMを含む全211曲をサブスク解禁！

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　株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：鈴木 恵喜）は2025年6月24日にゲーム1作目発売から15周年を迎えた「うたの☆プリンスさまっ♪」より、一部楽曲のサブスクを解禁しました。


対象の楽曲は2009年11月に発売された「オーディションソング」から2016年8月発売「Shining Dream CD」までの計40タイトルから、ボーカル楽曲50曲やBGMを含む全211曲。
作品を彩る楽曲たちを、ぜひお楽しみください。

＜うたの☆プリンスさまっ♪サブスク解禁クロスフェード＞
https://www.youtube.com/watch?v=ipEu7dj3wtE



【配信サービス】
Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music、LINE MUSIC、AWA　ほか

【配信リンク】
https://nex-tone.lnk.to/w8qw5H

【楽曲紹介】　※ボーカル楽曲のみ抜粋
■うたの☆プリンスさまっ♪オーディションソング
TRUST☆MY DREAM　一十木音也(CV.寺島拓篤)
BELIEVE☆MY VOICE　一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)
騎士（ナイト）のKissは雪より優しく　聖川真斗(CV.鈴村健一)
悪魔のKissは炎より激しく　神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
サザンクロス恋唄（ワルツ）　四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
オレサマ愛歌（ロンド）　来栖 翔(CV.下野 紘)
永遠のトライスター　一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
無限のトリニティ　一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)

■サウンドの☆プリンスさまっ♪
Welcome to UTA☆PRI world!!　
一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)
DESTINY SONG　愛島セシル(CV.鳥海浩輔)

■うたの☆プリンスさまっ♪ハッピーラブソング
虹色☆OVER DRIVE！　一十木音也(CV.寺島拓篤)
星屑☆Shall we dance？　一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)
BLUE×PRISM HEART　聖川真斗(CV.鈴村健一)
RED HOT×LOVE MINDS　神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
アンドロメダでクチヅケを　四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
コズミックRUNNER　来栖 翔(CV.下野 紘)

■うたの☆プリンスさまっ♪AAディスク／SSディスク

AMAZING LOVE　一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
熱情 SERENADE　一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)

■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットドラマCD 
GO!×2ジェットコースター　四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、来栖 翔(CV.下野 紘)
DOUBLE WISH　聖川真斗(CV.鈴村健一)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
ROULETTE　一十木音也(CV.寺島拓篤)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)

■うたの☆プリンスさまっ♪Debut ユニットドラマCD

NorthWind and SunShine　カミュ(CV.前野智昭)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
Triangle Beat　美風 藍(CV.蒼井翔太)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、来栖 翔(CV.下野 紘)
Dream more than Love　黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
ガムシャラROman☆Tic　寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、一十木音也(CV.寺島拓篤)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)

■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD
RAINBOW☆DREAM　
一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
QUARTET★NIGHT　
寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)

■うたの☆プリンスさまっ♪アイドルソング
溺愛テンプテーション　寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)
Winter Blossom　美風 藍(CV.蒼井翔太)
BRIGHT ROAD　黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)
絶対零度Emotion　カミュ(CV.前野智昭)

■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットCD
RISE AGAIN　寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)
月明かりのDEAREST　美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)

■うたの☆プリンスさまっ♪シャッフルユニットCD

Hyper×Super×Lover☆　寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、一十木音也(CV.寺島拓篤)
恋色センチメンタル　黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
Beautiful Love　美風 藍(CV.蒼井翔太)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、来栖 翔(CV.下野 紘)
Baby! My strawberry!　 カミュ(CV.前野智昭)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
Still Still Still　四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)

■うたの☆プリンスさまっ♪劇団シャイニング

マスカレイドミラージュ　
寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
天下無敵の忍び道　
一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
JOKER TRAP　
黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)

■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD2
天空のミラクルスター　
一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
Starlight Memory　
寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)

■うたの☆プリンスさまっ♪シアターシャイニング
BLOODY SHADOWS　美風 藍(CV.蒼井翔太)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
Pirates of the Frontier　黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、一十木音也(CV.寺島拓篤)
エヴリィBuddy!　 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、来栖 翔(CV.下野 紘)
ポラリス　四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)

■うたの☆プリンスさまっ♪Shining Dream CD
DAY DREAM　
DAY DREAM(一十木音也(CV.寺島拓篤)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央))
NIGHT DREAM　
NIGHT DREAM(聖川真斗(CV.鈴村健一)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭))

■うたの☆プリンスさまっ♪-Amazing Aria- Amazing Disc
情熱のデジャヴキス　愛島セシル(CV.鳥海浩輔)


【関連リンク】
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト　https://www.utapri.com/
うたの☆プリンスさまっ♪公式X　https://x.com/utapri_official
うたの☆プリンスさまっ♪公式YouTubeチャンネル　https://www.youtube.com/@utapri_official
うたの☆プリンスさまっ♪15周年特設サイト　https://sp.utapri.com/utapri_15th_anniversary/


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