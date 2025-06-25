NHN テコラスのエンジニアが2025 Japan AWS 表彰プログラムの全部門で受賞しました

NHN テコラス株式会社

アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のパートナー制度で最上位となる「AWSプレミアティア サービスパートナー」のNHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下：NHN テコラス）は、2025年6月25日に AWS より発表されたプログラムの全部門で受賞者が選出されましたことをお知らせします。

NHN テコラスはこれからも、エンジニアの資格取得を支援することでお客様への貢献と情報発信を期待し、サービス品質の向上を図ってまいります。

選出部門と選出者の紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45365/table/92_1_01804928a95b4466c18cca4797f2d317.jpg?v=202506260955 ]

NHN テコラスは今後ともエンジニアと、エンジニアによる知見を必要とするお客様をお繋ぎする存在として社会への価値貢献を継続いたします。

エンジニアの開発環境や職場環境の充実を通じて技術情報の発信を継続・充実させ、エンジニアの支援を必要とされるお客様とそのビジネスの成功をご支援します。

NHN テコラス Tech Blog：https://techblog.nhn-techorus.com/

また、NHN テコラスはエンジニアを含む各部門で中途採用・第二新卒採用・26卒新卒採用を実施中です。

技術に対して勤勉で切磋琢磨する同僚たちとの勤務環境をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

NHN テコラス 採用ページ：https://recruit.nhn-japan.com/techorus

参考

2025 Japan AWS Ambassadors の発表：https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-ambassadors/

2025 Japan AWS Top Engineers の発表：https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-top-engineers/

2025 Japan AWS Jr. Champions の発表：https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-jr-champions/

2025 Japan All AWS Certifications Engineers の発表：https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-all-aws-certifications-engineers/

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスはクラウド総合支援サービス「C-Chorus」を中心に、データセンターとクラウド両方の導入・運用や FinOps 実践、および生成 AI やデータ活用などの先端技術の導入支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。クラウド最大手の AWS、Google Cloud の両方から最上位パートナー認定されている、日本国内でも数少ないテックカンパニーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 ： ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL ：

会社公式：https://nhn-techorus.com/

C-Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

NHN テコラス株式会社

広報担当：古川