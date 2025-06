大人気TVアニメ『ONE PIECE』とのスペシャルコラボレーションアイテムが新登場悪魔の実柄のコンポジットボールはじめアパレルなど続々リリース

世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表:小笠原俊彦 以下スポルディング)は、世界中のファンに愛され続けているTVアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションアイテムを7月4日より発売します。本コラボレーションは、ONE PIECEの人気キャラクターである、ルフィ・エース・チョッパーが口にした悪魔の実がモチーフのバスケットボールやバッグ、アクセサリー、アパレルが登場します。また、トレードマークとなる麦わら帽子を赤髪のシャンクスから託されるファン必見の名シーンが描かれたバスケットボールや麦わらの一味が描かれたミニゴールなど、ワンピースの世界観を表現したアイテムにも注目です。ONE PIECEとのコラボ―レーションアイテムは、スポルディング公式オンラインショップをはじめ全国のお取り扱い店舗において、7月4日より順次発売いたします。■「ONE PIECE」コラボレーションシリーズ特設ページ【コレクション概要】ABOUT 「ONE PIECE」原作は「週刊少年ジャンプ」(集英社)で絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、2021年にコミックスは100巻を突破。さらに、発行部数はシリーズ累計5億部も突破している(2024年現在)。1999年よりTVアニメーションが放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズとなり、2021年にはついに1,000話を突破。2024年には放送25周年を迎える。劇場版作品も多数制作され、2022年公開の最新作『ONE PIECE FILM RED』は、公開前から話題となり、国内累計動員数1,474万人、興行収入203.3億円を記録(2023年実施のアンコール上映含む)。劇場版シリーズとしては史上最高の成績となった。2023年には、尾田栄一郎がエグゼクティブ・プロデューサーを務める実写ドラマ版『ONE PIECE』がNetflixで全世界独占配信。国内外で反響を呼び、数々の賞に輝いた。続編の制作が決定している。また、これまでにゲームなどの数多くのメディアミックス作品、関連商品が生まれ、関連イベントも現在までに途切れることがない。いくつものムーブメントを起こしながら、今なお成長しつづけている世界的なエンターテインメント作品である。【ボール】ONE PIECE ゴムゴムの実悪魔の実“ゴムゴムの実”デザインのバスケットボール正面にはルフィ、背面にはONE PIECEロゴを配置したデザインSize7 78-039JMaterial:合成皮革Price:\6,930(本体価格 \6,300)ONE PIECE メラメラの実悪魔の実“メラメラの実”デザインのバスケットボール正面にはエース、背面にはONE PIECEロゴを配置したデザインSize7 78-038JMaterial:合成皮革Price:\6,930(本体価格 \6,300)ONE PIECE ヒトヒトの実悪魔の実“ヒトヒトの実”デザインのバスケットボール正面にはチョッパー、背面にはONE PIECEロゴを配置したデザインSize7 78-040JMaterial:合成皮革Price:\6,930(本体価格 \6,300)ONE PIECE 海賊旗麦わらの一味のシンボル、海賊旗デザインのバスケットボールSize7 85-344JSize5 85-341JMaterial:ラバーPrice:\3,960(本体価格 \3,600)ONE PIECE ルフィ&シャンクスルフィがシャンクスから麦わら帽子を受け継いだ名シーンのデザインのバスケットボールSize7 85-343JMaterial:ラバーPrice:\3,960(本体価格 \3,600)【アパレル】機能性素材:激しい動きを想定したスポーツウェアならではの機能を搭載・UVカット機能(肌への負担を軽減するUVカット機能UPF50+搭載)・吸水速乾機能(汗などの衣服内の水分を吸収し、外へと放出して、肌面をドライな状態に保ちます)・サステナブル素材(原材料の40%にエコマテリアルを使用)Tシャツ ONE PIECE ゴムゴムの実 ボールプリントSize S-3XL :SMT25101P \6,050(本体\5,500)Size 140, 150, 160cm(ジュニア):SJT25157P \5,610(本体\5,100)Color:パープル、ホワイト、ブラックMaterial:ポリエステル100%Tシャツ ONE PIECE メラメラの実 ボールプリントSize S-3XL :SMT25102P \6,050(本体\5,500)Size 140, 150, 160cm(ジュニア):SJT25158P \5,610(本体\5,100)Color:オレンジ、ホワイト、ブラックMaterial:ポリエステル100%Tシャツ ONE PIECE ヒトヒトの実 ボールプリントSize S-3XL :SMT25103P \6,050(本体\5,500)Size 140, 150, 160cm(ジュニア):SJT25159P \5,610(本体\5,100)Color:レッド、ホワイト、ブラックMaterial:ポリエステル100%Tシャツ ONE PIECE ゴムゴムの実 ロゴSize S-3XL :SMT25104P \6,050(本体\5,500)Size 140, 150, 160cm(ジュニア):SJT25160P \5,610(本体\5,100)Color:パープル、ホワイト、ブラックMaterial:ポリエステル100%Tシャツ ONE PIECE メラメラの実 ロゴSize S-3XL :SMT25105P \6,050(本体\5,500)Size 140, 150, 160cm(ジュニア):SJT25161P \5,610(本体\5,100)Color:オレンジ、ホワイト、ブラックMaterial:ポリエステル100%Size S-3XL :SMT25106P \6,050(本体\5,500)Size 140, 150, 160cm(ジュニア):SJT25162P \5,610(本体\5,100)Color:レッド、ホワイト、ブラックMaterial:ポリエステル100%ジャージーショーツ ONE PIECE ゴムゴムの実:SMP25107P、SJP25163P(ジュニア)ジャージーショーツ ONE PIECE メラメラの実:SMP25108P、SJP25164P(ジュニア)ジャージーショーツ ONE PIECE ヒトヒトの実:SMP25109P、SJP25165P(ジュニア)Size S-3XL \8,030(本体\7,300)Size140, 150, 160cm(ジュニア) \7,480(本体\6,800)Material:ポリエステル100%ジャージーショーツ ONE PIECE ルフィ&シャンクスSize S-3XL :SMP25110P \8,030(本体\7,300)Size 140, 150, 160cm(ジュニア):SJP25166P \7,480(本体\6,800)Material:ポリエステル100%【バッグ】ケイジャー ONE PIECE ゴムゴムの実:40-007PGケイジャー ONE PIECE メラメラの実:40-007PMMケイジャー ONE PIECE ヒトヒトの実:40-007PHSize:W35×H57×D32cmCapacity:32LMaterial:ポリエステルPrice:\14,300 (本体\13,000)パッカブルトートバッグ ONE PIECE ゴムゴムの実:50-026PGパッカブルトートバッグ ONE PIECE メラメラの実:50-026PMパッカブルトートバッグ ONE PIECE ヒトヒトの実:50-026PHSize:W37×H42cmMaterial:ポリエステルPrice:\2,640 (本体\2,400)【アクセサリー】ONE PIECE ゴムゴムの実 キーチェーン:11-009PGONE PIECE メラメラの実 キーチェーン:11-009PMONE PIECE ヒトヒトの実 キーチェーン:11-009PHSize:直径3.8cmPrice:\1,320 (本体\1,200)マイクロミニ ONE PIECE ゴムゴムの実:79-085Jマイクロミニ ONE PIECE メラメラの実:79-084Jマイクロミニ ONE PIECE ヒトヒトの実:79-086JマイクロミニONE PIECE 麦わらの一味:79-087JBoard Size:W28.6×H24cmRing Size:直径16cmMiniball Size:直径 約 10cmPrice:\3,080 (本体\2,800)本件に関するお問合わせ先マーケティング(山田・木村) |℡ 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp関連リンクSPALDING公式オンラインショップhttps://www.spalding.co.jp/「ONE PIECE」コラボレーションシリーズ特設ページhttps://www.spalding.co.jp/view/page/onepiece