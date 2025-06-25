大阪・関西万博会場 EXPO メッセ「WASSE」にて開催！2025.7.2(水)-7.6(日) 第３回日本国際芸術祭/大阪・関西万博展 セミナー会場イベントのご案内

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

２０２５年日本国際博覧会 会場 EXPO メッセ「WASSE」において、一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構主催「日本国際芸術祭」メイン会場メインイベントとして、2025年7月2日(水)～7月6日(日) の５日間、「第３回日本国際芸術祭/大阪・関西万博展」を開催いたします。

さらに、同会場内セミナー会場において、「第３回日本国際芸術祭/大阪・関西万博展」を盛り上げる様々なイベントを開催いたします。

最高峰の日本の美と心が世界を繋ぐ素晴らしい出展内容とイベントをご用意しておりますので、是非ご来場下さいませ。

▶公式WEBサイト

第３回日本国際芸術祭 メインイベント EXPOメッセ「WASSE」セミナー会場(https://yumeshimakikou.org/event-expomesse-s/)

第３回 日本国際芸術祭 / 大阪・関西万博展

< 会 場 > EXPO メッセ「WASSE」

< 日 程 > 2025年7月2日(水)～7月6日(日)※ジャパンデー7/3を含む

10：00～20：00（7/6のみ10：00～12：00まで）

< 主 催 > (一社)夢洲新産業・都市創造機構

※「第3回日本国際芸術祭 /大阪・関西万博展」EXPOメッセ「WASSE」への入場予約は不要です。

※会場への入場には大阪・関西万博入場チケットが必要です。

チケットのご購入はこちら（大阪・関西万博チケット購入サイト(https://ticket.expo2025.or.jp/?_gl=1*15nzmlm*_gcl_au*MTg1NDM3OTU3OC4xNzQyODc5OTU0)）

< 概 要 >

「第３回日本国際芸術祭」は、「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創 ～ 日本の美と心を世界に伝え、未来を創る」をミッションに、大阪・関西万博の会期の4月13日～10月13日の6ヵ月間、万博会場～京都～関西～全国をネットワークして開催中です。

メイン会場の大阪・関西万博会場では、大催事場の「EXPO メッセ」にて、日本のナショナルデーの7月3日(木)のジャパンデーを含む7月2日(水)～7月6日(日)、54団体による106ブースの出展と芸術や学術セミナー等の催事を行います。

「EXPO メッセ」での「第3回日本国際芸術祭/大阪・関西万博展」には、御寺泉涌寺様、仁和寺様、建仁寺様、東寺様、西本願寺様、聖護院様、比叡山延暦寺様が「日本の最高の美と心」ゾーンに特別出展下さいます。大阪・関西万博に、日本の多くの国宝を所蔵され、千年以上の歴史が続く総本山が出展されるのは、この日本国際芸術祭だけです。

文化芸術と科学技術、経済社会の共創が生まれるテーマを軸に展開する「第3回日本国際芸術祭/大阪・関西万博展」を、世界158か国・地域と７国際機関からの来訪者に楽しんでいただければ幸いです。

７/2（水）

イベントプログラムオープニングセレモニー

主催：一般社団法人 夢洲新産業・都市創造機構

10:30～11：00



▶詳しくはこちら(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-opening-2/)

天台声明実演・御室金剛講 御詠歌コンサート

実施：世界遺産 天台宗総本山 比叡山延暦寺

世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺

14：00～15：00 比叡山延暦寺

声明＆御詠歌 実演

15：00～16：00 総本山仁和寺 御室金剛講

御詠歌コンサート＆舞踊

16：00～16：15 延暦寺＆仁和寺

合同般若心経＆太鼓

世界とつながる “海の万博”講演会 ＆祝賀コンサート

実施：大阪府漁業協同組合連合会

18:00～19：30

７/3（木）ジャパンデー

日本にいらっしゃる海外の方々への おもてなし事例について

実施：株式会社Plan・Do・See



11：00～11：30

古代の色彩染色体験！天然染料で丹後シルクを染色

実施：大手前大学

14:00～16：00

日本の伝統文化を世界に発信するには？～獅子舞披露×パネルディスカッション～

実施：株式会社ステーショナリーマーケット



17:00～20：45

７/４（金）

日本の山伏問答と法螺の吹鳴

実施：本山修験宗総本山 聖護院門跡

10：30～11：00 山伏問答と法螺の吹鳴１

11：00～12：00 法螺体験

12：00～12：30 山伏問答と法螺の吹鳴２

「近世日本の教育遺産群 ─学ぶ心・礼節の本源─」をテーマとしたセミナー・書道パフォーマンス（水戸葵陵高校書道部）

実施：教育遺産世界遺産登録推進協議会

13:00～16：20

第６回京都ラウンドテーブル

主催：一般社団法人 夢洲新産業・都市創造機構

18:00～20：00

▶詳しくはこちら(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-kyoto_roundtable06/)

７/５（土）

はみがきうさぎとロクローと一緒にはみがきダンスをしよう！

実施：特定非営利活動法人おくちのけんこう

10：45～ / 12：15～

墨絵イラストレーター茂本ヒデキチ先生によるライブペイント・ラジオ大阪「大阪芸大スカイキャンパス」公開収録

実施：大阪芸術大学

14：30～ 茂本先生ライブペイント

15：00～16：30 ラジオ収録

能の魅力を紹介する体験講座と能の上演

実施：公益財団法人山本能楽堂

18：00～ 能の説明

18：20～ 能面のご紹介

18：45～ 能の謡（うたい）の体験

19：05～ 能の楽器の紹介

19：25～ 能「葵上」ハイライト版の上演

19：45～ 能の楽器体験、能面体験

７/６（日）

SDGs達成に向けた 教育・研究・地域連携活動の研究発表イベント

実施：関西大学

10：30～12：00

出展内容等について詳しくは第３回日本国際芸術HP（https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/）や各ゾーン出展ご紹介記事をご覧下さい。

大阪・関西万博展 Aゾーン出展ご紹介 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000127368.html大阪・関西万博展 Bゾーン出展ご紹介 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000127368.html大阪・関西万博展 Cゾーン出展ご紹介 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000127368.html大阪・関西万博展 Dゾーン出展ご紹介 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000127368.html

第３回日本国際芸術祭(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-top/)

(一社)夢洲新産業・都市創造機構（略称：夢洲機構）が主催し、「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創 ～日本の美と心を世界に伝え、未来を創る」をミッションに、158 か国・地域と7 国際機関が参加する大阪・関西万博と同期間の6ヵ月間、万博会場と京都～関西～全国をネットワークして開催しております。

文化芸術と経済社会の好循環といのち輝くWell-being な未来創りに貢献します。

＜ 開催期間 ＞ 2025年4月13日(日)～10月13日(月)

＜ 主 催 ＞ 一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

＜ 協 賛 ＞

プラチナ協賛：阪急電鉄(株)

ゴールド協賛：オムロン (株) ／ 岩井コスモ証券 (株) ／ (株) 竹中工務店

シルバー協賛： (株) 長谷工コーポレーション ／ (株) ユニオン

＜ 後 援 ＞

京都府 ／ 京都市 ／ 経済産業省近畿経済産業局 ／ (一社)関西経済同友会 ／「大阪・関西万博」京都支援協議会 ／ 大阪商工会議所 ／ (公社)関西経済連合会 ／ (公社)２０２５年日本国際博覧会協会 ／ (一社)関西領事団 ／ ２０２５年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 ／ 在名古屋カナダ領事館 ／ 中華人民共和国駐大阪総領事館 ／ 在大阪タイ王国総領事館 ／ 駐大阪大韓民国総領事館 ／ 在大阪モンゴル国総領事館 ／ 在大阪・神戸インド総領事館 ／ 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館／在大阪インドネシア共和国総領事館 ／ 在大阪フィリピン共和国総領事館 ／オランダ王国大使館 ／ 在大阪スイス領事館 ／イタリア文化会館-大阪 ／ 在大阪ハンガリー領事館 ／ 在大阪・神戸米国総領事館 ／ 英国総領事館 ／ 在京都フランス総領事館

< 特別協力 >

世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺 ／ 世界遺産 真言宗総本山 東寺(教王護国寺) ／ 本山修験宗総本山 聖護院門跡 ／ 臨済宗建仁寺派 大本山 建仁寺 ／ 真言宗泉涌寺派総本山 御寺 泉涌寺 ／世界遺産 浄土真宗本願寺派 龍谷山 本願寺(西本願寺) ／ 世界遺産 天台宗総本山 比叡山延暦寺

▼第3回日本国際芸術祭の詳細はこちら

https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-top/

https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-about/

https://yumeshimakikou.org/jiaf-intellectual/

https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/

【 お問い合わせ先 】(一社)夢洲新産業・都市創造機構事務局

HP：https://yumeshimakikou.org

電話：06-6136-8803 メール：info@yumeshimakikou.com