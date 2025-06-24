【さいたま市】令和7年度「さいたま市花火大会」と夏まつりを開催します

令和7年度 さいたま市花火大会

公益社団法人さいたま観光国際協会

今年も大宮地区、浦和地区、岩槻地区の３会場にて実施いたします。今年は3会場全てで有料席販売を行います。さいたまの夏の夜をお楽しみください。

※「さいたま市みんなのアプリ」でも有料席の追加販売を予定しています。各会場のURLは随時更新します。

※当日の開催可否は13時に決定します。

※いずれも荒天中止、順延日はございません。

■大和田公園会場

開催日時：令和7年7月27日（日） 19:30～

開催場所：大和田公園周辺（さいたま市北区）

アクセス：東武アーバンパークライン(野田線)「大宮公園駅」・「大和田駅」から徒歩約15分

有料観覧席の販売：7月1日(火) 10時よりオンラインにて販売いたします。詳細は下記URLよりご確認ください。

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/28

■東浦和大間木公園会場

開催日：令和7年8月9日（土） 19:30～

開催場所：大間木公園周辺（さいたま市緑区）

アクセス：JR「東浦和駅」から「観覧場所誘導ルート」を通って徒歩約15分

有料観覧席の販売：7月2日(水) 10時よりオンラインにて販売いたします。詳細は下記URLよりご確認ください。

※これまで一般開放していました大間木公園内は有料観覧者及び招待者のみ入場可能となります。

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/29

■岩槻文化公園会場

開催日時：令和7年8月16日（土） 19:30～

開催場所：岩槻文化公園（さいたま市岩槻区）

アクセス：東武アーバンパークライン(野田線)「岩槻駅」・「東岩槻駅」から徒歩約40分

有料観覧エリアの販売：7月2日(水) 10時よりオンラインにて販売いたします。詳細は下記URLよりご確認ください。

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/30

主催：さいたま市花火大会実行委員会

（事務局：公益社団法人さいたま観光国際協会）

◆3会場共通問合せ◆

NTT IP Voice音声案内

050-3665-9607

（7月18日(金)～8月16日(土)まで／24時間対応）

夏まつり

今年もさいたま市内の各エリアで夏まつりが開催されます。詳細につきましては各URLをご参照ください。

■令和7年度 与野夏祭り

開催日時：令和7年7月19日(土)・20日(日） 16:00～21:30 ※雨天決行

開催場所：与野本町通り周辺

アクセス：JR「与野本町駅」西口から徒歩約5分

主催：与野夏祭り実行委員会(四町世話人会)

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/17

◆与野夏祭り 問合せ◆

(公社)さいたま観光国際協会

048-647-8339（平日9:00～17:45まで／土日祝休み）

※本町通りで開催される夏祭りの問合せ番号のため、各地区夏祭りのご案内はできません。

■大宮夏まつり 第34回中山道みやはらまつり2025

開催日時：令和7年7月20日(日) 15:00～21:00 ※雨天決行(一部変更、中止)

開催場所：宮原駅東口周辺（旧中山道、宮原駅前通り）

アクセス：JR「宮原駅」東口から徒歩すぐ

主催：みやはらまつり実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/21

■大宮夏まつり 西口夏まつり

開催日時：令和7年7月31日(木) 17:00～21:00 ※雨天決行(一部変更、中止)

開催場所：大宮駅西口周辺

アクセス：「大宮駅」西口から徒歩すぐ

主催：スパークカーニバル実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/22

■大宮夏まつり 第38回スパークカーニバル

開催日時：令和7年8月1日(金) 17:00～22:00 ※雨天決行(一部変更、中止)

開催場所：大宮駅西口周辺

アクセス：「大宮駅」西口から徒歩すぐ

主催：スパークカーニバル実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/23

■大宮夏まつり 2025中山道まつり

開催日時：令和7年8月1日(金)・2日(土) 1日17:00～21:00 / 2日17:00～22:00 ※雨天決行(一部変更、中止)

開催場所：大宮駅東口周辺

アクセス：「大宮駅」東口から徒歩すぐ

主催：中山道まつり実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/24

■大宮夏まつり 第29回東大宮サマーフェスティバル

開催日時：令和7年8月1日(金)・2日(土) 1日16:00～21:00 / 2日16:00～21:30 ※雨天決行(一部変更、中止)

開催場所：東大宮中央公園

アクセス：JR「東大宮駅」東口から徒歩約5分

主催：東大宮サマーフェスティバル実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/25

■大宮夏まつり 第53回大宮日進七夕まつり2025

開催日時：令和7年8月6日(水)～8月7日(木) 15:00～21:00 ※雨天決行(一部変更、中止)

開催場所：日進駅南口 日進七夕通り周辺、日進小学校校庭

アクセス：JR「日進駅」南口から徒歩すぐ ※日進小学校はJR「日進駅」南口から徒歩10分

主催：大宮日進七夕まつり実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/26

■大宮夏まつり 指扇アート祭～音彩まつり&第53回指扇まつり大会

開催日時：令和7年8月23日(土)【指扇アート祭～音彩まつり】9:30～18:00【指扇まつり大会】18:00～21:00 ※雨天決行(一部変更、中止)

開催場所：滝沼川第二遊水地、指扇中学校体育館、指扇公民館

アクセス：JR「指扇駅」北口、又はJR「西大宮駅」北口から徒歩約15分

主催：指扇まつり大会本部

その他：令和７年度はイベントの名称が変わりました。

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/27

◆大宮夏まつり（共通）ハローダイヤル◆

050-5541-8600（全日9:00～20:00／6月28日(土)～8月25日(月)まで）

■浦和まつり 第45回みこし渡御

開催日時：令和7年7月20日(日) 14:15～20:30 ※雨天決行

開催場所：旧中山道：新浦和橋下～調神社

アクセス：JR「浦和駅」西口から徒歩約5分

主催：浦和まつり中山道会場実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/19

■浦和まつり 第20回浦和よさこい

開催日時：令和7年8月24日(日) 10:00～17:30 ※荒天中止・小雨決行

開催場所：南浦和駅東口駅前通り・弁天公園

アクセス：JR「南浦和駅」から徒歩すぐ

主催：浦和まつり南浦和会場実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/20

■浦和まつり 第30回音楽パレード/第49回浦和おどり

開催日時：令和7年9月23日(火祝) 【音楽パレード】13:00～15:00 【浦和おどり】15:45～19:15 ※いずれも雨天中止

開催場所：旧中山道：ロイヤルパインズホテル浦和前～さくら草通り

アクセス：JR「浦和駅」西口から徒歩約5分

主催：浦和まつり中山道会場実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/18

■浦和まつり 第44回北浦和阿波おどり

開催日時：令和7年9月27日(土) 13:00~17:00 ※荒天中止、小雨決行

※阿波おどりは14:00から開始

開催場所：北浦和西口商店街

アクセス：JR「北浦和駅」西口徒歩すぐ

主催：北浦和阿波おどり大会実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/1

◆浦和まつり（共通）ハローダイヤル◆

050-5541-8600

（全日9:00～20:00まで／7月1日(火)～9月30日(火)まで）

■2025人形のまち岩槻まつり

開催日時：令和7年8月10日（日） 15:00～20:30 ※雨天決行

開催場所：岩槻人形博物館駐車場、岩槻駅東口周辺ほか

アクセス：東武アーバンパークライン(野田線)「岩槻駅」東口から徒歩すぐ

主催：人形のまち岩槻まつり実行委員会

詳細：https://visitsaitamacity.jp/events/31

◆岩槻まつり問合せ◆

実行委員会事務局(さいたま商工会議所岩槻支所内)

048-756-1445

(8:30～17:00まで、土日祝休み)