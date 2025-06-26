SAS/SATA/NVMeベイ,G5 PCIeバス 3Uサーバー「R36716SBR」「R36616SBR」「R36416SBR」のご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、LGA4710（Socket E2）Intel Xeon 6 P-Core/E-Core、 LGA4677（Socket E）5/4th Gen. Intel Xeon SP CPU 2基を搭載し、SAS/SATA/NVMeドライブがマウント可能な16基の3.5/2.5インチリムーバブルベイと2基の2.5インチSATAリムーバブルベイを装備した、EIA規格3UラックマウントRAIDサーバー「R36716SBR」「R36616SBR」「R364168SBR」シリーズ の販売を2025年7月より開始いたします。
16台の12G SAS/SATAドライブが利用できるT2モデル、12台の12G SAS/SATAドライブと4台のG4 PCIe NVMe ドライブが利用できるT2N4モデル、8台の12G SAS/SATAドライブと8台のG4 PCIe NVMe ドライブが利用できるT2N8モデルの3モデルが可能で、Slim ODD オプションが利用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323543&id=bodyimage1】
◆R36716SBRシリーズ◆
ハイパースレッドコアのP-Core（Performance-Cores）を内蔵した、LGA-4710ソケット（ソケットE2）のXeon 6700P/6500P CPU 2基を搭載した3Uシステムで、演算集約型AI、科学計算HPC、高精度データ解析・シミュレーション、リレーショナルデータベースなど、高い演算能力が要求されるワークロードに適したシステムです。
従来のチップセットはCPU内にSoCとして収納され、最大672MB L3キャッシュメモリー、Intel Quick Assist Technology（Intel QAT）、Intel Data Streaming Accelerator（Intel DSA）、Intel In-Memory Analytics Accelerator（Intel IAA）、Intel Advanced Vector Extensions 512（AVX-512）、Intel Advanced Matrix Extension（AMX）、Compute Express Link 2.0（CXL2.0）、Intel Virtual RAID on CPU（Intel VROC）、Intel Volume Management Device（Intel VMD）などの最新技術をサポートし、最高172コア344スレッドの64ビット並列演算に対応します。（1）
16本の288ピンDDR5 DIMMソケットには、8000MT/sのMRDIMM（最大1TB）、6400/5600 MT/s のECC RDIMM（最大2TB）およびECC 3DS RDIMM（最大4TB）が実装可能です。
システム拡張機能としてG5 PCIe/CXL2.0（X16）バス4本とG5 PCIe/CXL2.0（X8）バス2本、G5 PCIe（X4）接続 M.2 NVMe SSDソケット2基、G5 PCIe（X8）接続MCIOコネクター3基などがCPUに接続されます。
◆R36616SBRシリーズ◆
シングルスレッドコアのE-Core（Efficient-Cores）を使用した、LGA-4710 ソケット（ソケットE2）Xeon 6700E CPU 2基を搭載した3Uシステムで、クラウドサービスや動画コード変換、Eコマースなどマイクロサービス分野での高密度ワークロードに適しています。
従来のチップセットはCPU内にSoCとして収納され、最大216MB L3キャッシュメモリー, Intel Quick Assist Technology（Intel QAT）、Intel Data Streaming Accelerator（Intel DSA）、Intel In-Memory Analytics Accelerator（Intel IAA）、Intel Dynamic Load Balancer（Intel DLB）、Compute Express Link 2.0（CXL2.0）、Intel Virtual RAID on CPU（Intel VROC）、Intel Volume Management Device（Intel VMD）などの最新技術をサポートし、最高288コア288スレッドの64ビット並列演算に対応します。（1）
16本の288ピンDDR5 DIMMソケットには、6400/5600 MT/s ECC RDIMM（最大2TB）およびECC 3DS RDIMM（最大4TB）が実装可能です。
システム拡張機能としてG5 PCIe/CXL2.0（X16）バス4本とG5 PCIe/CXL2.0（X8）バス2本、G5 PCIe（X4）接続M.2 NVMe SSDソケット2基、G5 PCIe（X8）接続MCIOコネクター3基などがCPUに接続されます。
16台の12G SAS/SATAドライブが利用できるT2モデル、12台の12G SAS/SATAドライブと4台のG4 PCIe NVMe ドライブが利用できるT2N4モデル、8台の12G SAS/SATAドライブと8台のG4 PCIe NVMe ドライブが利用できるT2N8モデルの3モデルが可能で、Slim ODD オプションが利用できます。
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◆R36716SBRシリーズ◆
ハイパースレッドコアのP-Core（Performance-Cores）を内蔵した、LGA-4710ソケット（ソケットE2）のXeon 6700P/6500P CPU 2基を搭載した3Uシステムで、演算集約型AI、科学計算HPC、高精度データ解析・シミュレーション、リレーショナルデータベースなど、高い演算能力が要求されるワークロードに適したシステムです。
従来のチップセットはCPU内にSoCとして収納され、最大672MB L3キャッシュメモリー、Intel Quick Assist Technology（Intel QAT）、Intel Data Streaming Accelerator（Intel DSA）、Intel In-Memory Analytics Accelerator（Intel IAA）、Intel Advanced Vector Extensions 512（AVX-512）、Intel Advanced Matrix Extension（AMX）、Compute Express Link 2.0（CXL2.0）、Intel Virtual RAID on CPU（Intel VROC）、Intel Volume Management Device（Intel VMD）などの最新技術をサポートし、最高172コア344スレッドの64ビット並列演算に対応します。（1）
16本の288ピンDDR5 DIMMソケットには、8000MT/sのMRDIMM（最大1TB）、6400/5600 MT/s のECC RDIMM（最大2TB）およびECC 3DS RDIMM（最大4TB）が実装可能です。
システム拡張機能としてG5 PCIe/CXL2.0（X16）バス4本とG5 PCIe/CXL2.0（X8）バス2本、G5 PCIe（X4）接続 M.2 NVMe SSDソケット2基、G5 PCIe（X8）接続MCIOコネクター3基などがCPUに接続されます。
◆R36616SBRシリーズ◆
シングルスレッドコアのE-Core（Efficient-Cores）を使用した、LGA-4710 ソケット（ソケットE2）Xeon 6700E CPU 2基を搭載した3Uシステムで、クラウドサービスや動画コード変換、Eコマースなどマイクロサービス分野での高密度ワークロードに適しています。
従来のチップセットはCPU内にSoCとして収納され、最大216MB L3キャッシュメモリー, Intel Quick Assist Technology（Intel QAT）、Intel Data Streaming Accelerator（Intel DSA）、Intel In-Memory Analytics Accelerator（Intel IAA）、Intel Dynamic Load Balancer（Intel DLB）、Compute Express Link 2.0（CXL2.0）、Intel Virtual RAID on CPU（Intel VROC）、Intel Volume Management Device（Intel VMD）などの最新技術をサポートし、最高288コア288スレッドの64ビット並列演算に対応します。（1）
16本の288ピンDDR5 DIMMソケットには、6400/5600 MT/s ECC RDIMM（最大2TB）およびECC 3DS RDIMM（最大4TB）が実装可能です。
システム拡張機能としてG5 PCIe/CXL2.0（X16）バス4本とG5 PCIe/CXL2.0（X8）バス2本、G5 PCIe（X4）接続M.2 NVMe SSDソケット2基、G5 PCIe（X8）接続MCIOコネクター3基などがCPUに接続されます。