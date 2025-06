Nintendo Switch ソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」追加インストラクター「ジャニス（CV. 釘宮理恵）」配信決定のお知らせ

イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」)は、発売中のNintendo Switch™ソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-(以下「本作」)」(国内版)及び「Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer」(海外版 発売元:任天堂株式会社、以下「任天堂」)につきまして、追加インストラクター「ジャニス(CV.釘宮理恵)」の配信を決定しましたのでお知らせします。配信日は7月17日を予定しています。なお、今回のインストラクター追加は無料アップデートでの配信となります。本作は“今日からはじまる運動習慣”をコンセプトとした、「Fit Boxing」シリーズの最新作です。シリーズを通して好評の、自宅で気持ちよく運動ができる機能はそのままに、ユーザーに最適化した「パーソナルプログラム」の提案や、座ったままエクササイズが行える「チェアフィット」、インストラクターのミットを目がけて自分のペースでパンチを打ち込める「ミット」などの新たなメニューを追加し、より幅広いお客様が運動を続けやすい内容になっています。さらに、豪華声優陣が演じる個性豊かなインストラクターたちも、継続のモチベーションとしてご好評をいただいています。今年3月には、前作でも登場した「ヒロ(CV.石田彰)」が追加され、「また会えて嬉しい」「選べるインストラクターが増えてやる気が出る」といった声がSNSを中心に多く寄せられ、大きな反響を呼びました。このたび、同じく前作「Fit Boxing 2」で登場し、明るくエネルギッシュな応援で人気を集めた「ジャニス(CV.釘宮理恵)」の、本作への追加が決定しました。配信日は7月17日を予定しています。本作をお持ちの方なら、無料アップデートでどなたでもご利用いただけます。本作をすでにご活用いただいている方も、これから始める方も、「ジャニス」と一緒に日々の運動をお楽しみください。本作では今後もアップデートやBGMなどの有料追加コンテンツの販売を予定しています。■無料体験版配信中ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアでは、「Fit Boxing 3」のエクササイズをお試しいただける、無料の体験版を配信中です。各種機能の制限はありますが、デイリーモード、フリーモードのエクササイズやチェアフィット、ミット、ストレッチがご体験いただけます。製品版へのセーブデータの引継ぎもありますので、是非お試しください。・「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」体験版:https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269※体験版で使用可能なインストラクターは「リン」のみとなります。■商品概要▼国内版商品名: Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-対応機種: Nintendo Switch価格: 6,578円(税込)発売日: 好評発売中ジャンル: ボクシングエクササイズプレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://fitboxing.net/3/公式X: https://x.com/FitBoxingInfo▼海外版(日本以外その他地域)商品名: Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer対応機種: Nintendo Switch価格: 各地域による発売日: 好評発売中ジャンル: ボクシングエクササイズプレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢(各地域による)発売元: 任天堂株式会社© Imagineer Co., Ltd.*Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。以 上本件に関するお問合わせ先本件に関するお問い合わせ先イマジニア株式会社コンテンツ事業本部 曽田TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915E-mail pr@imagineer.co.jp関連リンク公式サイトhttps://fitboxing.net/3/公式Xhttps://x.com/FitBoxingInfo