【西尾市】　無人島でサバイバル体験！

西尾市役所

無人島の梶島でサバイバル体験ができます！

三河湾に浮かぶ 無人島「梶島」梶島の海岸線梶島を上から

これは、令和6年度から実施している、西尾市が所有する財産を、民間の自由な発想に基づき有効活用していく西尾市市有財産有効活用民間提案制度を活用したものです。

梶島の他にもたくさんの物件があります。ワクワクするアイデアを募集しています。

活用推進物件 ５７か所（令和７年６月１日現在）

活用推進物件の例 閉庁時間帯の市役所多目的室や市有の空き地など

西尾市役所多目的室東幡豆海岸駐車場岩瀬文庫芝生広場

制度と物件の詳細については（西尾市ホームページ）

詳細を見る :https://www.city.nishio.aichi.jp/sangyo/nyusatsu/1001499/1009204.html

梶島活用提案事業者のホームページ

詳細を見る :https://select.mujinto.jp/island/kajishima/?_ga=2.99047518.1136261338.1750823562-226779507.1749783658

〈問い合わせ先〉

西尾市資産経営局資産経営課

TEL: 0563-65-2156（担当：原田、石川）

E-mail: shisankeiei@city.nishio.lg.jp