ちょっとちぐはぐ、だけどふしぎとあたたかい。 小田 扉『揃わない家族』１巻、大好評発売中!!
株式会社集英社クリエイティブ（本社：東京都千代田区/代表取締役：徳永 真）は2025年６月25日（水）にコミックス『揃わない家族』（1）（著者：小田 扉）を発売いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323639&id=bodyimage1】
【作品紹介】
ちょっと変わった家族・豪田家。
その娘で小学生のあけみは、ある日 一家を揺るがすひと言を…!?
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323639&id=bodyimage2】
そしてはじまった、友達なりたてホヤホヤの、あけみとのぶえの毎日。
そこには大人の想像をはるかに超える出来事が―？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323639&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323639&id=bodyimage4】
じわじわ笑えてクセになる！
『団地ともお』の小田 扉が描く、ありそでなさそな小学生と家族の物語。
・コミックス情報
書名：『揃わない家族』（1）
著者：小田 扉
発売日：2025年６月25日（水）
判型：B6判／168ページ
ISBNコード：978-4-420-15488-8
定価：792円（税込）
発行：集英社クリエイティブ 発売：集英社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323639&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社 集英社クリエイティブ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323639&id=bodyimage1】
【作品紹介】
ちょっと変わった家族・豪田家。
その娘で小学生のあけみは、ある日 一家を揺るがすひと言を…!?
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323639&id=bodyimage2】
そしてはじまった、友達なりたてホヤホヤの、あけみとのぶえの毎日。
そこには大人の想像をはるかに超える出来事が―？
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じわじわ笑えてクセになる！
『団地ともお』の小田 扉が描く、ありそでなさそな小学生と家族の物語。
・コミックス情報
書名：『揃わない家族』（1）
著者：小田 扉
発売日：2025年６月25日（水）
判型：B6判／168ページ
ISBNコード：978-4-420-15488-8
定価：792円（税込）
発行：集英社クリエイティブ 発売：集英社
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配信元企業：株式会社 集英社クリエイティブ
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