軽トラを丸ごと楽しむカスタム指南書『KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.42軽トラカスタムガイドNo.2』発売！
KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.42 軽トラカスタムガイドNo.2
発売日：2025年6月26日
定価：1650円（本体価格：1500円）
JANコード：9784779652523
三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505252/
株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年6月26日より『KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.42 軽トラカスタムガイドNo.2』を発売いたします。
今、もっともホットな働く車「軽トラ」を丸ごと楽しむための専門誌。最新のデモカー紹介に仕事やアウトドアで役立つ荷台アレンジ術、さらに全国の軽トライベントも徹底取材。さらに今、話題の「軽トラ庭園」も紹介しています。
［目次］
快適に泊まれて、そのまま移動できる！
魅せる荷台泊
New trend brand
S2Racing［エスツーレーシング：神奈川県］
REIZ［エル・シー：京都府］
BRIDE［ブリッド：愛知県］
fusion［フュージョン：埼玉県］
CAR STYLE［カースタイル：京都府］
OFF ROAD FACTORY［オフロードファクトリー：群馬県］
Showa GARAGE［ショウワガレージ：愛知県］
人気は昔懐かしいレトロ系とランクル顔のSUV系
選べるファイスチェンジキット
サムライピックアップ J-tanto by 但東自動車
ターボ化で見える新領域
軽トラ庭園コンテスト（富山市）・軽トラガーデン（高岡市）
話題の「軽トラ庭園」に大注目
限られたスペースにたくさん積む！ゆったり過ごす
アイデアと工夫満載の荷台アレンジ術
12＆14インチの最新ホイールを紹介
Best Wheel collection
工賃0円！付ける楽しさ満足度◎
初心者でも出来る！簡単DIY
Pro shop information
スズキカスタムカー販売富津（千葉県）
軽トラ・ガレージハウス（岐阜県）
EVENT&MEETING
旅する暮らしフェス×軽トラ村（群馬県）
ムーンアイズストリートカーナショナルズ（東京都）
ランプスキャンプ（岐阜県）
KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.42 軽トラカスタムガイドNo.2
発売日：2025年6月26日
定価：1650円（本体価格：1500円）
JANコード：9784779652523
三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505252/
■株式会社三栄について
三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。
代表取締役：鈴木賢志
創業：昭和22年10月
設立：昭和27年9月17日
資本金：9,800万円
従業員：141名
〒163-1126
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー26Ｆ
三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/
2025年6月26日
株式会社三栄