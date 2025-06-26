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「うたの☆プリンスさまっ♪」15周年を記念して、ボーカル楽曲50曲やBGMを含む全211曲をサブスク解禁！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は2025年6月24日にゲーム1作目発売から15周年を迎えた「うたの☆プリンスさまっ♪」より、一部楽曲のサブスクを解禁しました。
対象の楽曲は2009年11月に発売された「オーディションソング」から2016年8月発売「Shining Dream CD」までの計40タイトルから、ボーカル楽曲50曲やBGMを含む全211曲。
作品を彩る楽曲たちを、ぜひお楽しみください。
＜うたの☆プリンスさまっ♪サブスク解禁クロスフェード＞
https://www.youtube.com/watch?v=ipEu7dj3wtE
【配信サービス】
Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music、LINE MUSIC、AWA ほか
【配信リンク】
https://nex-tone.lnk.to/w8qw5H
【楽曲紹介】 ※ボーカル楽曲のみ抜粋
■うたの☆プリンスさまっ♪オーディションソングTRUST☆MY DREAM 一十木音也(CV.寺島拓篤)BELIEVE☆MY VOICE 一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)
サザンクロス恋唄（ワルツ） 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
オレサマ愛歌（ロンド） 来栖 翔(CV.下野 紘)
永遠のトライスター 一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
無限のトリニティ 一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)
■サウンドの☆プリンスさまっ♪Welcome to UTA☆PRI world!!
一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)
DESTINY SONG 愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
■うたの☆プリンスさまっ♪ハッピーラブソング虹色☆OVER DRIVE！ 一十木音也(CV.寺島拓篤)星屑☆Shall we dance？ 一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)
BLUE×PRISM HEART 聖川真斗(CV.鈴村健一)
RED HOT×LOVE MINDS 神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
アンドロメダでクチヅケを 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
コズミックRUNNER 来栖 翔(CV.下野 紘)
■うたの☆プリンスさまっ♪AAディスク／SSディスク
AMAZING LOVE 一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)熱情 SERENADE 一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)
■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットドラマCDGO!×2ジェットコースター 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、来栖 翔(CV.下野 紘)DOUBLE WISH 聖川真斗(CV.鈴村健一)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
■うたの☆プリンスさまっ♪Debut ユニットドラマCD
NorthWind and SunShine カミュ(CV.前野智昭)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)Triangle Beat 美風 藍(CV.蒼井翔太)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、来栖 翔(CV.下野 紘)
Dream more than Love 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
ガムシャラROman☆Tic 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、一十木音也(CV.寺島拓篤)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CDRAINBOW☆DREAM
一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
QUARTET★NIGHT
寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)
■うたの☆プリンスさまっ♪アイドルソング溺愛テンプテーション 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)Winter Blossom 美風 藍(CV.蒼井翔太)
BRIGHT ROAD 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)
絶対零度Emotion カミュ(CV.前野智昭)
■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットCDRISE AGAIN 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)月明かりのDEAREST 美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)
■うたの☆プリンスさまっ♪シャッフルユニットCD
Hyper×Super×Lover☆ 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、一十木音也(CV.寺島拓篤)恋色センチメンタル 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
Beautiful Love 美風 藍(CV.蒼井翔太)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、来栖 翔(CV.下野 紘)
Baby! My strawberry! カミュ(CV.前野智昭)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
Still Still Still 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)
■うたの☆プリンスさまっ♪劇団シャイニング
マスカレイドミラージュ寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
天下無敵の忍び道
一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
JOKER TRAP
黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD2天空のミラクルスター一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
Starlight Memory
寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)
■うたの☆プリンスさまっ♪シアターシャイニングBLOODY SHADOWS 美風 藍(CV.蒼井翔太)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
Pirates of the Frontier 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、一十木音也(CV.寺島拓篤)
エヴリィBuddy! 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、来栖 翔(CV.下野 紘)
ポラリス 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining Dream CDDAY DREAMDAY DREAM(一十木音也(CV.寺島拓篤)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央))
NIGHT DREAM
NIGHT DREAM(聖川真斗(CV.鈴村健一)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭))
■うたの☆プリンスさまっ♪-Amazing Aria- Amazing Disc情熱のデジャヴキス 愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
【関連リンク】
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト https://www.utapri.com/
うたの☆プリンスさまっ♪公式X https://x.com/utapri_official
うたの☆プリンスさまっ♪公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@utapri_official
うたの☆プリンスさまっ♪15周年特設サイト https://sp.utapri.com/utapri_15th_anniversary/
©SAOTOME GAKUEN Illust.Chinatsu Kurahana, KOGADO STUDIO本件に関するお問合わせ先株式会社ブロッコリーマーケティンググループ プロモーションチームTEL: 03-5946-2811（代）
対象の楽曲は2009年11月に発売された「オーディションソング」から2016年8月発売「Shining Dream CD」までの計40タイトルから、ボーカル楽曲50曲やBGMを含む全211曲。
作品を彩る楽曲たちを、ぜひお楽しみください。
＜うたの☆プリンスさまっ♪サブスク解禁クロスフェード＞
https://www.youtube.com/watch?v=ipEu7dj3wtE
【配信サービス】
Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music、LINE MUSIC、AWA ほか
【配信リンク】
https://nex-tone.lnk.to/w8qw5H
【楽曲紹介】 ※ボーカル楽曲のみ抜粋
■うたの☆プリンスさまっ♪オーディションソング
騎士（ナイト）のKissは雪より優しく 聖川真斗(CV.鈴村健一)悪魔のKissは炎より激しく 神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
サザンクロス恋唄（ワルツ） 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
オレサマ愛歌（ロンド） 来栖 翔(CV.下野 紘)
永遠のトライスター 一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
無限のトリニティ 一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)
■サウンドの☆プリンスさまっ♪
一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)
DESTINY SONG 愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
■うたの☆プリンスさまっ♪ハッピーラブソング
BLUE×PRISM HEART 聖川真斗(CV.鈴村健一)
RED HOT×LOVE MINDS 神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
アンドロメダでクチヅケを 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
コズミックRUNNER 来栖 翔(CV.下野 紘)
■うたの☆プリンスさまっ♪AAディスク／SSディスク
AMAZING LOVE 一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットドラマCD
ROULETTE 一十木音也(CV.寺島拓篤)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)
■うたの☆プリンスさまっ♪Debut ユニットドラマCD
NorthWind and SunShine カミュ(CV.前野智昭)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
Dream more than Love 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
ガムシャラROman☆Tic 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、一十木音也(CV.寺島拓篤)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD
一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
QUARTET★NIGHT
寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)
■うたの☆プリンスさまっ♪アイドルソング
BRIGHT ROAD 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)
絶対零度Emotion カミュ(CV.前野智昭)
■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットCD
■うたの☆プリンスさまっ♪シャッフルユニットCD
Hyper×Super×Lover☆ 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、一十木音也(CV.寺島拓篤)
Beautiful Love 美風 藍(CV.蒼井翔太)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、来栖 翔(CV.下野 紘)
Baby! My strawberry! カミュ(CV.前野智昭)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
Still Still Still 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)
■うたの☆プリンスさまっ♪劇団シャイニング
マスカレイドミラージュ
天下無敵の忍び道
一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
JOKER TRAP
黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD2
Starlight Memory
寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)
■うたの☆プリンスさまっ♪シアターシャイニング
Pirates of the Frontier 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、一十木音也(CV.寺島拓篤)
エヴリィBuddy! 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、来栖 翔(CV.下野 紘)
ポラリス 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining Dream CD
NIGHT DREAM
NIGHT DREAM(聖川真斗(CV.鈴村健一)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭))
■うたの☆プリンスさまっ♪-Amazing Aria- Amazing Disc
【関連リンク】
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト https://www.utapri.com/
うたの☆プリンスさまっ♪公式X https://x.com/utapri_official
うたの☆プリンスさまっ♪公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@utapri_official
うたの☆プリンスさまっ♪15周年特設サイト https://sp.utapri.com/utapri_15th_anniversary/
©SAOTOME GAKUEN Illust.Chinatsu Kurahana, KOGADO STUDIO本件に関するお問合わせ先株式会社ブロッコリーマーケティンググループ プロモーションチームTEL: 03-5946-2811（代）