PwCコンサルティング、Parrot Analyticsとの協業によりコンテンツ需要を数値化・分析するサービスの提供を開始

2025年6月26日

PwCコンサルティング合同会社



PwCコンサルティング、Parrot Analyticsとの協業により

コンテンツ需要を数値化・分析するサービスの提供を開始

「ストリーミング経済とIP評価」の可視化で、日本発コンテンツの海外展開を加速

(Parrot Analytics提供)

PwCコンサルティングは、当社のエンタテイメント&メディアビジネスに関する知見と豊富な支援実績を生かし、クライアントのニーズに合わせて「DEMAND360」のデータを加工・分析します。その上で、クライアントのコンテンツの海外展開に向けた戦略や具体的な施策の立案といった支援を行います。さらに、PwCが保有するエンタテイメント&メディア業界のデータベース「グローバル エンタテイメント&メディア アウトルック」(※)と組み合わせることで、各国・地域の市場規模や成長性などを踏まえた日本コンテンツの未来予測が可能となります。PwCコンサルティングはParrot Analyticsとの協業を通じて、エンタテイメント&メディア領域のビジネス戦略策定に重要なインプットを提供することで、日本コンテンツの海外展開の加速に貢献します



日本政府(知的財産戦略本部)は2024年6月に「新たなクールジャパン戦略」を策定し、日本発のコンテンツの海外市場規模を2033年までに20兆円とすることを目標に掲げています。こうした状況を背景に、エンタテイメント&メディア業界ではコンテンツの海外展開を強化する機運が高まっています。また、コンテンツを保有する企業のみならず、総合商社や通信事業者など他業界も参入に向けた関心を強めています。一方で、日本のコンテンツが具体的にどの国や地域でどの程度の競争力を持ち、どのような潜在市場があるのかといったマーケットリサーチに基づく新規投資の意思決定が困難であり、課題となっています。コンテンツの海外市場について整理された統計データは希少なのが現状で、定量的なデータの価値がますます高まっています。Parrot Analyticsはコンテンツに特化したデータ分析に強みを持ち、同社が提供する「DEMAND360」は、約90の国・地域における消費者観点からのコンテンツの「需要」を定量化することができます。具体的には、「映画」「アニメ」「テレビ」「タレント」といったコンテンツについて、動画配信サービスやSNS、検索エンジン、ファンや批評家の評価サイトなどから、毎日20億人以上の言動ややりとりを収集し分析することで、定量的評価を実現しています。さらに、Parrot Analytics はストリーミングサービスに係る経済活動の知見の最前線に立ち、世界の視聴者エンゲージメントとプラットフォーム利用状況を実際の財務指標へと変換する包括的な価値算定エンジンを提供しています。「DEMAND360」は、膨大な視聴者データを測定することで、各番組・映画・IP(知的財産) がストリーミングプラットフォームの収益、視聴維持率、加入者獲得にどの程度寄与しているかを米ドル換算で精緻に評価することを可能にします。これにより、メディア関連企業は自社コンテンツポートフォリオの真の ROI(投資利益率) を把握できるほか、充実した市場分析およびベンチマーキングツールにより、どのタイトルが特定の属性や地域で支持されているかを可視化し、最適なライセンス、マーチャンダイジング、配信機会を世界規模で発掘することができます。【「DEMAND360」画面イメージ】(※)エンタテイメント&メディア業界における消費者収支と広告収入のデータに関する5カ年予測を提供するオンラインツール。毎年更新される業界別の収支と成長率を比較分析することが可能。PwCコンサルティング合同会社 上席執行役員 パートナー 原田 雄輔は次のように述べています。「Parrot Analyticsとの協業は、今後のコンテンツの海外展開に関する意思決定において、新しい時代を切り開くものです。PwCコンサルティングの市場に対する深い知見とParrot Analyticsの革新的な分析プラットフォームを組み合わせることで、コンテンツIPに対する需要の新たなトレンドを把握し、リスクを軽減しながら、急速に進化するエンタテイメント&メディア業界のエコシステムにおいて成功することを、クライアントとともに目指していきたいと考えています」Parrot Analytics VP Applied AnalyticsおよびGlobal Head of Parrot IQのAlejandro Rojas氏は次のように述べています。「PwCコンサルティングのエンタテイメント&メディア分野における強力な知見とデータに、当社の包括的なコンテンツ評価およびストリーミング経済の専門性を組み合わせることで、クライアントにリソースを割り当て、ディストリビューション戦略を最適化し、新しい市場へ拡大するための重要な視点を提供します。これは、今日の非常に競争の激しいグローバルエンタテイメント業界において成功を目指す企業にとって大きな変革の一歩となります」Parrot Analyticsについて、詳しくは同社ホームページ(https://www.parrotanalytics.com)を参照ください。