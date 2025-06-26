軽トラを丸ごと楽しむカスタム指南書『KCARスペシャル　ドレスアップガイド Vol.42軽トラカスタムガイドNo.2』発売！

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株式会社 三栄

　

KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.42　軽トラカスタムガイドNo.2
発売日：2025年6月26日
定価：1650円（本体価格：1500円）
JANコード：9784779652523
三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505252/




株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年6月26日より『KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.42　軽トラカスタムガイドNo.2』を発売いたします。



今、もっともホットな働く車「軽トラ」を丸ごと楽しむための専門誌。最新のデモカー紹介に仕事やアウトドアで役立つ荷台アレンジ術、さらに全国の軽トライベントも徹底取材。さらに今、話題の「軽トラ庭園」も紹介しています。

















［目次］


快適に泊まれて、そのまま移動できる！


魅せる荷台泊




New trend brand


S2Racing［エスツーレーシング：神奈川県］


REIZ［エル・シー：京都府］


BRIDE［ブリッド：愛知県］


fusion［フュージョン：埼玉県］


CAR STYLE［カースタイル：京都府］


OFF ROAD FACTORY［オフロードファクトリー：群馬県］


Showa GARAGE［ショウワガレージ：愛知県］




人気は昔懐かしいレトロ系とランクル顔のSUV系


選べるファイスチェンジキット




サムライピックアップ　J-tanto by 但東自動車


ターボ化で見える新領域




軽トラ庭園コンテスト（富山市）・軽トラガーデン（高岡市）


話題の「軽トラ庭園」に大注目




限られたスペースにたくさん積む！ゆったり過ごす


アイデアと工夫満載の荷台アレンジ術




12＆14インチの最新ホイールを紹介


Best Wheel collection




工賃0円！付ける楽しさ満足度◎


初心者でも出来る！簡単DIY




Pro shop information


スズキカスタムカー販売富津（千葉県）


軽トラ・ガレージハウス（岐阜県）




EVENT&MEETING


旅する暮らしフェス×軽トラ村（群馬県）


ムーンアイズストリートカーナショナルズ（東京都）


ランプスキャンプ（岐阜県）




KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.42　軽トラカスタムガイドNo.2
発売日：2025年6月26日
定価：1650円（本体価格：1500円）
JANコード：9784779652523
三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505252/





■株式会社三栄について
三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。

代表取締役：鈴木賢志
創業：昭和22年10月
設立：昭和27年9月17日
資本金：9,800万円
従業員：141名

〒163-1126
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー26Ｆ

三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/


2025年6月26日
株式会社三栄