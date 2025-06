¡Ú¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ¡Û½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±ÉÊ¼ÁÇ§¾Ú¡ÖSakura Quality An ESG Practice(¥µ¥¯¥é ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ ¥¢¥ó ¥¤ー¥¨¥¹¥¸ー ¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹)¡×4¸æ°á²«ºù¤òÅìËÌ¤Ç½é¼èÆÀ

4御衣黄桜認証ロゴ

ホテル館内 イメージ

持続可能な観光をリードするホテルとして高評価ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、株式会社サクラクオリティマネジメントが実施する観光品質認証制度「Sakura Quality An ESG Practice」において、最高評価のひとつである「4御衣黄桜」を取得いたしました。これは東北地方の宿泊施設として初であり、当ホテルが地域とともに推進してきたサステナビリティへの取り組みを評価いただいた結果となります。「Sakura Quality An ESG Practice」は、観光事業における持続可能性や地域貢献、環境配慮、従業員との健全な関係構築などを総合的に評価する認証制度で、世界的な潮流となっているSDGs(持続可能な開発目標)に対応した取り組みが求められ、当ホテルでは、以下のような取り組みを実践してまいりました。・再生可能エネルギーの導入・木製や竹製、減プラスチック製品など環境に配慮したアメニティの導入・地元中学生の職場体験の受入・地元アーティスト(工芸・アクティビティ含む)とのコラボレーションこれらの継続的な取り組みが、「Sakura Quality An ESG Practice」における高評価へと繋がりました。今後もウェスティンホテル仙台は、地域とともに持続可能な観光の未来を築く旗手として、さらなる品質向上と社会貢献を目指してまいります。【サクラクオリティグリーンについて】「Sakura Quality An ESG Practice(通称:サクラクオリティグリーン)」は、宿泊施設向け品質認証「サクラクオリティ」を提供する株式会社サクラクオリティマネジメントが開発した日本発のESG認証です。認証の基準は、2022年3月に米国の持続可能な国際基準団体 グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会(GSTC)から承認を受けました。同認証はSDGsの17のゴールに基づいた172項目で構成され、チェックシートへの回答や、調査員による現地視察を経て、5段階のレベルで評価されます。【ウェスティンホテル仙台について】ホテルデザインは、幾様もの系譜がある仙台の文化の中で最もモダンであった伊達の文化と舶来の文化芸術との融合をコンセプトに構成しています。ホテル全体で五感に響く上質なひとときを演出し、かたちだけでなく感性までをももてなす「Emotional Luxury~感性に響くラグジュアリー」をおとどけすることで、ホテルを訪れたお客様が、来館時よりもより晴れやかな気持ちでご出発いただけるような、心身ともに快適に過ごしていただけるホテルを目指しています。ウェスティンホテル&リゾートについてウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に240軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestinWORKOUT™内のTRXのジム設備、美味しく栄豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。