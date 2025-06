次世代レーシングシミュレーションゲーム『RENNSPORT』 がPS5に登場 9月18日に発売決定＆本日予約開始！ 最新トレーラーを公開。

株式会社3goo(サングー)(本社: 東京都渋谷区、代表取締役: ディ・コスタンゾ ニコラ)は本日6月26日、究極のリアリティと競争性を兼ね備える次世代レーシングシミュレーションゲーム『RENNSPORT(レンシュポルト)』 をPlayStation5向けに2025年9月18日に発売することを発表、合わせてアナウンストレーラーを公開いたしました。本日より、デジタル版・パッケージ版ともに予約受付を開始いたします。PlayStation5『RENNSPORT』 発売日アナウンストレーラー▼https://x.gd/Ejdkq【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323578&id=bodyimage1】デジタル版の予約はこちら▼https://x.gd/o3xARゲームを超えたレース体験、それが『RENNSPORT』レンシュポルトはe-sportsやレーシングファンのコミュニティ向けに作られた、究極のリアリティと競争性を兼ね備える次世代レーシングシミュレーション。現実と見間違うようなリアルなグラフィックで、実在する世界最高峰のレーシングサーキットを舞台にした白熱したレースを体感できます。プラットフォームを問わず仲間とプレイできるクロスプレイにも対応。実在の名車と伝説のサーキットが、ここに集結!ポルシェ911 GT3やBMW MハイブリッドV8など、25台以上のGT3カーやハイパーカーが運転可能!モンツァ、スパ・フランコルシャン、デイトナといった世界的なサーキットが細部まで忠実に再現されており、さらに熱心なコミュニティが手がけた唯一無二のコースも探索できる。最新の物理演算で味わう超本格派のドライブ体験ハンドルコントローラーでも通常のコントローラーでも、すべての振動、重心の移動、そしてスリップを余すことなく堪能できる。レースの興奮を忠実に再現した体験には、プロドライバーも驚愕!【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323578&id=bodyimage2】【商品概要】タイトル:RENNSPORT(レンシュポルト)発売日: 2025年9月18日価格: 税込6,490円(デジタル版/パッケージ版)対応機種: PlayStation5ジャンル: レースシミュレーションプレイ人数: オンライン専用1~24人対応言語(Language): 日本語、英語製品紹介ページ:https://3goo.co.jp/product/rennsport/発売元: 株式会社3gooコピーライト: (C)2025 Nacon. (C)2025 Published by Nacon and developed by Teyon & Competition. All rights reserved.Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.3goo について2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。(C)3goo K.K. all rights reserved.NACON についてNACON は、ビデオゲーム市場における強力なシナジーによるノウハウの最適化を目的として、2019 年に設立された BIGBEN グループの会社です。11 の開発スタジオ、AA ビデオゲームの出版、プレミアムゲームデバイスの設計と流通を一手に担い、NACONは20年にわたる専門知識でプレイヤーのサービスにフォーカスします。https://corporate.nacongaming.com/■会社概要会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディ・コスタンゾ ニコラURL : http://www.3goo.co.jp/Twitter : https://twitter.com/3goo1TikTok :https://www.tiktok.com/@3goo_game

