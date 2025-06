大阪電気通信大学がFM802とコラボ！FM802「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」コーナー提供ー7/18（金）公開収録開催！ゲストは″ねぐせ。″

大阪電気通信大学(大阪府寝屋川市・四條畷市/学長:塩田邦成)は、7月7日(月)から毎週月曜日のFM802のラジオ番組「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」のコーナー提供をします。コーナーでは、2026年4月開設のデジタルゲーム学科や電ch!プロジェクトなどをDJの落合健太郎さんが実際に本学を訪れて取材し、その模様をラジオで紹介します。取材風景は特設サイトで公開予定で、その様子は学生広報スタッフが撮影編集を手掛けています。さらに、7月18日(金)には寝屋川キャンパスにて公開収録を開催します。【本件のポイント】■FM802との3回目のコラボ■2026年4月開設のデジタルゲーム学科を紹介■7月18日(金)19時から寝屋川キャンパスで公開収録開催、ゲストは人気バンド"ねぐせ。"■産学連携プロジェクト「電ツークンプロジェクト」キービジュアルのクオカードをプレゼント 【本件の内容】今回で3回目となるコラボでは、2026年4月開設のデジタルゲーム学科を中心に紹介します。さらに産学連携プロジェクト「電ツークンプロジェクト」や国内最大級メタバースプラットフォーム「cluster」との連携、学内に設置されたゲームセンターでの東京ゲームショウ出展作品の体験紹介など、多彩な内容をお届けします。ぜひお聴きください。【放送概要】期間:7月7日~7月28日曜日:毎週月曜日時間:21時15分~21時35分番組名:ROCK KIDS802-OCHIKEN Goes ON!!-コーナー名:大阪電気通信大学 MY REQUEST【公開収録概要】日時:7月18日(金)19時場所:大阪電気通信大学寝屋川キャンパス「コンベンションホール」MC:落合健太郎ゲスト:ねぐせ。※観覧エリア事前招待制となっています。詳しくはFM802のWebサイトでご確認ください。【関連リンク】FM802タイムテーブル https://funky802.com/site/timetable FM802「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」https://funky802.com/rockkids/FM802「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-大阪電気通信大学 MY REQUEST公開収録を開催!https://funky802.com/site/pickup_detail/7892大阪電気通信大学 FM802特設サイトhttps://www.osakac.ac.jp/special/fm802-2025/総合情報学部デジタルゲーム学科特設サイトhttps://www.osakac.ac.jp/special/dg/【大学概要】大学名:大阪電気通信大学(学長:塩田邦成)U R L: https://www.osakac.ac.jp/所在地:寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8 四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70学 部:工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部 ※2026年4月総合情報学部デジタルゲーム学科改組在籍者数:5,758名(2025年5月1日現在)▼本件に関する問い合わせ先法人事務局広報部広報課住所:大阪府寝屋川市初町18-8TEL:072-824-3325FAX:072-824-1141メール:kouhou@osakac.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/